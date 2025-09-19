EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 19 settembre 2025  | aggiornato alle 19:29 | 114524 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Mozzarella Bufala Campana
Mozzarella Bufala Campana

nel Mühlviertel

La storia choc di un cuoco in Austria costretto a lasciare il lavoro dopo la malattia

Convocato in azienda con le stampelle e spinto a firmare la risoluzione consensuale, un sous chef austriaco ha visto negarsi la paga durante la malattia. Solo l’intervento della Camera del Lavoro gli ha dato ragione

di Redazione Italia a Tavola
 
19 settembre 2025 | 18:19

La storia choc di un cuoco in Austria costretto a lasciare il lavoro dopo la malattia

Convocato in azienda con le stampelle e spinto a firmare la risoluzione consensuale, un sous chef austriaco ha visto negarsi la paga durante la malattia. Solo l’intervento della Camera del Lavoro gli ha dato ragione

di Redazione Italia a Tavola
19 settembre 2025 | 18:19
 

Si è presentato in azienda con le stampelle, dopo una diagnosi e in attesa di un’operazione. Pensava di dover solo chiarire la sua situazione, invece è stato spinto a firmare la risoluzione consensuale del contratto. È successo a un sous chef del Mühlviertel, in Austria: quattro mesi di lavoro alle spalle e un licenziamento di fatto proprio mentre era in malattia. Una storia che fa rumore e che riporta al centro un tema delicato, quello dei diritti dei lavoratori nelle cucine.

La storia choc di un cuoco in Austria costretto a lasciare il lavoro dopo la malattia

Austria, cuoco in malattia spinto a lasciare il lavoro: la vicenda choc

La convocazione e la firma forzata

Come riporta Rolling Pin, il cuoco aveva iniziato da poche settimane nella brigata quando, due settimane dopo la malattia, il datore di lavoro lo ha chiamato a presentarsi in sede. Lui non si è tirato indietro, nonostante le difficoltà fisiche evidenti, e si è presentato con le stampelle. In quell’occasione l’azienda lo ha convinto a firmare la risoluzione consensuale del contratto. Poco dopo, però, è arrivata la doccia fredda: nessuna retribuzione per il periodo di malattia, perché secondo l’impresa l’accordo bastava a liberarla da ogni obbligo.

L’intervento della Camera del Lavoro

Il cuoco non si è arreso e si è rivolto alla Camera del Lavoro dell’Alta Austria (AK OÖ). Da lì la risposta è stata chiara: anche se il rapporto di lavoro si interrompe, il diritto alla retribuzione resta valido per un periodo stabilito dalla legge. Nel suo caso sei settimane di stipendio pieno dal primo giorno di malattia, seguite da altre quattro al 50%.

La storia choc di un cuoco in Austria costretto a lasciare il lavoro dopo la malattia

Ristorazione e diritti: il caso choc di un lavoratore austriaco

Messa alle strette, l’azienda ha provato a giustificarsi sostenendo che il dipendente, al momento della firma, fosse in salute. Una versione che regge poco, considerando che l’uomo camminava con le stampelle e aveva già informato l’impresa della diagnosi e dell’operazione imminente, pur senza essere tenuto a farlo. Solo dopo un secondo sollecito formale da parte della Camera del Lavoro il datore di lavoro ha ceduto e pagato quanto dovuto: quasi 3.800 euro.

Un segnale per tutto il settore

Il presidente dell’AK, Andreas Stangel, ha commentato la vicenda con parole che pesano: «Meglio una domanda in più che rinunciare ai propri diritti». Un invito diretto, perché troppo spesso i lavoratori - e nel settore della ristorazione accade ancora di più, soprattutto in Italia - rinunciano a tutele fondamentali per mancanza di informazioni o per paura di perdere il posto

I consigli di Italia a Tavola per gestire al meglio ristoranti, bar e hotel

Così una vicenda nata in una cucina di provincia diventa il simbolo di un problema più grande. Dietro i piatti che arrivano in sala ci sono persone che lavorano con turni infiniti, contratti fragili e poche garanzie. Questa volta la legge ha rimesso le cose a posto, ma resta una domanda aperta: quanti cuochi e camerieri, ogni giorno, preferiscono ingoiare in silenzio pur di non rischiare di restare senza lavoro?

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cuoco chef austria lavoroAndreas Stangel
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Suicrà
Foddlab
Cirio Conserve Italia
Suicrà
Foddlab
Cirio Conserve Italia
Rcr
Hormann

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 