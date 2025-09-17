Cambio di guida al Park Hyatt Milano: infatti, dal prossimo 1° ottobre sarà Marcos Romero Milans del Bosch a ricoprire il ruolo di general manager. Con alle spalle venticinque anni di esperienza internazionale nell’hotellerie di lusso, il manager spagnolo raccoglie il testimone di Simone Giorgi, che ha diretto la struttura dal 2018.

Marcos Romero Milans del Bosch, nuovo general manager del Park Hyatt Milano

Chi è Marcos Romero Milans del Bosch

Il percorso professionale di Romero Milans del Bosch, ricorda il gruppo, è segnato da una lunga serie di esperienze in destinazioni fra Europa e Africa. Ha infatti ricoperto posizioni di leadership in hotel nel Regno Unito, in Spagna, in Lussemburgo, in Francia e nella Repubblica Democratica del Congo, alternando incarichi nell’area food & beverage e nella rooms division. Un profilo completo, che dal 2022 lo ha portato all’interno di Hyatt Hotels Corporation, prima come director of operations e poi come hotel manager al Park Hyatt Paris - Vendome.

L'ingresso del Park Hyatt Milano

La sua nomina a Milano segna quindi una tappa significativa, anche perché arriva in un momento particolare per la storia dell’hotel. Il 2025 coincide infatti con il 150° anniversario del palazzo ottocentesco che ospita la struttura, costruito tra il 1874 e il 1875 nello stesso periodo della Galleria Vittorio Emanuele II. Un edificio che conserva intatti i dettagli architettonici originali e continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo e dalla Madonnina.

Che cosa sapere sul Park Hyatt Milano

Park Hyatt Milano, dal suo debutto oltre vent’anni fa, si è affermato come punto di riferimento dell’ospitalità di lusso internazionale. L’hotel conta 108 camere e suite affacciate sulla Galleria Vittorio Emanuele II, collocandosi a ridosso delle vie dello shopping di Montenapoleone e della Spiga. All’interno ospita il ristorante gastronomico Pellico 3 Milano, La Cupola Lounge, il Mio Lab Cocktail Bar e la Spa AQVAM powered by Beautick.