Disoccupazione in calo ma i salari non crescono: l’appello dei cuochi italiani

I conti dell’economia italiana sono in ordine e la crescita del Paese, sotto l’attuale governo Meloni, si mantiene in linea con le aspettative. Al recente Forum di Cernobbio, il Ministro dell'Economia Giorgetti ha rassicurato: "Non sono necessari sacrifici né tantomeno una manovra correttiva alla legge di Bilancio". La crescita è in continua ascesa, nonostante le critiche sull’aumento della spesa per la Difesa e l’incertezza legata alla guerra commerciale innescata da Trump.

Occupazione in crescita ma salari sempre più ridotti

Disoccupazione in calo e mercato del lavoro positivo

L'ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) conferma questo quadro positivo, segnalando un sensibile calo della disoccupazione, in particolare quella giovanile, e un incremento dei contratti a tempo indeterminato, che contribuiscono a una maggiore stabilità generale. Tuttavia, il potere d'acquisto dei salari continua a diminuire. L’inflazione, pur avendo rallentato rispetto ai picchi degli ultimi anni, erode il valore reale delle buste paga. I prezzi di beni essenziali come alimentari, energia e affitti sono cresciuti più rapidamente degli stipendi.

Turismo record ma ristorazione in difficoltà

Una nota di grande positività è il boom del turismo che, in questa fine estate, ha raggiunto numeri record, a dimostrazione della sua importanza strategica per l’economia nazionale. Nonostante questo, il settore della ristorazione e dell’accoglienza è sempre più in affanno. La carenza di personale qualificato è diventata una vera emergenza, sia per le piccole attività che per le grandi strutture alberghiere. È un paradosso che merita grande attenzione.

Appello della Federazione Italiana Cuochi

Durante il suo intervento a Cernobbio, la premier Meloni ha ribadito l'impegno del governo a supportare la produzione e le imprese, con l'obiettivo di far guadagnare all'Italia il ruolo di leader economico europeo che un tempo era della Germania e della Francia.

L'appello della Federazione Italiana Cuochi evidenzia le criticità del comparto. "Come Presidente della FIC, nel rispetto delle scelte di Governo, mi chiedo a nome dell'intera categoria perché, mentre il Paese sembra rialzarsi, uno dei suoi comparti più rappresentativi rischia di restare indietro?".

La Federazione ha più volte sollecitato le Istituzioni e i politici a prendere in seria considerazione le proposte per affrontare le precarietà del settore terziario e del turismo. Tra queste, una delle più importanti riguarda l'introduzione di misure di defiscalizzazione per le imprese che adottano la "doppia brigata", consentendo così agli operatori di avere un orario di lavoro più in linea con gli altri settori. "Questo potrebbe anche incentivare un ritorno di giovani attratti da questa professione".

Se le cose "vanno bene", non sempre questo si traduce in agiatezza e benessere lavorativo reale per tutti. "Affinché la crescita sia significativa, deve essere equa anche per i nostri cuochi e tutti i lavoratori del nostro indotto", conclude la Federazione.