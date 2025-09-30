EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Sei nuovi Ambasciatori Apei: l'Associazione continua a crescere

Sono Roberto Catelli, Matteo Costa, Francesco Faccendi, Angela Lombino, Pierfederico Pascale e Andrea Oriti. L’associazione Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana porta a 69 il numero degli iscritti

di Gabriele Ancona
vicedirettore
 
30 settembre 2025 | 18:14

Sono Roberto Catelli, Matteo Costa, Francesco Faccendi, Angela Lombino, Pierfederico Pascale e Andrea Oriti. L’associazione Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana porta a 69 il numero degli iscritti

30 settembre 2025 | 18:14
 

«La pasticceria è un’arte e la nostra attività con la Legge Massari deve diventare una professione». Iginio Massari, presidente di Apei Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, ha dato subito la carica al Seminario tecnico dell’associazione che si è svolto a Brescia presso Cast Alimenti Istituto italiano di arti culinarie e ospitalità. Il Ddl S.1010, diventato legge nel 2024 e, conosciuto con il suo nome, istituisce il premio di "Maestro dell'arte della cucina italiana” e ha come obiettivo la valorizzazione delle eccellenze e la promozione della biodiversità e della qualità dei prodotti locali.

Il direttivo di Apei con i sei nuovi Ambasciatori

Seminario Apei, confronto e formazione

Il Simposio è stato una tre giorni intensa di condivisione, formazione, approfondimento e impegno pratico. Ma è stato soprattutto il momento di celebrare l’ingresso di sei nuovi Ambasciatori che portano così a 69 il numero totale degli iscritti, di cui 6 in quota rosa. Sono Roberto Catelli (Pasticceria Caesar, L’Aquila), Matteo Costa (Pasticceria Costa, Palermo), Francesco Faccendi (Tantaroba by Faccendi, Quaranta, Pt), Angela Lombino (Pasticceria Lombino, Villastellone, To), Pierfederico Pascale (Villa Crespi, Orta San Giulio, No) e Andrea Oriti (Hotel Punta Tragara, Capri, Na).

Il presidente Apei Iginio Massari con il vicepresidente ad honorem Gino Fabbri

Di rilievo il confronto sul campo, che ha visto gli Ambasciatori divisi in squadre per presentare nuove proposte in fatto di Viennoiserie e la “Migliore colazione innovativa”. Questo riconoscimento è andato al gruppo composto da Marco Antoniazzi, Davide Comaschi, Carlotta Filippini, Iginio Massari, Mario Messina e Giuseppe Zerbato grazie al loro “Croissant Prelievitato”. Il diploma di Merito speciale per la “Migliore colazione innovativa con gelato” è stato assegnato a Mario Feliciani per il suo “Morbido Amalfi”, speciale lievitato accompagnato da gelato alla crema.

Uno dei dessert presentati nel corso della cena di gala presso il ristorante Carlo Magno di Collebeato (Bs)

Numerosi i momenti di formazione sia tecnica sia di presentazione di prodotti da parte delle aziende presenti. Bollini di qualità Apei sono stati assegnati a Essse Caffè (Anzola dell’Emilia, Bo) per la “Miscela Masini” e a La Poligrafica (Scalea, Cs) per il “Box Ice”.

Seminario Apei, gli Ambasciatori di nuovo in televisione

Da segnalare il ritorno da novembre, su Food Network (canale 33 DDT) e sulla piattaforma discovery+, di Sweet Home, il format tv che vedrà coinvolti oltre trenta professionisti Apei. In ogni puntata un Ambasciatore racconterà la sua realtà e, soprattutto, la sua interpretazione contemporanea di un dolce della tradizione. La conduzione è affidata a Irene Colombo con la partecipazione in ogni puntata del Maestro Iginio Massari.

