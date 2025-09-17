EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Parmigiano Reggiano
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

Nel 2025, la collezione Gourmand di Pavoni Italia introduce due nuovi stampi sfoglia in silicone progettati dallo chef stellato Paolo Griffa, pensati per elevare l’estetica e la precisione tecnica nella realizzazione di decorazioni dolci e salate.

Gli stampi sfoglia firmati Paolo Griffa che cambiano il volto della pasticceria

Gli stampi GG080S - Onda e GG081S - Zig Zag

I modelli GG080S - Onda e GG081S - Zig Zag rappresentano una nuova frontiera per la mise en place contemporanea, con forme tridimensionali e texture definite.

Stampi in silicone per sfoglie dolci e salate: estetica, precisione e versatilità

Realizzati in silicone alimentare professionale, resistente a temperature estreme, i nuovi stampi garantiscono:

  • Massima precisione nei dettagli;
  • Estrazione facilitata senza rotture o deformazioni;
  • Ampia versatilità d’uso in pasticceria e cucina.

Utilizzabili con sfoglia, cracker, frolla, cioccolato e altri impasti sottili, offrono una soluzione creativa per decorazioni raffinate.

GG080S - Onda: il design fluido per millefoglie moderne

Il modello GG080S - Onda presenta un profilo continuo e armonioso, ideale per realizzare decorazioni organiche e millefoglie dal taglio contemporaneo.

Gli stampi sfoglia firmati Paolo Griffa che cambiano il volto della pasticceria

GG080S - Onda

Perfetto per tutti gli impasti friabili, valorizza con eleganza piatti dolci e salati.

GG081S - Zig Zag: geometrie decise per piatti dal forte impatto visivo

Con il suo design grafico e lineare, GG081S - Zig Zag si distingue per un’estetica marcata e un ritmo visivo definito.

Gli stampi sfoglia firmati Paolo Griffa che cambiano il volto della pasticceria

GG081S - Zig Zag

La struttura regolare si adatta perfettamente a dessert moderni e piatti gourmet, dando risalto al dettaglio in ogni composizione.

Tappetini decorativi in silicone: texture naturali per finiture professionali

Restano in collezione anche i quattro tappetini in silicone della linea Gourmand, apprezzati per la qualità delle texture e la facilità d’uso:

Gli stampi sfoglia firmati Paolo Griffa che cambiano il volto della pasticceria

I tappetini decorativi in silicone Pavoni

  • GG076 - Floralia
  • GG077 - Foliage
  • GG078 - Citrus
  • GG079 - Lisca

Ideali per inserti, finiture artistiche e decorazioni ispirate alla natura, questi tappetini sono perfetti per mignon, dolci da vetrina e preparazioni salate creative.

Pavoni Italia sarà presente alla fiera HOST Milano al Pad. 10P Stand H36 K35

Pavoni Italia
Via Enrico Fermi 24040 Suisio (Bg)
Tel +39 035 4934111

© Riproduzione riservata STAMPA

 
