Sanificazione bagni hotel: prodotti e soluzioni professionali per l’ospitalità

Nel settore dell’ospitalità, l’attenzione alla sanificazione e all’igiene rappresenta un elemento imprescindibile per garantire un’esperienza di soggiorno sicura e piacevole. Gli hotel moderni non si limitano più a offrire spazi puliti: puntano a creare un vero e proprio ambiente di benessere, in cui ogni dettaglio - dalla cura delle superfici alle fragranze d’ambiente, fino alla praticità dei dispenser professionali - comunica professionalità e rispetto verso l’ospite. Le soluzioni per la pulizia professionale non solo rispondono alle normative di sicurezza, ma sono pensate per ottimizzare i processi interni, migliorare l’efficienza del personale e ridurre gli sprechi.

Emozioni Italiane di Allegrini

Prodotti performanti, profumazioni studiate e accessori eleganti contribuiscono a elevare gli standard di accoglienza, trasformando i bagni delle strutture ricettive in luoghi accoglienti e distintivi. Dalle linee di detergenti professionali come Fulcron PRO di Arexons, capaci di coniugare efficacia e sostenibilità, alle fragranze personalizzate create da Allegrini per un marketing olfattivo d’impatto, fino ai sistemi di dispenser igienici di Hagleitner, le aziende specializzate offrono un supporto strategico a hotel e ristoranti che vogliono distinguersi.

Queste soluzioni consentono di garantire una pulizia impeccabile e una cura degli ambienti bagno che lascia il segno, rafforzando l’immagine della struttura e fidelizzando la clientela più attenta alla qualità.

Fulcron PRO: la linea professionale Arexons per la cura dell’ambiente bagno

Come spiega Antonio Sinigaglia, marketing manager Arexons: «Nell’hotellerie, la pulizia dei bagni non è solo un requisito funzionale: è un gesto che racconta attenzione e rispetto verso l’ospite, incidendo in modo diretto sulla percezione del soggiorno. Con la linea Fulcron PRO, sviluppata grazie all’esperienza secolare di Arexons nell’industria chimica italiana, offriamo più di un semplice marchio, ma un ecosistema di valori che mette la cura al centro».

«Ogni intervento diventa così parte di un “Circle of Care”, un cerchio virtuoso in cui innovazione, competenza e responsabilità convergono per offrire prodotti performanti, sicuri e affidabili, supportando concretamente chi lavora ogni giorno per garantire standard di accoglienza sempre più elevati.»

Marketing olfattivo: come le fragranze Allegini migliorano l’esperienza dell’ospite

Nell’offerta di strutture ricettive e ristorative, a fare la differenza è spesso la capacità di coinvolgere tutti i sensi dell’ospite. L’olfatto può ricoprire un ruolo strategico, e per questo Allegrini - specializzata nella produzione di detergenti professionali e cosmetici per l’hotellerie - ha studiato fragranze per l’ambiente capaci di trasformare i bagni, parte integrante dell’offerta, in veri e propri spazi esperienziali.

la fragranza Anuhea

Anuhea, evocativa profumazione d’ambiente a lento rilascio, racchiude armoniche fragranze: dalla fresca eleganza del bergamotto, degli agrumi e della menta fino alla atmosfera dolce della pesca bianca, della vaniglia e dell’ambra. Emozioni Italiane, la linea ispirata alle più iconiche città italiane, offre un bouquet variegato di fragranze, disponibili in diverse modalità - dallo spray al diffusore automatico, fino al lento rilascio. Profumazioni che rendono i bagni uno spazio accogliente e distintivo.

Dispenser Luna Showermaid: praticità, eleganza e igiene per camere d’albergo

Il dispenser Luna Showermaid di Hagleitner con supporto e ricariche rappresenta un sistema completo per la cura della pelle, ideale per camere d’albergo. Disponibile nei colori bianco, argento e nero, permette un azionamento comodo con una sola mano e un’erogazione porzionata che evita sprechi di prodotto. Le ricariche, facili da sostituire, includono sapone liquido mani, doccia shampoo, lozione corpo e disinfettante mani, garantendo qualità e funzionalità anche in caso di uso discontinuo.

Il Dispenser Luna Showermaid

Il dispenser è progettato per docce e lavabi, con un indicatore di livello che aumenta l’efficienza e un collegamento tra supporto e ricarica a prova di furto. Su richiesta, è possibile personalizzare il prodotto con il logo dell’hotel sull’anello del supporto, rendendo il Luna Showermaid un accessorio pratico, elegante e professionale per ogni struttura ricettiva.