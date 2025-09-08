La campanella suona con dolcezza: colazioni e merende per il ritorno a scuola

Il ritorno sui banchi di scuola, con la prima campanella suonata lunedì 8 settembre nella Provincia autonoma di Bolzano e quindi nei giorni a seguire in tutta Italia, può trasformarsi in un momento piacevole grazie alle proposte dei Maestri pasticceri Ampi - Accademia maestri pasticceri italiani.

Riparte la scuola: idee dolci per l'intervella e la merenda

Colazioni curate nei dettagli, merende pratiche e dolci capaci di evocare il gioco: la tradizione artigianale incontra la creatività per accompagnare bambini e famiglie nei primi giorni di settembre.

Dolce scuola con Imma Iovine

L'astuccio di Imma Iovine

Tra le novità spiccano le idee di Imma Iovine, che ha realizzato una collezione ispirata agli oggetti scolastici. «Abbiamo pensato a un linguaggio semplice e divertente, capace di parlare ai più piccoli», spiega. Nascono così astucci e compassi in cioccolato fondente, pastelli in cioccolato bianco ripieni di cremino alla nocciola e gessetti di liquirizia: piccoli oggetti commestibili che uniscono design e gusto.

Gli snack pratici e regionali di Montalto

La Caprese snack di Antonio Montalto

Il tema della merenda “on the go” è al centro della proposta di Antonio Montalto. La sua Caprese snack riprende un classico della pasticceria campana in formato barretta. All’interno, l’impasto caprese tradizionale; all’esterno, una copertura di cioccolato fondente Noir Selection 65%. Il tutto arricchito da un praliné alla mandorla con cioccolato al latte e mandorle tostate. Una merenda pensata per essere portata facilmente con sé, senza rinunciare alla qualità artigianale.

I profumi mediterranei di Odorino

La Orange Cake di Benito Odorino

L’olio extravergine e gli agrumi diventano protagonisti nella Orange Cake di Benito Odorino, un plumcake cubico soffice e profumato. «L’arancia dona freschezza, l’olio extravergine di oliva arricchisce di note mediterranee e alleggerisce la struttura del dolce», sottolinea il maestro. Una proposta che interpreta il tema della colazione con un tocco contemporaneo, senza perdere il legame con le materie prime del territorio.