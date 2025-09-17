La scuola di Ducasse porta le sue masterclass di cucina in giro per il mondo

La École Ducasse apre le porte della sua esperienza a chef e brigate di cucina in ogni angolo del pianeta, con un calendario di masterclass pensato per rispondere alle nuove sfide della ristorazione professionale. Nato sotto la guida del pluristellato chef Alain Ducasse, il network di scuole che da anni forma talenti nell’arte culinaria e pasticcera amplia così la propria proposta, mettendo a disposizione corsi brevi e mirati per hotel, ristoranti, compagnie aeree, associazioni culinarie e strutture dell’ospitalità di alto livello.

École Ducasse porta le sue masterclass culinarie nel mondo

Una formazione continua per affrontare le nuove sfide della cucina

Il mondo della gastronomia, ricordiamo, vive un’evoluzione continua, con tecniche in rapido cambiamento ed esigenze crescenti dei clienti. Proprio per questo, la formazione non può esaurirsi nei primi anni di carriera. Le masterclass firmate dalla scuola di Ducasse sono una risposta concreta a ciò, offrendo ai professionisti la possibilità di aggiornarsi in modo diretto e applicabile. A guidare i corsi sono chef-istruttori con esperienze diversificate, pronti a condividere metodi, consigli pratici e segreti del mestiere, affrontando tanto le cucine d’impronta tradizionale quanto le tendenze emergenti.

Le masterclass spaziano da carne e pesce a vegetale, panificazione, dessert e tea time

I temi, poi, spaziano su più fronti: dalla carne - con tecniche di disosso, rifilatura, conservazione e cottura - al pesce, dove si entra nel dettaglio di sfilettatura, tagli e condimenti. C’è spazio per la cucina vegetale, che apre la strada a menu vegetariani o con un impiego limitato di proteine animali, pensati per adattarsi a contesti e clientela differenti. Non mancano la panificazione di alta gamma, con pane e lievitati realizzati attraverso metodi di lievitazione lenta, i buffet caldi e freddi a cinque stelle, i dessert al piatto destinati alla ristorazione di lusso e il French Tea Time, che propone un repertorio completo per il tè pomeridiano, dai petits fours alle tartellette, fino ai plumcake al cioccolato.

Programmi su misura e una filosofia che parla al mondo

Con queste proposte, École Ducasse trasferisce così a livello internazionale la pedagogia costruita da Alain Ducasse, fondata sul rispetto del prodotto, la stagionalità e il terroir, senza dimenticare la precisione artigianale e la sobrietà. Una filosofia che, va detto, ha già conquistato istituzioni e gruppi globali come Accor, Disney, Ponant e Sofitel. Gli chef-istruttori si spostano tra Francia e l’estero per portare questa visione in contesti professionali diversi, mantenendo però un filo conduttore chiaro: fornire strumenti immediatamente spendibili nelle cucine quotidiane.

Lo chef e imprenditore Alain Ducasse

Un altro punto chiave è la personalizzazione. I programmi sono infatti adattabili alle esigenze specifiche delle singole strutture, che si tratti di migliorare l’efficienza interna, rinnovare i menu o prepararsi a una riapertura. Su richiesta, la scuola costruisce percorsi su misura, calibrati sul contesto tecnico e sull’organizzazione del team, così da garantire un supporto realmente funzionale agli obiettivi dell’azienda. Ovunque si trovino gli stabilimenti, École Ducasse lavora tenendo conto delle normative locali e delle peculiarità di mercato, senza rinunciare a trasmettere il prestigio della gastronomia francese.

Che cosa sapere sulla École Ducasse

Fondata nel 1999, ricordiamo, École Ducasse è oggi una rete che comprende tre scuole in Francia - Paris Studio, Paris Campus e École Nationale Supérieure de Pâtisserie - oltre a sedi internazionali nelle Filippine, in India, in Thailandia e negli Emirati Arabi Uniti. L’offerta formativa copre un ampio ventaglio di percorsi: dai corsi brevi per professionisti e appassionati ai programmi intensivi di alcuni mesi per chi desidera cambiare carriera, fino alle lauree triennali in arti culinarie e pasticceria. L’appartenenza a Sommet Education, gruppo leader mondiale nella formazione per l’ospitalità, il lusso e la cucina, rafforza ulteriormente la portata internazionale del progetto. Non a caso, l’École Ducasse è stata nominata migliore istituto di formazione culinaria al mondo nel 2023 e nel 2024.