EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 17 settembre 2025  | aggiornato alle 16:53 | 114470 articoli pubblicati

Castel Firmian
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

ristorazione

La scuola di Ducasse porta le sue masterclass di cucina in giro per il mondo

Dalla panificazione d’alta gamma al French Tea Time, passando per carne, pesce e anche cucina vegetale: corsi brevi pensati per chef e brigate che vogliono aggiornare tecniche e metodi ovunque si trovino

di Redazione Italia a Tavola
 
17 settembre 2025 | 16:03

La scuola di Ducasse porta le sue masterclass di cucina in giro per il mondo

Dalla panificazione d’alta gamma al French Tea Time, passando per carne, pesce e anche cucina vegetale: corsi brevi pensati per chef e brigate che vogliono aggiornare tecniche e metodi ovunque si trovino

di Redazione Italia a Tavola
17 settembre 2025 | 16:03
 

La École Ducasse apre le porte della sua esperienza a chef e brigate di cucina in ogni angolo del pianeta, con un calendario di masterclass pensato per rispondere alle nuove sfide della ristorazione professionale. Nato sotto la guida del pluristellato chef Alain Ducasse, il network di scuole che da anni forma talenti nell’arte culinaria e pasticcera amplia così la propria proposta, mettendo a disposizione corsi brevi e mirati per hotel, ristoranti, compagnie aeree, associazioni culinarie e strutture dell’ospitalità di alto livello.

La scuola di Ducasse porta le sue masterclass di cucina in giro per il mondo

École Ducasse porta le sue masterclass culinarie nel mondo

Una formazione continua per affrontare le nuove sfide della cucina

Il mondo della gastronomia, ricordiamo, vive un’evoluzione continua, con tecniche in rapido cambiamento ed esigenze crescenti dei clienti. Proprio per questo, la formazione non può esaurirsi nei primi anni di carriera. Le masterclass firmate dalla scuola di Ducasse sono una risposta concreta a ciò, offrendo ai professionisti la possibilità di aggiornarsi in modo diretto e applicabile. A guidare i corsi sono chef-istruttori con esperienze diversificate, pronti a condividere metodi, consigli pratici e segreti del mestiere, affrontando tanto le cucine d’impronta tradizionale quanto le tendenze emergenti.

La scuola di Ducasse porta le sue masterclass di cucina in giro per il mondo

Le masterclass spaziano da carne e pesce a vegetale, panificazione, dessert e tea time

I temi, poi, spaziano su più fronti: dalla carne - con tecniche di disosso, rifilatura, conservazione e cottura - al pesce, dove si entra nel dettaglio di sfilettatura, tagli e condimenti. C’è spazio per la cucina vegetale, che apre la strada a menu vegetariani o con un impiego limitato di proteine animali, pensati per adattarsi a contesti e clientela differenti. Non mancano la panificazione di alta gamma, con pane e lievitati realizzati attraverso metodi di lievitazione lenta, i buffet caldi e freddi a cinque stelle, i dessert al piatto destinati alla ristorazione di lusso e il French Tea Time, che propone un repertorio completo per il tè pomeridiano, dai petits fours alle tartellette, fino ai plumcake al cioccolato.

Programmi su misura e una filosofia che parla al mondo

Con queste proposte, École Ducasse trasferisce così a livello internazionale la pedagogia costruita da Alain Ducasse, fondata sul rispetto del prodotto, la stagionalità e il terroir, senza dimenticare la precisione artigianale e la sobrietà. Una filosofia che, va detto, ha già conquistato istituzioni e gruppi globali come Accor, Disney, Ponant e Sofitel. Gli chef-istruttori si spostano tra Francia e l’estero per portare questa visione in contesti professionali diversi, mantenendo però un filo conduttore chiaro: fornire strumenti immediatamente spendibili nelle cucine quotidiane.

La scuola di Ducasse porta le sue masterclass di cucina in giro per il mondo

Lo chef e imprenditore Alain Ducasse

Un altro punto chiave è la personalizzazione. I programmi sono infatti adattabili alle esigenze specifiche delle singole strutture, che si tratti di migliorare l’efficienza interna, rinnovare i menu o prepararsi a una riapertura. Su richiesta, la scuola costruisce percorsi su misura, calibrati sul contesto tecnico e sull’organizzazione del team, così da garantire un supporto realmente funzionale agli obiettivi dell’azienda. Ovunque si trovino gli stabilimenti, École Ducasse lavora tenendo conto delle normative locali e delle peculiarità di mercato, senza rinunciare a trasmettere il prestigio della gastronomia francese.

Che cosa sapere sulla École Ducasse

Fondata nel 1999, ricordiamo, École Ducasse è oggi una rete che comprende tre scuole in Francia - Paris Studio, Paris Campus e École Nationale Supérieure de Pâtisserie - oltre a sedi internazionali nelle Filippine, in India, in Thailandia e negli Emirati Arabi Uniti. L’offerta formativa copre un ampio ventaglio di percorsi: dai corsi brevi per professionisti e appassionati ai programmi intensivi di alcuni mesi per chi desidera cambiare carriera, fino alle lauree triennali in arti culinarie e pasticceria. L’appartenenza a Sommet Education, gruppo leader mondiale nella formazione per l’ospitalità, il lusso e la cucina, rafforza ulteriormente la portata internazionale del progetto. Non a caso, l’École Ducasse è stata nominata migliore istituto di formazione culinaria al mondo nel 2023 e nel 2024.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
scuola cucina formazione tecniche chef gastronomia network francia hotel ristoranti compagnie aereeAlain Ducasse
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Molino Dallagiovanna
Antinori
Senna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Molino Dallagiovanna
Antinori
Senna
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Foddlab
Julius Meiln

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 