Hallelujah, il gelato al bacio di Vincenzo Squatrito trionfa a Scirubetta

Il Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria si è trasformato in un villaggio del gusto con Scirubetta 2025, il festival internazionale del gelato artigianale organizzato da Conpait, con il supporto della Città Metropolitana, la collaborazione di Arsac e la partecipazione di Confartigianato Nazionale. L’evento ha accolto 34 gelatieri provenienti da sette Paesi, dagli Stati Uniti al Giappone, con degustazioni, spettacoli e attività collaterali che hanno coinvolto famiglie, professionisti e turisti.

Il lungomare di Reggio Calabria ha ospitato Scirubetta

Scirubetta, i vincitori

La giuria tecnica ha premiato come vincitore Vincenzo Squatrito di Oliveri (Messina) con il gusto Bacio Hallelujah. Al secondo posto Nicola Arena con Mia Gianduia Capo Peloro, seguito da Daniele Lopez con Gelato al Panzibì. Il pubblico ha confermato Squatrito, scegliendo come miglior gelato il suo Nocciolissimo. Sul podio anche Domenico Giovanni Laganà di Reggio Calabria con Crema Tiramisù e Ivan Procopio di Catanzaro con Ombre e luci del domani (pistacchio di Sicilia, fragoline di bosco, crunchy di avena).

Il podio 2025 di Scirubetta

Giuria tecnica

Alessandro Squatrito con Bacio Hallelujah Nicola Arena con Mia Gianduia Daniele L’Opera con Panzibì

Scirubetta: i premiati

Giuria popolare

Vincenzo Squatrito con Nocciolissimo Domenico Laganà con Crema Tiramisù Ivan Procopio con Ombre e luci di domani

Gelato, cultura e spettacoli sul lungomare

Non solo gelato, ma anche pizza artigianale, birre locali, cocktail al bergamotto, spettacoli per bambini e performance artistiche. Gli chef della Federazione Italiana Cuochi (FIC) hanno proposto piatti a base di gelato. Talk e incontri hanno arricchito il programma, con ospiti come Giorgio Zanatta, Pino Scaringella e Gianni Clapis dell’associazione Cattivi Maestri. Secondo Angelo Musolino, presidente Conpait, «questa edizione di Scirubetta ha superato le aspettative grazie al lavoro congiunto di istituzioni, sponsor e professionisti. L’obiettivo è consolidare Reggio Calabria come capitale mondiale del gelato artigianale».

Il festival ha richiamato l’attenzione di giornalisti e critici enogastronomici come Edoardo Raspelli, Luciano Pignataro, Bruno Gambacorta, Fabrizio Carrera, Giulia Mancini e Giusy Ferraina. La copertura mediatica ha incluso servizi su Mediaset, La7, Radio Capital e persino dirette con emittenti di New York (WGBB) e Australia (Radio Italia 1). Durante la manifestazione spazio anche alla formazione, con il coinvolgimento della Camera di Commercio Italo-Tedesca, della Fiera di Stoccarda e dell’Istituto Alberghiero di Villa San Giovanni.

Cultura e solidarietà

Al Museo Nazionale di Reggio Calabria, incontri e mini-talk hanno affrontato il tema del gelato solidale, con la partecipazione di CasaPaese. Un modo per coniugare l’artigianato gastronomico con l’impegno sociale.