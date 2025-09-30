Dall’uscita della pandemia abbiamo assistito ad una continua accelerazione dei ritmi di vita, ad una frenesia nella ricerca di informazioni che ci mette nella condizione di dare il nostro punto di vista su qualsiasi argomento dandoci la sensazione di essere partecipi agli eventi segnano la nostra vita.

Addio mete da cartolina: cresce la voglia di borghi autentici e tradizioni locali

Il ritorno alle origini e all’autenticità

Da qualche tempo a questa parte stiamo notando in molti alberghi un cambiamento. Si vedono sempre più persone che sono alla ricerca della semplicità delle cose, una sorta di esigenza di ritornare alle origini e alle radici che ci mette nella condizione di apprezzare la vita godendosi il momento e dandogli il giusto peso, valore ed importanza.

Esperienze autentiche lontane dall’overtourism

Questo sentimento si evince nelle parole degli ospiti che ci dicono sempre più spesso che sono alla ricerca di un’esperienza concreta, genuina in cui possono vivere un’autentica esperienza. Questo si sostanzia nell’evitare sempre di più destinazioni meta di overtourism e che vengono ormai sempre più spesso considerate come dei parchi a tema in cui non riescono più a trovare l’essenza vera della località.

Il valore del contatto con la vita quotidiana

La ricerca dell’essenza e dell’autenticità espressa dalle loro parole si concretizza nel passeggiare in una città, un paese o un borgo in mezzo alla gente del posto. Entrare in un bar o in un ristorante e godere delle tradizioni e gesti che fanno parte della nostra cultura e della nostra quotidianità.

La ristorazione come custode della semplicità

Pensate anche a quello che sta avvenendo nella ristorazione. Le persone sono sempre più ricerca del piatto tipico, prodotto con ingredienti locali, cucinato da chi prepara quel piatto da anni e decenni e servito da chi fa il suo lavoro con passione e che con genuinità ed è in grado di trasmettertela.

Questi elementi fanno parte del Dna della nostra tradizione. Tradizione che è fatta di semplicità. Ingredienti semplici, preparazioni semplici serviti con semplicità.

Momenti autentici e ricchezza emotiva

Le vere esperienze che le persone cercano sempre di più sono fatti di questi momenti perché questi momenti sono concreti, sinceri, autentici, non artefatti o filtrati. Da qui si evince come dietro la semplicità ci sia una ricchezza e una complessità di sensazioni, emozioni e stati d’animo.

Custodi della cultura e del valore della semplicità

Confido che questo trend continuerà a diffondersi. Sta a noi essere custodi della nostra Cultura e Tradizione che fanno della semplicità un grande valore tanto apprezzato. Quindi impariamo ad apprezzare la semplicità e a goderci in ogni momento la bellezza che ci circonda. Un sorriso farà sempre di più la differenza tra un servizio ben fatto ed uno impersonale e quindi senza valore.