Un gennaio di... fuoco per la vera pizza napoletana: ecco perché

Gennaio è il mese in cui il mondo del foodservice torna a ritrovarsi a Rimini per il Sigep World, appuntamento fisso per professionisti, artigiani e aziende. Ma è anche il momento in cui la pizza napoletana sceglie di aprire l’anno allargando il campo e il linguaggio. In parallelo alla presenza in fiera (16-20 gennaio), l’Associazione verace pizza napoletana, praticamente negli stessi giorni, dà infatti il via al Vera Pizza Day, un progetto che coniuga cultura, mestiere e comunità, con l’idea di raccontare la pizza per quello che è: un patrimonio vivo, capace di parlare a latitudini diverse senza bisogno di proclami.

Che cos’è l’Avpn? Fondata a Napoli nel 1984, l’Avpn (Associazione verace pizza napoletana) è un’organizzazione senza fini di lucro nata per tutelare e diffondere la vera pizza napoletana in Italia e nel mondo. È l’ente che ha redatto e registra il disciplinare internazionale della vera pizza napoletana, documento che definisce ingredienti, tecniche e regole di lavorazione riconosciute a livello globale. Accanto alla tutela del prodotto, l’Avpn lavora ogni giorno sulla formazione dei pizzaioli, sul supporto alle pizzerie affiliate e sulla valorizzazione della filiera, promuovendo una cultura della pizza che mette al centro competenza, qualità e rispetto del mestiere.

Che cos’è l’Avpn?Fondata a Napoli nel 1984, l’Avpn (Associazione verace pizza napoletana) è un’organizzazione senza fini di lucro nata per tutelare e diffondere la vera pizza napoletana in Italia e nel mondo. È l’ente che ha redatto e registra il disciplinare internazionale della vera pizza napoletana, documento che definisce ingredienti, tecniche e regole di lavorazione riconosciute a livello globale. Accanto alla tutela del prodotto, l’Avpn lavora ogni giorno sulla formazione dei pizzaioli, sul supporto alle pizzerie affiliate e sulla valorizzazione della filiera, promuovendo una cultura della pizza che mette al centro competenza, qualità e rispetto del mestiere.

Un nuovo formato per un racconto globale

Il calendario segna 17 gennaio, festa di Sant’Antuono, patrono dei pizzaioli, ma la vera novità sta nel formato. Addio alla maratona no-stop di 24 ore: il Vera Pizza Day cambia pelle e diventa una piattaforma digitale sempre aperta, accessibile fino al 31 gennaio, pensata per superare fusi orari e confini senza l’ansia della diretta. Su verapizzaday.pizzanapoletana.org si entra e si resta quanto si vuole, seguendo masterclass, video e contenuti gratuiti in otto lingue - dall’italiano al giapponese, passando per spagnolo, inglese, francese, polacco, turco e filippino - con l’idea di costruire un racconto corale della pizza napoletana, fatto di mani, forni e storie diverse che parlano la stessa lingua.

Sant’Antuono, la pizza e il valore della condivisione

Dentro questo viaggio digitale c’è però anche un ritorno molto concreto alle origini. Il 17 gennaio, all’alba, dopo l’accensione rituale del fuoco, i pizzaioli Avpn si ritroveranno fianco a fianco per preparare la Pizza della solidarietà, destinata alla Caritas Diocesana di Napoli. Un gesto semplice, diretto, che riporta la pizza al suo significato più elementare: cibo condiviso, presenza, attenzione verso chi è più fragile. È nello stesso contesto che verranno consegnati i Sant’Antuono Awards, realizzati con la Fondazione UniVerde, per riconoscere chi, nel tempo, ha saputo raccontare e difendere la pizza napoletana anche attraverso iniziative sociali.

Il fuoco acceso dai pizzaioli Avpn per festa di Sant’Antuono

Il fuoco acceso dai pizzaioli Avpn per festa di Sant’Antuono

A tenere insieme questa doppia anima, digitale e profondamente concreta, è anche la visione dell’associazione. «Il Vera Pizza Day rappresenta per noi molto più di una celebrazione: è il momento in cui la comunità della pizza napoletana si riconosce, si racconta e guarda insieme al futuro del comparto» ha spiegato Antonio Pace, presidente Avpn. Un futuro che passa da una comunicazione più aperta e internazionale, ma senza perdere il senso del mestiere e del legame tra le persone: «Con questa nuova edizione abbiamo voluto rafforzare il nostro impegno nel promuovere il valore sociale della pizza e del nostro lavoro, rendendo il racconto sempre più accessibile e capace di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra associazione. E proprio per questo, in occasione della festa di Sant’Antuono, abbiamo voluto ribadire quanto la pizza napoletana appartenga da sempre alla dimensione del dono e rappresenti un gesto di condivisione e legame».

Avpn a Sigep World 2026: il calendario

Parallelamente al progetto digitale del Vera Pizza Day, come detto, l’Associazione Verace Pizza Napoletana sarà presente anche a Rimini, dal 16 al 20 gennaio, al Sigep World, dove sarà protagonista allo Stand 52 del Padiglione B8 con un calendario di talk e workshop pensati per leggere il presente - e le trasformazioni - del mondo pizza. Si discuterà di come sta cambiando il lavoro del pizzaiolo, anche grazie alla moderazione del direttore di Italia a Tavola Alberto Lupini e alla presenza del maestro pizzaiolo Franco Pepe, e delle nuove dinamiche di marketing applicate alla pizza insieme a Renato Bosco, entrambi ospiti della Pizza Arena.

I pizzaioli Avpn saranno protagonisti al Sigep World 2026

I pizzaioli Avpn saranno protagonisti al Sigep World 2026

Il racconto poi si allargherà oltre i confini abituali, con un focus sull’India, Paese ospite del Sigep 2026, per esplorare come la pizza napoletana venga interpretata e accolta in contesti culturali lontani, sul palco centrale di Vision Plaza. Tra i momenti più attesi c’è infine il convegno “Pizza napoletana 100% campana”, in programma il 19 gennaio: un’intera giornata dedicata alla filiera regionale, alle materie prime e al rapporto con il territorio, costruita attraverso il confronto fra giornalisti, esperti e maestri pizzaioli. Di seguito, il calendario completo degli eventi Avpn al Sigep World:

Venerdì 16 gennaio

12:00 - Brunch alla pizza napoletana (stand Avpn) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Fulvio Belfiore, Giovanni Grimaldi

15:00 - Radici e orizzonti: come esportare l'anima partenopea con successo (stand Avpn) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Klaus Palumbo, Luca Di Massa

16:00 - Gluten free e nuovi stili di consumo: la pizza che incontra le esigenze del consumatore (stand Avpn) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Domenico Scola e Aic

16:15 - Le nuove dinamiche del marketing della pizza (Pizza Arena) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Renato Bosco (maestro pizzaiolo), Francesco Miccù (direttore commerciale Mulino Caputo), Anna Baccarani (trade & marketing manager food service Oleificio Zucchi), Michelangelo Spadoni (cda Molino Spadoni)



Sabato 17 gennaio

12:00 - Contrasti nobili: la pizza napoletana incontra il balsamico (stand Avpn) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Corrado Scaglione

14:00 - Generazione verace: volti, storie e futuro della cultura pizzaiola (stand Avpn) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Maurizio Saulle

16:00 - Beyond pepperoni: il futuro dei salumi sulla pizza (stand Avpn) Modera: Giusy Ferraina Relatori: Jedrzej Lewandowski, Maurizio De Giacomo

16:15 - Il mestiere del Pizzaiolo: una professione in evoluzione (Pizza Arena) Modera: Alberto Lupini Relatori: Franco Pepe (maestro pizzaiolo), Stefano Auricchio (direttore generale Avpn), Stefano Lupi (presidente Università dei Sapori), Vito Pecoraro (presidente Renaia), Luciano Sbraga (vicedirettore generale Fipe)



Domenica 18 gennaio

12:00 - Pizza napoletana senza confini: il modello Avpn tra Cina e India (stand Avpn) Modera: Marlena Buscemi Relatori: Massimo Verzini, Luca Di Massa

14:00 - I numeri della pizza napoletana secondo l'Osservatorio socio-economico (stand Avpn) Modera: Alberto Lupini Relatori: Rocco Agrifoglio, Stefano Auricchio (più a seguire degustazione)

16:00 - "Fermentazione napoletana": Il ruolo dei lieviti nella pizza verace (stand Avpn) Modera: Marlena Buscemi Relatori: Salvatore De Rinaldi, Marco Manzi

16:45 - Le nuove frontiere per la vera pizza napoletana: l'India (Vision Plaza) Modera: Antonio Puzzi Relatori: Ayush Jatia (titolare Si Nonna's), Milan Rajyagor (head of supply chain Si Nonna's), Massimi Verzini (executive chef Si Nonna's), Stefano Auricchio (direttore generale Avpn), Giovanni Grimaldi (pizzaiolo verace senior Avpn)



Lunedì 19 gennaio

12:00 - Pizza napoletana 100% campano + Pino Coletti (stand Avpn) Modera: Luciano Pignataro Relatori: Giovanni Grimaldi, Antonio Silvestri

14:00 - Pizza napoletana 100% campano + Pino Coletti + Consorzio (stand Avpn) Modera: Luciano Pignataro Relatori: Guglielmo Vuolo, Salvatore Santucci

16:00 - Pizza napoletana 100% campano + Pino Coletti + Consorzio (stand Avpn) Modera: Marlena Buscemi Relatori: Carmine Apetino, Fulvio Belfiore



Martedì 20 gennaio