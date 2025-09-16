EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 16 settembre 2025

Come cambia la mise en place nel 2025: colori e texture protagonisti a tavola

La nuova collezione 2025 di Fato unisce stile, funzionalità e rispetto per l’ambiente, con nuove texture e formati pensati per l’Horeca e con un programma di produzione sempre più orientato alla sostenibilità

di Redazione Italia a Tavola
 
16 settembre 2025

Come cambia la mise en place nel 2025: colori e texture protagonisti a tavola

La nuova collezione 2025 di Fato unisce stile, funzionalità e rispetto per l’ambiente, con nuove texture e formati pensati per l’Horeca e con un programma di produzione sempre più orientato alla sostenibilità

di Redazione Italia a Tavola
16 settembre 2025 | 16:36
 

Fato, brand del gruppo Lucart, presenta la collezione 2025 di tovagliato monouso per il settore ospitalità. Una linea pensata per coniugare estetica, praticità e attenzione all’ambiente, grazie a texture esclusive, colori di tendenza e materiali di alta qualità.

Come cambia la mise en place nel 2025: colori e texture protagonisti a tavola

Colori e decori ispirati alle ultime tendenze: scopri tutte le tonalità della nuova collezione Fato

Nuove texture e colori per valorizzare la mise en place

L’assortimento Fato si amplia con Fabric, una nuova texture elegante disponibile sia nella linea Airlaid Tablewear che, per la prima volta, anche nella linea Tissue microcollato Star. Si affianca ai decori già apprezzati come Canvas e Shade, offrendo nuove possibilità per personalizzare l’apparecchiatura con stile e raffinatezza.

Quick Pocket Slim: il nuovo formato salvaspazio

La collezione introduce anche il nuovo formato Quick Pocket Slim 33x40, studiato per garantire una tavola ordinata e funzionale.

Come cambia la mise en place nel 2025: colori e texture protagonisti a tavola

Il design Fato valorizza ogni dettaglio, anche nel monouso

Una soluzione compatta e pratica, ideale per ottimizzare i tempi di servizio mantenendo un aspetto curato.

Design italiano e produzione responsabile

Tutti i prodotti Fato sono progettati da designer specializzati e realizzati nello stabilimento di Torre di Mosto (Ve).

Come cambia la mise en place nel 2025: colori e texture protagonisti a tavola

Mise en place con la nuova texture Fabric di Fato, eleganza e funzionalità a ogni servizio

«Questa nuova proposta introduce texture esclusive e colori di tendenza, studiati per unire la praticità del monouso a un’estetica ricercata», spiega il team Fato. «Abbiamo voluto offrire agli operatori dell’ospitalità uno strumento in più per esprimere la propria identità attraverso la mise en place, con gusto e personalità».

Fato for Future: un impegno concreto per l’ambiente

Il programma Fato for Future integra scelte sostenibili lungo tutta la filiera: dall’uso di cellulosa certificata o fibre riciclate, agli inchiostri a base d’acqua, fino ai packaging riciclabili.

Come cambia la mise en place nel 2025: colori e texture protagonisti a tavola

Il programma Fato for Future garantisce soluzioni attente all’ambiente e certificate

Un percorso certificato da enti internazionali come FSC™, PEFC, EU Ecolabel e OK Compost Industrial.

Una collezione pensata per il futuro dell’ospitalità

Con la collezione 2025, Fato consolida il suo ruolo di riferimento nel settore del tovagliato professionale monouso, offrendo soluzioni che trasformano ogni tavola in un’esperienza elegante, funzionale e consapevole.

Fato
Via G. Galilei 4 30020 Torre di Mosto (Ve)
Tel +39 0421 312811

© Riproduzione riservata STAMPA

 
