Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 08 settembre 2025

Il ritorno sui banchi di scuola, con la prima campanella suonata lunedì 8 settembre nella Provincia autonoma di Bolzano e quindi nei giorni a seguire in tutta Italia, può trasformarsi in un momento piacevole grazie alle proposte dei Maestri pasticceri Ampi - Accademia maestri pasticceri italiani.

La campanella suona con dolcezza: colazioni e merende per il ritorno a scuola

Riparte la scuola: idee dolci per l'intervella e la merenda

Colazioni curate nei dettagli, merende pratiche e dolci capaci di evocare il gioco: la tradizione artigianale incontra la creatività per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni di settembre.

Dolce scuola con Imma Iovine

La campanella suona con dolcezza: colazioni e merende per il ritorno a scuola

L'astuccio di Imma Iovine

Tra le novità spiccano le idee di Imma Iovine, che ha realizzato una collezione ispirata agli oggetti scolastici. «Abbiamo pensato a un linguaggio semplice e divertente, capace di parlare ai più piccoli», spiega. Nascono così astucci e compassi in cioccolato fondente, pastelli in cioccolato bianco ripieni di cremino alla nocciola e gessetti di liquirizia: piccoli oggetti commestibili che uniscono design e gusto.

Gli snack pratici e regionali di Montalto

La campanella suona con dolcezza: colazioni e merende per il ritorno a scuola

La Caprese snack di Antonio Montalto

Il tema della merenda “on the go” è al centro della proposta di Antonio Montalto. La sua Caprese snack riprende un classico della pasticceria campana in formato barretta. All’interno, l’impasto caprese tradizionale; all’esterno, una copertura di cioccolato fondente Noir Selection 65%. Il tutto arricchito da un praliné alla mandorla con cioccolato al latte e mandorle tostate. Una merenda pensata per essere portata facilmente con sé, senza rinunciare alla qualità artigianale.

I profumi mediterranei di Odorino

La campanella suona con dolcezza: colazioni e merende per il ritorno a scuola

La Orange Cake di Benito Odorino

L’olio extravergine e gli agrumi diventano protagonisti nella Orange Cake di Benito Odorino, un plumcake cubico soffice e profumato. «L’arancia dona freschezza, l’olio extravergine di oliva arricchisce di note mediterranee e alleggerisce la struttura del dolce», sottolinea il maestro. Una proposta che interpreta il tema della colazione con un tocco contemporaneo, senza perdere il legame con le materie prime del territorio.

