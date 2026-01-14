Il Sigep World ritrova Iginio Massari: Apei torna dove tutto è cominciato

Gli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana tornano al Sigep World di Rimini, il luogo che nel 2022 ha visto nascere ufficialmente Apei, l’associazione presieduta dal maestro Iginio Massari. Oggi Apei riunisce 71 ambasciatori, tra pasticceri, gelatieri, cioccolatieri e imprenditori, e si presenta all’edizione 2026 della manifestazione con un programma articolato che attraversa l’intera fiera, da venerdì 16 a martedì 20 gennaio. Nello stand Apei (Hall Sud, n. 043) e in numerosi spazi del quartiere fieristico, gli ambasciatori saranno protagonisti di degustazioni, dimostrazioni, incontri e momenti di confronto, portando a Rimini specialità e visioni provenienti da tutta Italia, insieme a un laboratorio di gelateria artigianale dal vivo.

Apei torna al Sigep World

Dimostrazioni, talk e confronti internazionali

Il calendario degli appuntamenti si apre venerdì 16 gennaio alla Pastry Arena (Hall B5) con la dimostrazione di Kabir Godi e Pierfederico Pascale, intitolata «Dal panettone al dessert stellato, una storia di condivisione», un racconto tecnico e umano che attraversa mondi diversi della pasticceria contemporanea. Uno dei momenti centrali è previsto per sabato 17 gennaio, alla Vision Plaza (Hall Sud), con il talk «Differenti visioni, grandi idee». In questa occasione Iginio Massari dialogherà con Antonio Bachour, Fabrizio Galla, David Pasquiet, Toni Rodriguez e Vincent Vallée, offrendo al pubblico uno sguardo sulle esperienze e sulle prospettive di alcuni tra i protagonisti più autorevoli della pasticceria internazionale. Al termine dell’incontro saranno consegnati i riconoscimenti «Differenti visioni, grandi idee Sigep World World», mentre Molino Dallagiovanna e Fugar riceveranno la Medaglia d’oro al merito Apei per il ruolo di riferimento nei rispettivi settori.

Iginio Massari, presidente di Apei

La partecipazione di Apei, infatti, non si concentra in un unico spazio. Gli Ambasciatori animeranno anche gli stand di diverse aziende partner, tra cui Agrimontana, Acquaviva, Bravo, Brazzale, Essse Caffè, Eurovo, Filicori Zecchini, Giuso, Lavazza, Molino Dallagiovanna, Polin, Tecnoarredamenti e Zucchi, confermando un modello di collaborazione che mette al centro il dialogo tra artigianalità e industria di qualità.

Degustazioni, gelato e creazioni speciali

A partire dalla mattina di sabato 17 gennaio e fino a martedì 20, lo stand Apei ospiterà un susseguirsi di presentazioni e degustazioni curate dagli Ambasciatori, affiancate dalle proposte dei gelatieri Apei, che offriranno al pubblico alcune creazioni realizzate appositamente per il Sigep World.

Nello stesso spazio saranno esposte anche le Sfere Olimpiche in cioccolato, realizzate con la tecnica dell’aerografo dal Maestro Nicola Giotti e dedicate ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, esempio di come il linguaggio della pasticceria possa dialogare con l’attualità e i grandi eventi.

Giurie, giovani talenti e istituzioni

Domenica 18 gennaio, alla Gelato Arena, il maestro Giuseppe Piffaretti guiderà le giurie di selezione dei Panettoni tradizionali e al cioccolato, affiancato dai Maestri Stefania Mantero, Carlotta Filippini, Marco Pedron e Paolo Staccoli. Nel corso delle giornate, alla Pastry Arena (Hall B5), Iginio Massari, in qualità di presidente d’onore, sarà presente alle degustazioni del Campionato mondiale di pasticceria juniores, confermando l’attenzione di Apei verso la formazione e le nuove generazioni. Lunedì 19 gennaio, dalle 15.00, Massari prenderà parte anche all’incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dedicato al riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità.