Roma al centro della pasticceria internazionale: al via il campionato mondiale

Roma ospiterà l’8 e 9 novembre 2025 il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate, il campionato mondiale organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria (Fipgc). La sede scelta è l’Hotel Roma Aurelia Antica.
L’8 e 9 novembre torna il World Trophy of Pastry, Gelato & Chocolate
L’edizione segna un cambio di passo: 7 ore e mezza di gara, due pièce artistiche da realizzare sul posto, categorie ampliate e una doppia giuria. Tra le nazioni partecipanti figurano Senegal, Perù, Vietnam, Marocco, Messico, Colombia, Australia, Argentina, Giappone e Cina. «Questa edizione sarà diversa da tutte le precedenti - afferma Matteo Cutolo, Presidente Fipgc -. Abbiamo scelto di alzare l’asticella, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche nel significato profondo dell’evento. Il nostro obiettivo è promuovere l’eccellenza dell’arte dolciaria in tutte le sue forme, cercando il meglio nel mondo: nelle tecniche, negli ingredienti e nell’innovazione».
Le prove della competizione
Ogni squadra, composta da 3 professionisti e un team manager, dovrà realizzare:
- due pièce artistiche (cioccolato e zucchero/pastigliaggio, alte tra 120 e 180 cm, completamente edibili);
- due praline di cioccolato (una con stampo e una senza);
- una monoporzione gelato con almeno un frutto tipico del Paese di provenienza;
- una torta moderna con una crema a base di frutta secca.
L’Italia in gara
A rappresentare il Paese sarà un team formato da Nicolas Vella (Torino), Marco Andronico (Lecce) e Fabio Cascio (Ferrara), vincitori del Campionato Nazionale Fipgc 2024. Saranno chiamati a confrontarsi con squadre provenienti da tutto il mondo in una sfida che mette alla prova tecnica, precisione e spirito di squadra.
La giuria e la direzione tecnica
La competizione prevede due giurie: la Giuria di Degustazione, composta dai team manager, e la Giuria Tecnica Super Partes, formata da maestri di fama internazionale. La direzione tecnica e artistica è affidata al Maestro Davide Malizia. La cerimonia finale si terrà il 9 novembre alle 18:00, con la premiazione ufficiale.
Eventi collaterali: Tiramisù e Cake Design
La manifestazione romana ospiterà anche altri appuntamenti:
- il World Trophy of Professional Tiramisù (7 novembre), dedicato al dolce simbolo italiano, con categorie “classico” e “innovativo”. A rappresentare l’Italia ci sarà Milena Russo con una versione al mandarino senza glutine e lattosio. «Il tiramisù è un simbolo della tradizione italiana, ma anche una tela bianca per l’innovazione» dichiara Cutolo.
- il Cake Artists World Championship (10 novembre), con squadre da 12 Paesi che realizzeranno torte artistiche ed edibili sul tema «Le bellezze della mia nazione». La giuria sarà composta da esperti internazionali, tra cui Krisztina Rado e Christine Flinn.