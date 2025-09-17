EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 17 settembre 2025  | aggiornato alle 16:53 | 114470 articoli pubblicati

Castel Firmian
Mozzarella Bufala Campana
Castel Firmian

Cambio di guida

Marcos Romero Milans del Bosch nuovo general manager del Park Hyatt Milano

Dalla Rooms Division al Food & Beverage, passando per Parigi: la carriera di Marcos Romero Milans del Bosch approda a Milano, dove sarà chiamato a scrivere il futuro di uno degli hotel più iconici della città

di Redazione Italia a Tavola
 
17 settembre 2025 | 15:02

Marcos Romero Milans del Bosch nuovo general manager del Park Hyatt Milano

Dalla Rooms Division al Food & Beverage, passando per Parigi: la carriera di Marcos Romero Milans del Bosch approda a Milano, dove sarà chiamato a scrivere il futuro di uno degli hotel più iconici della città

di Redazione Italia a Tavola
17 settembre 2025 | 15:02
 

Cambio di guida al Park Hyatt Milano: infatti, dal prossimo 1° ottobre sarà Marcos Romero Milans del Bosch a ricoprire il ruolo di general manager. Con alle spalle venticinque anni di esperienza internazionale nell’hotellerie di lusso, il manager spagnolo raccoglie il testimone di Simone Giorgi, che ha diretto la struttura dal 2018.

Marcos Romero Milans del Bosch nuovo general manager del Park Hyatt Milano

Marcos Romero Milans del Bosch, nuovo general manager del Park Hyatt Milano

Chi è Marcos Romero Milans del Bosch

Il percorso professionale di Romero Milans del Bosch, ricorda il gruppo, è segnato da una lunga serie di esperienze in destinazioni fra Europa e Africa. Ha infatti ricoperto posizioni di leadership in hotel nel Regno Unito, in Spagna, in Lussemburgo, in Francia e nella Repubblica Democratica del Congo, alternando incarichi nell’area food & beverage e nella rooms division. Un profilo completo, che dal 2022 lo ha portato all’interno di Hyatt Hotels Corporation, prima come director of operations e poi come hotel manager al Park Hyatt Paris - Vendome.

Marcos Romero Milans del Bosch nuovo general manager del Park Hyatt Milano

L'ingresso del Park Hyatt Milano

La sua nomina a Milano segna quindi una tappa significativa, anche perché arriva in un momento particolare per la storia dell’hotel. Il 2025 coincide infatti con il 150° anniversario del palazzo ottocentesco che ospita la struttura, costruito tra il 1874 e il 1875 nello stesso periodo della Galleria Vittorio Emanuele II. Un edificio che conserva intatti i dettagli architettonici originali e continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo e dalla Madonnina.

Che cosa sapere sul Park Hyatt Milano

Park Hyatt Milano, dal suo debutto oltre vent’anni fa, si è affermato come punto di riferimento dell’ospitalità di lusso internazionale. L’hotel conta 108 camere e suite affacciate sulla Galleria Vittorio Emanuele II, collocandosi a ridosso delle vie dello shopping di Montenapoleone e della Spiga. All’interno ospita il ristorante gastronomico Pellico 3 Milano, La Cupola Lounge, il Mio Lab Cocktail Bar e la Spa AQVAM powered by Beautick.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
park hyatt milano general managerMarcos Romero Milans del Bosch Simone Giorgi
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Nexi
Diemme
Senna
Cirio Conserve Italia
Nexi
Diemme
Senna
Cirio Conserve Italia
Torresella
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 