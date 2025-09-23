EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
Hotel di lusso: ecco i 30 finalisti dei Best Luxury Hotel Awards 2025 in Italia

I Best Luxury Hotel Awards tornano a Milano con la seconda edizione: 30 finalisti su 375 candidature. Dieci categorie, una giuria di esperti e un premio speciale alla miglior destinazione di lusso italiana

di Redazione Italia a Tavola
 
23 settembre 2025 | 12:55

I Best Luxury Hotel Awards, giunti alla seconda edizione, rappresentano un appuntamento di rilievo per il settore dell’hotellerie italiana. Ideati da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor e di EHMA - European Hotel Managers Association, hanno l’obiettivo di valorizzare le strutture che si distinguono per eccellenza nei servizi e per la capacità di offrire esperienze di soggiorno di alto livello. Quest’anno le candidature sono state 375, con un incremento del 25% rispetto al 2024. La giuria ha selezionato 30 finalisti che si contenderanno i dieci premi nelle diverse categorie. La cerimonia si terrà il 29 ottobre 2025 all’Hotel Principe di Savoia di Milano, con il supporto di Condé Nast Traveller come media partner e con il patrocinio di Altagamma e di Confindustria Alberghi.

Hotel di lusso: ecco i 30 finalisti dei Best Luxury Hotel Awards 2025 in Italia

Il 29 ottobre verranno svelati i vincitori dei Best Luxury Hotel Awards 2025

Le categorie premiate e il riconoscimento speciale

Le strutture saranno premiate in dieci ambiti: Best Service, Best Bar, Best Design, Best Wellness & Spa, Best Restaurant, Best Wine Selection, Best General Manager, Best New Opening, Best Sustainability Program e Best Breakfast. È inoltre previsto un riconoscimento speciale, in collaborazione con TTG Travel Experience, dedicato alla miglior destinazione di lusso italiana, che premierà il territorio in grado di incarnare al meglio i valori di eccellenza e attrattività del turismo di fascia alta.

I finalisti delle dieci categorie

Nella categoria Best Service concorrono:

  • Bellevue Syrene
  • Gardena Grödnerhof Hotel & Spa
  • Hotel Eden

Per il Best Bar sono stati selezionati:

  • Hotel Il Pellicano
  • Grand Hotel Fasano
  • Mandarin Oriental, Milan

Al Best Design sono candidati:

  • Splendido, A Belmond Hotel di Portofino
  • La Roqqa
  • Palazzo Talia

Per la categoria Best Wellness & Spa la competizione è tra:

  • Lefay Resort & Spa Lago di Garda 
  • Castelfalfi
  • Palace Merano

Questi i finalisti per il Best Restaurant:

  • Savoy Hotel & Spa Paestum
  • Musa Lago di Como
  • Palazzo Venart Luxury Hotel

Nella sezione Best Wine Selection:

  • Rosewood Castiglion del Bosco
  • Hotel La Perla
  • Villa d’Este

Per il titolo di Best General Manager:

  • Danilo Guerrini (Borgo San Felice Resort Relais & Châteaux)
  • Elisa Peroli (Villa La Massa)
  • Giacomo Battafarano (Hotel de Russie)

Le nuove aperture finaliste per il Best New Opening:

  • Vista Ostuni
  • Orient Express La Minerva
  • Aman Rosa Alpina

Per il Best Sustainability Program sono stati scelti:

  • Castello di Casole, A Belmond Hotel
  • Le Dune Piscinas
  • Lefay Resort & Spa Dolomiti

Infine, per il Best Breakfast, la selezione include:

  • Bellevue Syrene
  • Casa Angelina
  • Grand Hotel Principe di Piemonte

La giuria e il premio

La giuria è composta da professionisti ed esperti del settore, general manager e dirigenti alberghieri. Tra i membri figurano:

  • Ezio Indiani (Hotel Principe di Savoia, EHMA e Altagamma)
  • Andrea Grignaffini (comitato scientifico Alma)
  • Alberto Paolo Schieppati (Posh Places)
  • Roberta Battocchio (Hearst Global Design + Architecture)
  • Erika Fay Nicole (EFNcommunication)
  • Magda Antonioli (MET Bocconi)
  • Mauro Santinato (Teamwork Hospitality)
  • Andrea Grisdale (IC Bellagio)
  • Stefania Lazzaroni (Fondazione Altagamma)
  • Martin Kuczmarski (Difficult Name)
  • Maddalena Fossati Dondero (Condé Nast Traveller Italia e La Cucina Italiana)
  • Elisabetta Canoro (Identità Golose), Laura Verdi (we:ll magazine)
  • Sara Magro (Il Sole 24 Ore e The Italy Insider)

Il premio è stato progettato dall’architetto Giuliana Salmaso, che ha scelto la forma della stele come simbolo di solidità e memoria. Realizzato con base in ottone brunito e monolite di travertino, l’oggetto si ispira alle proporzioni auree. Ai vincitori verranno consegnati anche una campanella gioiello Chantecler, una penna Aurora e un riconoscimento firmato Prisma.

L’importanza per il settore

«Un tributo all’eccellenza, all’innovazione e alla passione che guidano l’ospitalità di lusso in Italia» ha dichiarato Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. «Premiare questi hotel significa valorizzare l’impegno quotidiano che rende un’esperienza di soggiorno indimenticabile».

Best Luxury Hotel Awards 2025 hotel di lusso ospitalità ristorazione hotellerie turismo di lusso Milano Teamwork Hospitality Elle Decor EHMA
 
