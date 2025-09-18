Abbiamo sollevato la Toque a Cristiana Curri: curiosa, positiva, tenace

Nata a Roma nel 1965, ma con un mix esplosivo di radici che attraversano tutto lo Stivale, Cristiana Curri ha sempre avuto la cucina nel Dna.

Cristiana Curri

Mamma romana, papà trentino, nonni sparsi tra Friuli, Marche, Veneto e Puglia: casa sua era un viaggio gastronomico da nord a sud, con pentole sempre sul fuoco e profumi irresistibili nell’aria.

Le origini della passione per la cucina

La sua prima maestra è stata la nonna friulana, che le ha insegnato i rudimenti della cucina facendola “giocare a sora cuoca"” su una spianatoia a misura di bambina. Da lì, la passione per il cibo non l’ha mai abbandonata, crescendo insieme a quella per le piante e l’orto, ereditata dal nonno marchigiano giardiniere.

Una carriera tra comunicazione e cultura gastronomica

Curiosa per natura, positiva per scelta e tenace per carattere, Cristiana non si è mai fermata davanti a nulla. Tra famiglia, figli e una carriera in TIM, ha sempre trovato il tempo di approfondire il mondo dell’enogastronomia.

Ingredienti, cultura e passione: il mondo di Cristiana Curri

Nel 2012 ha aperto il blog Le Chicche di Cristiana e da allora il suo percorso ha preso il volo: collaborazioni con Cucina & Vini, corsi con chef stellati, master di approfondimento e un curriculum che profuma di vino, formaggi e olio d'oliva.

Competenze e riconoscimenti nel mondo del gusto

È sommelier Fis, assaggiatrice di formaggi Onaf, degustatrice di birra Udb e recentemente ha ottenuto l’idoneità fisica per assaggiatori di olio d’oliva con la Evooschool.

Curiosità e competenza: l’approccio di Cristiana al buon cibo

Oltre a scrivere, assaggiare e cucinare, Cristiana si è ritrovata spesso anche dall’altra parte del tavolo, come giurata in contest culinari e ospite in trasmissioni televisive.

Impegno nella divulgazione enogastronomica

È socia dell’Associazione Italiana Food Blogger e dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani, e continua con entusiasmo a diffondere la cultura del buon cibo.

Se c'è un ingrediente segreto nella sua cucina? La curiosità, perché non si finisce mai di imparare… e di assaporare!

Botta e risposta con Cristiana Curri

Da bambino cosa sognavi di diventare?

Mi è sempre piaciuto viaggiare e avrei voluto imparare tante lingue e trovare un lavoro che mi facesse girare sempre.

Il primo sapore che ti ricordi?

Il pane caldo e fragrante

Qual è il senso più importante?

Per il cibo penso sia l'olfatto. Non riuscirei a mettere in bocca una cosa maleodorante.

Qual è il piatto più difficile che tu abbia mai realizzato?

Ogni piatto è difficile se lo si fa cercando di dare il massimo. Ad ogni modo ricordo un risotto impegnativo con piccione, albicocche, porro e zucchine che mi fece vincere una gara.

Come hai speso il primo stipendio?

È passato troppo tempo, non me lo ricordo proprio. Mentirei

Quali sono i tre piatti che nella vita non si può assolutamente fare a meno di provare?

Spaghetti al pomodoro, cotoletta panata, torta di mele

Cosa non manca mai nel frigo di casa tua?

Latte, uova, Parmigiano Reggiano, pecorino e guanciale

Qual è il tuo cibo consolatorio?

Un buon piatto di pasta preparato a regola d'arte mi dà tantissima soddisfazione

Che rapporto hai con le tecnologie?

Ottimo, credo che aiutino parecchio nella vita quotidiana.

All’Inferno ti obbligano a mangiare sempre un piatto: quale?

Tacchino bollito

Chi inviteresti alla cena dei tuoi sogni?

Tutti i miei amici!

Quale quadro o opera d’arte rappresenta meglio la tua cucina?

Amor sacro e amor profano di Tiziano

Se la tua cucina fosse una canzone quale sarebbe?

With or Without You degli U2