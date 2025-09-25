EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
ABBONAMENTI
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 25 settembre 2025  | aggiornato alle 19:03 | 114650 articoli pubblicati

Castel Firmian
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

fipgc

Roma al centro della pasticceria internazionale: al via il campionato mondiale

Roma ospita dal 7 al 10 novembre il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate e gli eventi collaterali dedicati a tiramisù e cake design. Un appuntamento internazionale gratuito che riunisce pasticceri da 20 Paesi

di Redazione Italia a Tavola
 
25 settembre 2025 | 16:52

Roma al centro della pasticceria internazionale: al via il campionato mondiale

Roma ospita dal 7 al 10 novembre il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate e gli eventi collaterali dedicati a tiramisù e cake design. Un appuntamento internazionale gratuito che riunisce pasticceri da 20 Paesi

di Redazione Italia a Tavola
25 settembre 2025 | 16:52
 

Roma ospiterà l’8 e 9 novembre 2025 il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, il campionato mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc). La sede scelta è l’Hotel Roma Aurelia Antica.

Roma al centro della pasticceria internazionale: al via il campionato mondiale

L’8 e 9 novembre torna il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate

L’edizione segna un cambio di passo: 7 ore e mezza di gara, due pièce artistiche da realizzare sul posto, categorie ampliate e una doppia giuria. Tra le nazioni partecipanti figurano Senegal, Perù, Vietnam, Marocco, Messico, Colombia, Australia, Argentina, Giappone e Cina. «Questa edizione sarà diversa da tutte le precedenti - afferma Matteo Cutolo, Presidente Fipgc -. Abbiamo scelto di alzare l’asticella, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nel significato profondo dell’evento. Il nostro obiettivo è promuovere l’eccellenza dell’arte dolciaria in tutte le sue forme, cercando il meglio nel mondo: nelle tecniche, negli ingredienti e nell’innovazione».

Le prove della competizione

Ogni squadra, composta da 3 professionisti e un team manager, dovrà realizzare:

  • due pièce artistiche (cioccolato e zucchero/pastigliaggio, alte tra 120 e 180 cm, completamente edibili);
  • due praline di cioccolato (una con stampo e una senza);
  • una monoporzione gelato con almeno un frutto tipico del Paese di provenienza;
  • una torta moderna con una crema a base di frutta secca.

L’Italia in gara

A rappresentare il Paese sarà un team formato da Nicolas Vella (Torino), Marco Andronico (Lecce) e Fabio Cascio (Ferrara), vincitori del Campionato Nazionale Fipgc 2024. Saranno chiamati a confrontarsi con squadre provenienti da tutto il mondo in una sfida che mette alla prova tecnica, precisione e spirito di squadra.

La giuria e la direzione tecnica

La competizione prevede due giurie: la Giuria di Degustazione, composta dai team manager, e la Giuria Tecnica Super Partes, formata da maestri di fama internazionale. La direzione tecnica e artistica è affidata al Maestro Davide Malizia. La cerimonia finale si terrà il 9 novembre alle 18:00, con la premiazione ufficiale.

Mozzarella Bufala Campana

Eventi collaterali: Tiramisù e Cake Design

La manifestazione romana ospiterà anche altri appuntamenti:

  • il World Trophy of Professional Tiramisù (7 novembre), dedicato al dolce simbolo italiano, con categorie “classico” e “innovativo”. A rappresentare l’Italia ci sarà Milena Russo con una versione al mandarino senza glutine e lattosio. «Il tiramisù è un simbolo della tradizione italiana, ma anche una tela bianca per l’innovazione» dichiara Cutolo.
  • il Cake Artists World Championship (10 novembre), con squadre da 12 Paesi che realizzeranno torte artistiche ed edibili sul tema «Le bellezze della mia nazione». La giuria sarà composta da esperti internazionali, tra cui Krisztina Rado e Christine Flinn.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
World Trophy Pastry FIPGC campionato mondiale pasticceria Roma 2025 eventi food tiramisù mondiale cake design competizione gelato cioccolato maestri pasticceri Italia Davide Malizia Matteo Cutolo
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
 
 
Hormann
Nexi
Diemme
Robo
Hormann
Nexi
Diemme
Robo
Mangilli Caffo
Quattroerre Group

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato
con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram e Twitch). ©® 2025

 
 
 
 