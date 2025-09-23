Hotel di lusso: ecco i 30 finalisti dei Best Luxury Hotel Awards 2025 in Italia

I Best Luxury Hotel Awards, giunti alla seconda edizione, rappresentano un appuntamento di rilievo per il settore dell’hotellerie italiana. Ideati da Teamwork Hospitality con il contributo di Elle Decor e di EHMA - European Hotel Managers Association, hanno l’obiettivo di valorizzare le strutture che si distinguono per eccellenza nei servizi e per la capacità di offrire esperienze di soggiorno di alto livello. Quest’anno le candidature sono state 375, con un incremento del 25% rispetto al 2024. La giuria ha selezionato 30 finalisti che si contenderanno i dieci premi nelle diverse categorie. La cerimonia si terrà il 29 ottobre 2025 all’Hotel Principe di Savoia di Milano, con il supporto di Condé Nast Traveller come media partner e con il patrocinio di Altagamma e di Confindustria Alberghi.
Il 29 ottobre verranno svelati i vincitori dei Best Luxury Hotel Awards 2025
Le categorie premiate e il riconoscimento speciale
Le strutture saranno premiate in dieci ambiti: Best Service, Best Bar, Best Design, Best Wellness & Spa, Best Restaurant, Best Wine Selection, Best General Manager, Best New Opening, Best Sustainability Program e Best Breakfast. È inoltre previsto un riconoscimento speciale, in collaborazione con TTG Travel Experience, dedicato alla miglior destinazione di lusso italiana, che premierà il territorio in grado di incarnare al meglio i valori di eccellenza e attrattività del turismo di fascia alta.
I finalisti delle dieci categorie
Nella categoria Best Service concorrono:
- Bellevue Syrene
- Gardena Grödnerhof Hotel & Spa
- Hotel Eden
Per il Best Bar sono stati selezionati:
- Hotel Il Pellicano
- Grand Hotel Fasano
- Mandarin Oriental, Milan
Al Best Design sono candidati:
- Splendido, A Belmond Hotel di Portofino
- La Roqqa
- Palazzo Talia
Per la categoria Best Wellness & Spa la competizione è tra:
- Lefay Resort & Spa Lago di Garda
- Castelfalfi
- Palace Merano
Questi i finalisti per il Best Restaurant:
- Savoy Hotel & Spa Paestum
- Musa Lago di Como
- Palazzo Venart Luxury Hotel
Nella sezione Best Wine Selection:
- Rosewood Castiglion del Bosco
- Hotel La Perla
- Villa d’Este
Per il titolo di Best General Manager:
- Danilo Guerrini (Borgo San Felice Resort Relais & Châteaux)
- Elisa Peroli (Villa La Massa)
- Giacomo Battafarano (Hotel de Russie)
Le nuove aperture finaliste per il Best New Opening:
- Vista Ostuni
- Orient Express La Minerva
- Aman Rosa Alpina
Per il Best Sustainability Program sono stati scelti:
- Castello di Casole, A Belmond Hotel
- Le Dune Piscinas
- Lefay Resort & Spa Dolomiti
Infine, per il Best Breakfast, la selezione include:
- Bellevue Syrene
- Casa Angelina
- Grand Hotel Principe di Piemonte
La giuria e il premio
La giuria è composta da professionisti ed esperti del settore, general manager e dirigenti alberghieri. Tra i membri figurano:
- Ezio Indiani (Hotel Principe di Savoia, EHMA e Altagamma)
- Andrea Grignaffini (comitato scientifico Alma)
- Alberto Paolo Schieppati (Posh Places)
- Roberta Battocchio (Hearst Global Design + Architecture)
- Erika Fay Nicole (EFNcommunication)
- Magda Antonioli (MET Bocconi)
- Mauro Santinato (Teamwork Hospitality)
- Andrea Grisdale (IC Bellagio)
- Stefania Lazzaroni (Fondazione Altagamma)
- Martin Kuczmarski (Difficult Name)
- Maddalena Fossati Dondero (Condé Nast Traveller Italia e La Cucina Italiana)
- Elisabetta Canoro (Identità Golose), Laura Verdi (we:ll magazine)
- Sara Magro (Il Sole 24 Ore e The Italy Insider)
Il premio è stato progettato dall’architetto Giuliana Salmaso, che ha scelto la forma della stele come simbolo di solidità e memoria. Realizzato con base in ottone brunito e monolite di travertino, l’oggetto si ispira alle proporzioni auree. Ai vincitori verranno consegnati anche una campanella gioiello Chantecler, una penna Aurora e un riconoscimento firmato Prisma.
L’importanza per il settore
«Un tributo all’eccellenza, all’innovazione e alla passione che guidano l’ospitalità di lusso in Italia» ha dichiarato Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality. «Premiare questi hotel significa valorizzare l’impegno quotidiano che rende un’esperienza di soggiorno indimenticabile».