Quinta tappa Ristogolf 2025: La Pinetina tra golf, sapori e beneficenza

Il suggestivo La Pinetina Golf Club, immerso nel Parco Pineta di Appiano Gentile, ha ospitato la quinta e ultima tappa del Circuito Ristogolf 2025. Circondato da querce, castagni e pini silvestri, il percorso di 70 ettari ha offerto uno scenario ideale per unire sport, alta cucina e solidarietà, nel segno dell’eccellenza gastronomica italiana.

Ristogolf ha fatto tappa alla Pinetina ad Appiano Gentile

Colazione gourmet tra natura e convivialità

La giornata è iniziata con una colazione d’autore, ricca di brioches fragranti, biscotteria, pancake caldi, latticini e frutta fresca. Un’accoglienza che ha messo subito di buon umore i partecipanti, preparandoli a una gara dove gusto e golf si sono fusi in un’esperienza unica.

Degustazioni lungo il percorso di gara

Dopo il riscaldamento in campo pratica, i fairway si sono trasformati in un cammino del gusto. Alla buca 3, lo chef Enrico Cerea ha sorpreso i golfisti con un delicato gazpacho con tagliatella di seppia e pane croccante, un equilibrio tra leggerezza e sapore marino. Alla buca 5, lo chef Giulio Gerevini ha portato in campo una cucina vegetale creativa, dimostrando come benessere e piacere possano convivere in piatti sorprendenti. A completare l’esperienza, una degustazione di formaggi stagionati ha esaltato la qualità delle materie prime italiane.

Momenti gourmet lungo il percorso, qui un assaggio di formaggi

La buca 7 ha offerto una sosta fresca e giocosa con gelato artigianale servito insieme a bibite e cocktail dal gusto agrumato, perfetti per una pausa spensierata. Alla buca 9, protagonisti ancora i formaggi italiani serviti con confetture di frutta, in un abbinamento dolce-salato capace di conquistare anche i palati più esigenti. La buca 11 ha visto lo chef Claudio Di Bernardo, executive chef del Grand Hotel Rimini, proporre mezze maniche con squacquerone, rucola e Mora Romagnola, un piatto ricco di aromi e morbidezza.

Mezze maniche con squacquerone, rucola e Mora Romagnola di chef Claudio Di Bernardo

Alla buca 13, i maestri pizzaioli Walter Zanoni e Alessandro Loda hanno sfornato pizze gourmet appena preparate, irresistibili per profumo e croccantezza. Infine, alla buca 17, lo chef Vittorio Tarantola ha deliziato i golfisti con una Parmigiana di melanzane che ha celebrato il legame con il territorio.

Il golf Club la Pinetina dove si è tenuta la quinta tappa

Showcooking e spettacolo serale

Al termine della gara, nella club house, lo showcooking serale ha catturato l’attenzione di tutti. Protagonisti sul palco Claudio Di Bernardo e lo chef e conduttore televisivo Andrea Mainardi, che hanno incantato con due piatti d’autore: filetto di sgombro dell’Adriatico in carpione di agrumi con verdure dell’orto romagnolo e aceto balsamico e fregola mantecata con gorgonzola e funghi porcini. La serata è stata arricchita da cocktail realizzati dal bartender Flavio Allaria, che ha presentato creazioni su misura per l’evento, aggiungendo un tocco di spettacolo e creatività.

Showcooking per lo chef e conduttore televisivo Andrea Mainardi

Solidarietà e premiazioni

La tappa ha confermato lo spirito benefico del Circuito Ristogolf. Durante la serata, è stata organizzata una raccolta fondi a favore della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, destinata a progetti di istruzione e formazione per ragazzi e ragazze in difficoltà. Le premiazioni finali hanno celebrato i vincitori della giornata e sorteggiato l’ultimo posto per partecipare al gran finale di Cesenatico. Tantissimi i riconoscimenti assegnati, con pochi partecipanti rimasti a mani vuote.

Verso il gran finale di Cesenatico

Dopo questa quinta tappa, l’attesa è ora rivolta al gran finale del Circuito Ristogolf 2025, in programma dal 17 al 19 ottobre al Grand Hotel Da Vinci 5 stelle e sul campo dell’Adriatic Golf Club Cervia. Tre giorni che uniranno ancora una volta golf, alta cucina e solidarietà, per un’esperienza indimenticabile tra sport e gastronomia d’eccellenza.