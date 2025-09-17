Gli stampi sfoglia firmati Paolo Griffa che cambiano il volto della pasticceria

Nel 2025, la collezione Gourmand di Pavoni Italia introduce due nuovi stampi sfoglia in silicone progettati dallo chef stellato Paolo Griffa, pensati per elevare l’estetica e la precisione tecnica nella realizzazione di decorazioni dolci e salate.
Gli stampi GG080S - Onda e GG081S - Zig Zag
I modelli GG080S - Onda e GG081S - Zig Zag rappresentano una nuova frontiera per la mise en place contemporanea, con forme tridimensionali e texture definite.
Stampi in silicone per sfoglie dolci e salate: estetica, precisione e versatilità
Realizzati in silicone alimentare professionale, resistente a temperature estreme, i nuovi stampi garantiscono:
- Massima precisione nei dettagli;
- Estrazione facilitata senza rotture o deformazioni;
- Ampia versatilità d’uso in pasticceria e cucina.
Utilizzabili con sfoglia, cracker, frolla, cioccolato e altri impasti sottili, offrono una soluzione creativa per decorazioni raffinate.
GG080S - Onda: il design fluido per millefoglie moderne
Il modello GG080S - Onda presenta un profilo continuo e armonioso, ideale per realizzare decorazioni organiche e millefoglie dal taglio contemporaneo.
GG080S - Onda
Perfetto per tutti gli impasti friabili, valorizza con eleganza piatti dolci e salati.
GG081S - Zig Zag: geometrie decise per piatti dal forte impatto visivo
Con il suo design grafico e lineare, GG081S - Zig Zag si distingue per un’estetica marcata e un ritmo visivo definito.
GG081S - Zig Zag
La struttura regolare si adatta perfettamente a dessert moderni e piatti gourmet, dando risalto al dettaglio in ogni composizione.
Tappetini decorativi in silicone: texture naturali per finiture professionali
Restano in collezione anche i quattro tappetini in silicone della linea Gourmand, apprezzati per la qualità delle texture e la facilità d’uso:
I tappetini decorativi in silicone Pavoni
- GG076 - Floralia
- GG077 - Foliage
- GG078 - Citrus
- GG079 - Lisca
Ideali per inserti, finiture artistiche e decorazioni ispirate alla natura, questi tappetini sono perfetti per mignon, dolci da vetrina e preparazioni salate creative.
