Pizza Awards Italia: Pepe in Grani è la Miglior Pizzeria d’Italia 2025

La 4ª edizione dei Pizza Awards Italia ha celebrato l’eccellenza nel mondo della pizza con ben 43 premi, assegnati a pizzerie, pizzaioli, fornai e progetti innovativi. Pepe in Grani di Franco Pepe è stata eletta Miglior Pizzeria d’Italia 2025, mentre Francesco Martucci de I Masanielli è stato premiato Miglior Pizzaiolo dell’anno. Tra i riconoscimenti anche Miglior Pizzaiola (Roberta Esposito), Miglior Pizzaiolo Under 35 (Francesco Capece) e Miglior Fornaio (Michele Lioniello), oltre a premi regionali e speciali per creatività, tradizione e servizio. L’evento ha incluso la Pizza Conference, dibattiti su innovazione, marketing, prezzi e ruolo dei pizzaioli, oltre a show cooking e degustazioni gourmet, trasformandosi in una celebrazione completa dell’arte della pizza.

Pizza Awards, i premiati

Nel corso della cerimonia, presentata dalla giornalista e volto televisivo Barbara Politi, sono stati assegnati ben 43 premi dedicati alle eccellenze del mondo pizza. Un riconoscimento che celebra qualità, creatività e impegno di pizzaioli, pizzerie e professionisti del settore. Il titolo di Miglior Pizzeria d’Italia 2025 è stato assegnato a Pepe in Grani di Franco Pepe (Caiazzo/CE), considerata una vera istituzione nell’arte della pizza. “Sto provando un’emozione fortissima, questo premio lo dedico a tutto il mondo pizza”, ha dichiarato Pepe, emozionato sul palco. Al secondo posto si è classificata I Masanielli di Francesco Martucci (Caserta), seguito al terzo da Seu Illuminati di Pier Daniele Seu (Roma). Il quarto posto è stato conquistato da 10 di Diego Vitagliano (Napoli), mentre al quinto si è posizionata 50 Kalò di Ciro Salvo (Napoli).

Il premio di Miglior Pizzaiolo dell’anno è andato a Francesco Martucci (I Masanielli), che ha conquistato la platea con un commento scherzoso: “Ormai sembriamo Coppi e Bartali”, riferendosi al confronto costante con Franco Pepe. La Miglior Pizzaiola dell’anno è Roberta Esposito, patron di Marita (Roma) e La Contrada (Aversa/CE), riconosciuta per la sua capacità di unire tradizione, innovazione e passione femminile nell’arte della pizza. Il riconoscimento di Miglior Pizzaiolo Under 35 dell’anno è stato attribuito a Francesco Capece della pizzeria Confine (Milano), talento emergente della scena nazionale. Infine, il premio come Miglior Fornaio dell’anno è andato a Michele Lioniello della pizzeria Da Lioniello (Succivo/CE), per l’eccellenza nella cura dell’impasto e nella tecnica della panificazione.

Premio Miglior Pizzeria d’Italia 2025

Pepe in Grani - Franco Pepe (Caiazzo, Ce) I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta) Seu Illuminati - Pier Daniele Seu (Roma) 10 - Diego Vitagliano (Napoli) 50 Kalò - Ciro Salvo (Napoli)

Premio Miglior Pizzaiolo dell’Anno

Francesco Martucci - I Masanielli (Caserta)

Secondo posto: Franco Pepe - Pepe in Grani (Caiazzo/CE)

Premio Miglior Pizzaiola dell’Anno

Roberta Esposito - Marita (Roma) & La Contrada (Aversa/CE)

Premio Miglior Pizzaiolo Under 35

Francesco Capece - Confine (Milano)

Premio Miglior Fornaio dell’Anno

Michele Lioniello - Da Lioniello (Succivo/CE)

Pizza Awards, i premi speciali

Questa edizione dei Pizza Awards non ha solo celebrato le migliori pizzerie e pizzaioli d’Italia, ma ha tracciato un quadro completo delle eccellenze regionali e delle innovazioni creative che stanno ridefinendo il panorama della pizza, confermando quanto questo alimento sia un patrimonio culturale in continua evoluzione. Ecco i premi regionali e speciali assegnati:

Premi Regionali - Migliori Pizzerie per Regione

Abruzzo: Impastatori Pompetti

Basilicata: Fandango

Calabria: Bob Alchimia a Spicchi

Campania: Pepe in Grani

Emilia Romagna: ‘O Fiore Mio

Friuli Venezia Giulia: Al Civicosei

Lazio: Seu Pizza Illuminati

Liguria: Officine del Cibo

Marche: Mamma Rosa

Molise: Bas&Co.

Lombardia: Dry Milano

Piemonte: Sestogusto

Puglia: 400 Gradi

Sardegna: Maiori

Sicilia: Piano B

Toscana: Giovanni Santarpia

Trentino-Alto Adige: Acquaefarina

Umbria: Meunier Champagne e Pizza

Valle d’Aosta: iSaulle

Veneto: I Tigli

Premi Speciali

Miglior Pizza Creativa: 10 - Diego Vitagliano (Napoli)

Miglior Pizza Contemporanea: 2.0 - Carlo Sammarco (Aversa/CE)

Miglior Pizza Fritta: Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo dal 1935 (Napoli)

Miglior Pizza Tradizionale: Attilio alla Pignasecca (Napoli)

Miglior Pizza Romana: 180g (Roma)

Miglior Pizza Margherita: I Masanielli - Sasà Martucci (Caserta)

Miglior Carta delle Pizze: I Masanielli - Francesco Martucci (Caserta)

Miglior Carta dei Vini: Confine Pizza e Cantina (Milano)

Miglior Carta degli Champagne: Meunier Champagne e Pizza (Corciano, PG - Umbria)

Miglior Carta dei Cocktail: Maiori (Cagliari, Sardegna)

Miglior Carta delle Birre: Framento (Cagliari, Sardegna)

Miglior Servizio di Sala: Gli Esposito (Salerno)

Miglior Format: Clementina - Luca Pezzetta (Fiumicino)

Miglior Catena di Pizzerie: L’Antica Pizzeria da Michele - Alessandro Condurro

Miglior Nuova Apertura: Avenida Calò - Francesco Calò (Roma)

Miglior Comunicazione: Bob Alchimia a Spicchi (Montepaone, CZ)

Miglior Pizza al Taglio: Pizzarium - Gabriele Bonci (Roma)

Miglior Progetto Sociale: PizzAut - Nico Acampora

Pizza Conference: un momento di confronto e dibattito

La 4ª edizione dei Pizza Awards Italia non è stata soltanto una serata di premiazioni, ma anche un’occasione preziosa di confronto e dibattito tra professionisti del settore. Ad aprire la giornata è stata la prima edizione della Pizza Conference, un evento innovativo dal titolo “Non è tutto oro quel che luccica”, moderato dall’inesauribile Vincenzo Pagano e condotto dalla giornalista Barbara Politi. La conferenza ha riunito pizzaioli, imprenditori, giornalisti e addetti ai lavori, offrendo un palcoscenico aperto per discutere temi caldi e attuali che riguardano il mondo della pizza. Un vero e proprio momento di riflessione collettiva, che ha visto la partecipazione di oltre trenta professionisti pronti a confrontarsi su sette argomenti distinti, ciascuno legato a sfide, opportunità e criticità della professione.

Pizza Awards 2025: tutti i premiati

Come ha sottolineato Pagano: «Abbiamo voluto dare vita a Pizza Conference per affrontare temi che oggi sono al centro del dibattito, anche sui social. Il mondo pizza vive cambiamenti profondi: dal prezzo della pizza alla comunicazione, dalle recensioni alle tendenze di mercato. Abbiamo voluto ascoltare le opinioni di pizzaioli, imprenditori e giornalisti per capire meglio come interpretare il presente e il futuro di questa arte».

Pizza Awards, i temi caldi

La mattinata si è aperta con il talk “I falsi miti della pizza - verità o marketing”, in cui Belinda Bortolan, Francesco Calò, Nerina Di Nunzio, Pier Daniele Seu e Diego Vitagliano hanno analizzato come comunicazione e strategie di marketing influenzino la percezione della pizza, talvolta creando confusione tra tradizione e innovazione. A seguire, il focus è stato sui “Fallimenti del mondo della pizza”: un’analisi critica condotta da David Aiello, Massimo Giovannini, Pietro Marchi, Edoardo Papa e Albert Sapere sulle mode e le strategie che hanno rischiato di allontanare la pizza dalla sua essenza più autentica e popolare.

Un momento del talk “Recensioni, guide, classifiche: criteri, punti deboli e punti di forza”

Il tema del ruolo professionale nel mondo dell’arte bianca è stato al centro di “Pizzaioli, fornai, panettieri o cuochi?”, con interventi di Francesco Arnesano, Michele Lioniello, Luca Pezzetta e Pierluigi Roscioli, che hanno condiviso diverse visioni sul significato e sull’evoluzione della professione. La mattinata si è conclusa con il talk “Recensioni, guide, classifiche: criteri, punti deboli e punti di forza”, moderato da Annalisa Cavaleri insieme ad Alberto Lupini (direttore di Italia a Tavola), Luciano Pignataro e Lorenzo Ruggeri. Il dibattito si è concentrato su come sono cambiate le guide, i criteri di valutazione e il rapporto di fiducia tra professionisti e consumatori.

Pizza protagonista a Roma

Dopo una pausa gastronomica, alle 14:30 è ripresa la discussione con “La mistificazione dei prodotti”, un confronto su trasparenza, tracciamento degli ingredienti e filiera. Giovanni Amodio, Francesco Franzese e Francesco Miccù hanno affrontato la questione della coerenza tra menu e ingredienti reali. A seguire, “Il giusto prezzo della pizza” ha visto intervenire Fabio Carnevali, Roberto Davanzo, Francesco Martucci e Franco Pepe, discutendo di come qualità e ingredienti influenzino la determinazione del prezzo, e di quale sia il giusto equilibrio per garantire sostenibilità e autenticità. La giornata si è chiusa con il talk “Le catene, nuova tendenza del mondo pizza”, un’analisi sulle strategie e sulle sfide delle catene di pizzerie. Matteo Beraldi, Alessandro Condurro, Dario Laurenzi e Giusy Ferraina hanno condiviso la loro esperienza e la visione delle nuove tendenze del settore.

Show cooking e degustazioni

A completare la giornata, due momenti di grande convivialità: il Pizza Lunch e il Gala della Pizza, occasioni in cui circa 800 partecipanti hanno potuto degustare pizze di altissima qualità realizzate da grandi protagonisti della scena nazionale. Al Pizza Lunch hanno partecipato Pierdaniele Seu (Seu Illuminati - Roma), Francesco Calò (Avenida Calò - Roma), Emanuele Riemma (Maiori - Cagliari) e Gioacchino Gargano (Saccharum - Altavilla Milicia/PA). Il Gala della Pizza ha visto protagonisti Gino Sorbillo (Ai Tribunali - Napoli), Jacopo Mercuro (180 g - Roma), Carlo Sammarco (Pizzeria 2.0 - Aversa/CE) e Alessandro Lo Stocco (brand ambassador ItalForni). Non solo pizza: l’evento ha offerto un’esperienza gastronomica completa, con degustazioni di prodotti d’eccellenza, tra cui latticini di Latteria Sorrentina, fritti gourmet di Fritti Gourmet, olio e vermouth di Tenimenti Marotta, amari e limoncello di Pallini, birra artigianale di Mostoitaliano, vini di TraMonti, Parvus Ager, Medevì e Cantine Tre D, distillati di Alchimista Anonimo, acqua Fonte de’ Medici e Caffè Circi.