Tra le giornate al riparo dal caldo estivo e le serate in piazza sotto al cielo stellato, c’è un comune denominatore che ha accompagnato la nostra estate. Anche durante le vacanze, la pizza è rimasta la protagonista indiscussa delle nostre tavole: non è un caso che, negli ultimi mesi, le pizzerie continuino ad essere tra i luoghi più frequentati. La pizza in estate diventa la compagna irrinunciabile per le serate in compagnia, un vero e proprio catalizzatore di emozioni e relazioni che unisce, appassiona e crea ricordi. Non solo gusto ma anche business, come dimostra il suo fatturato mondiale schizzato alle stelle che, soprattutto lo scorso anno, ha raggiunto numeri da record, pari a 160 miliardi di euro.

Pizza, il business dell’estate: vale 160 miliardi e conquista il mondo

Dalle origini popolari al successo globale

Per capire davvero il suo valore occorre riavvolgere il nastro: come sappiamo, la pizza napoletana nasce da una storia popolare come cibo veloce, venduto per i vicoli e alla portata di tutti. È da qui che ha inizio questo racconto sorprendente che noi di Avpn, da oltre 40 anni, continuiamo a tramandare fedelmente nel segno dell’autenticità e del rispetto delle tradizioni. Con il tempo, la pizza ha iniziato a viaggiare varcando i confini di Napoli e conquistando i popoli di tutto il mondo trasformandosi, man mano, da piatto del popolo a icona gastronomica capace di entrare anche nel mondo dell’alta ristorazione.

Innovazione e rinascimento della pizza

Impasti più leggeri e digeribili, attenzione alla qualità degli ingredienti, creatività nei condimenti e pizzaioli sempre più preparati hanno dato vita a un vero e proprio rinascimento della pizza che, già da decenni, l'ha consacrata come un prodotto versatile, adatto ad ogni contesto, senza mai perdere di autenticità e radici.

Tradizione e modernità: un equilibrio vincente

La sua forza sta nella capacità di essere il punto d’incontro tra l’antico e il contemporaneo, a metà strada tra una tradizione fortemente radicata nel territorio e l’evoluzione continua della tecnica. È proprio questo dialogo a renderla un evergreen in ogni stagione, in grado di adattarsi a momenti e luoghi diversi ma che, soprattutto in estate, quando la voglia e il tempo libero aumentano, si fa ancora più esperienza collettiva.

Pizza come fenomeno culturale e sociale

Non si tratta solo dell’aspetto prettamente gastronomico, la pizza è un tema sociale e culturale che, da Napoli a ogni latitudine del globo, sentiamo molto vicino a noi. Nel riflettere sul valore simbolico del cibo, la regina degli impasti rappresenta l'esempio più emblematico: simbolo di italianità e, al tempo stesso, linguaggio universale ma anche fenomeno mediatico e trascinatore di folle, la pizza continua a dimostrare la sua capacità di unire e di non avere confini, confermandosi uno dei più potenti strumenti di convivialità nel mondo.