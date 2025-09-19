EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Timo BeFood: cucina di livello in formato asporto, delivery e self

A Faenza (Ra) è uno dei due locali Luigi Timoncini. Ampia la scelta tra burger, pizza in pala e in teglia, piadine, fritti. Massima attenzione a gusto e digeribilità. Punto fermo la Passata di Cirio Alta Cucina

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
19 settembre 2025 | 08:30

Luigi Timoncini ha la ristorazione nel sangue. Anzi, da buon romagnolo, il senso profondo e solare dell’ospitalità e dell’accoglienza. Classe 1959, opera in questo mondo da più di 40 anni. «Ho sempre gravitato tra Faenza, Riolo Terme e Castel Bolognese - racconta - e oggi mi divido tra due locali, il TimOrso a Riolo e il Timo BeFood a Faenza. Una doppia attività impegnativa, ma di grande soddisfazione».

Timo BeFood: cucina di livello in formato asporto, delivery e self

Luigi Timoncini

Timo BeFood, riflettori puntati sulla carta

Insegne che giocano con le parole e sono molto esplicite nella comunicazione: qui il cibo è protagonista e su quanto entra nel piatto non si scherza. Entrambi offrono un panorama gastronomico ampio e di impronta regionale, ma il Timo BeFood si propone con un format innovativo all’insegna di asporto, delivery e self. Non a caso i coperti sono ridotti (36, a breve in ampiamento verso quota 50), di peso invece il menu. «Con questo locale, aperto solo da 4 anni e che vanta nel suo dna l’EssereCibo, il BeFood appunto, abbiamo voluto puntare i riflettori sulla carta e sulla sua declinazione culinaria» sottolinea Timoncini.

Timo BeFood: cucina di livello in formato asporto, delivery e self

La pizza in pala di Timo BeFood

Ecco allora, e in abbondanza, una scelta di burger, bruschette, pizza in pala e in teglia, piadine, focacce, fritti e anche biscotti e torte. «Un pezzo forte - puntualizza - è rappresentato dalla voce Piatti Top, che prevede degustazioni di salumi, formaggi e verdure cotte alla piastra e le proposte settimanali di piatti caldi e freddi del territorio. Tutti i prodotti provengono da filiera controllata. L’attenzione alla clientela è un nostro punto fermo».

Timo BeFood: cucina di livello in formato asporto, delivery e self

L'interno di Timo BeFood

Basti pensare che i panini sono di produzione interna, realizzati con farina biologica, la pizza in pala classica è preparata con diverse tipologie di farina (tipo 0, 1, 2, grano franto e riso) e quella in teglia con farina di tipo 0 e grani antichi. Leggerezza, digeribilità e gusto le direttrici. Per la cronaca, la pizza in pala di Timo BeFood ha conquistato a Parma il secondo posto al Campionato Mondiale 2024.

Timo BeFood, pomodoro ingrediente trasversale

Ingrediente trasversale tra pizza e cucina è il pomodoro, che Luigi Timoncini ha identificato nella Passata Extrafine e nei Datterini Gialli di Cirio Alta Cucina. «La Passata è un prodotto omogeneo, costante, di ottima consistenza». Una garanzia, insomma. Densa, vellutata e dal gusto intenso si rivela pratica e versatile. «Dolci e dalla polpa cremosa, i Datterini Gialli rappresentano un vero alleato in cucina». Un autentico binomio di valore aggiunto.

Timo BeFood
Via Mantegna 1 48018 Faenza (Ra)
Tel +39 320 2882001

© Riproduzione riservata

 
