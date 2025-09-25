Roma al centro della pasticceria internazionale: al via il campionato mondiale

Roma ospiterà l’8 e 9 novembre 2025 il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, il campionato mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc). La sede scelta è l’Hotel Roma Aurelia Antica.

L’8 e 9 novembre torna il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate

L’edizione segna un cambio di passo: 7 ore e mezza di gara, due pièce artistiche da realizzare sul posto, categorie ampliate e una doppia giuria. Tra le nazioni partecipanti figurano Senegal, Perù, Vietnam, Marocco, Messico, Colombia, Australia, Argentina, Giappone e Cina. «Questa edizione sarà diversa da tutte le precedenti - afferma Matteo Cutolo, Presidente Fipgc -. Abbiamo scelto di alzare l’asticella, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nel significato profondo dell’evento. Il nostro obiettivo è promuovere l’eccellenza dell’arte dolciaria in tutte le sue forme, cercando il meglio nel mondo: nelle tecniche, negli ingredienti e nell’innovazione».

Le prove della competizione

Ogni squadra, composta da 3 professionisti e un team manager, dovrà realizzare:

due pièce artistiche (cioccolato e zucchero/pastigliaggio, alte tra 120 e 180 cm, completamente edibili);

(cioccolato e zucchero/pastigliaggio, alte tra 120 e 180 cm, completamente edibili); due praline di cioccolato (una con stampo e una senza);

(una con stampo e una senza); una monoporzione gelato con almeno un frutto tipico del Paese di provenienza;

con almeno un frutto tipico del Paese di provenienza; una torta moderna con una crema a base di frutta secca.

L’Italia in gara

A rappresentare il Paese sarà un team formato da Nicolas Vella (Torino), Marco Andronico (Lecce) e Fabio Cascio (Ferrara), vincitori del Campionato Nazionale Fipgc 2024. Saranno chiamati a confrontarsi con squadre provenienti da tutto il mondo in una sfida che mette alla prova tecnica, precisione e spirito di squadra.

La giuria e la direzione tecnica

La competizione prevede due giurie: la Giuria di Degustazione, composta dai team manager, e la Giuria Tecnica Super Partes, formata da maestri di fama internazionale. La direzione tecnica e artistica è affidata al Maestro Davide Malizia. La cerimonia finale si terrà il 9 novembre alle 18:00, con la premiazione ufficiale.

Eventi collaterali: Tiramisù e Cake Design

La manifestazione romana ospiterà anche altri appuntamenti: