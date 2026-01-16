Foodservice in primo piano: Rimini inaugura Sigep World tra business e green economy

Nella mattina di venerdì 16 gennaio alla Fiera di Rimini ha preso ufficialmente il via la 47ª edizione di Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, che proseguirà fino a martedì 20 gennaio. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, ospita le principali filiere del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie, con particolare attenzione a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Sono presenti oltre 1.300 espositori, con una componente internazionale in crescita del 33% rispetto all’anno scorso. Tra i buyer attesi vi sono operatori provenienti da 75 Paesi, con l’India come Guest Country 2026.

Cerimonia di apertura e interventi istituzionali

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Alessandra Locatelli ha sottolineato il ruolo sociale e inclusivo della fiera: «Ringrazio Sigep World e Italian Exhibition Group per questa occasione che dimostra che innovazione, qualità e inclusione possono e devono camminare insieme. Ho visitato diversi stand che offrono opportunità a ogni persona, valorizzandone talenti e competenze. La vera sfida è investire insieme per rendere più forti le nostre comunità e tutto il Paese».

Michele de Pascale ha evidenziato il ruolo strategico della manifestazione: «Sigep World rappresenta un appuntamento di rilievo internazionale per la promozione del ‘saper fare’ dell’Emilia-Romagna. La capacità di attrarre operatori, buyer e visitatori da tutto il mondo rafforza la reputazione della nostra regione sui mercati internazionali». Lorenzo Galanti ha illustrato le iniziative ICE collegate alla fiera: «Supportiamo oltre 500 buyer esteri e 20 start-up nazionali e internazionali nel Sustainability District. L’India sarà protagonista come Guest Country 2026, mentre il Piano Mattei per l’Africa coinvolge delegati di 21 cooperative di caffè africane».

Uno dei talk della prima giornata di Sigep World

Juri Magrini ha rimarcato l’importanza di innovazione e internazionalizzazione: «Investire significa valorizzare eccellenze produttive, anticipare tendenze e confrontarsi con il mondo, confermando Rimini come punto di riferimento per i principali expo italiani ed europei». Maurizio Ermeti ha sottolineato la crescita internazionale del brand Sigep: «Sigep è già presente a Singapore, in Cina e negli Stati Uniti, e oggi ospita una delegazione dall’India. Il nostro obiettivo è rafforzare la piattaforma globale di riferimento per le filiere coinvolte». Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio, ha aggiunto: «Sigep ha saputo qualificarsi come evento unico, concentrando la creatività e le proposte sostenibili di migliaia di professionisti, confermando la leadership di Rimini nel settore MICE regionale».

Le novità e le tendenze del foodservice

In fiera si presentano le principali innovazioni del settore. Per il gelato, le aziende propongono punti vendita mobili, configurabili come gelateria o corner beverage, gusti esotici e aromatici, gelati alcolici, alla birra scura, funzionali per colazioni e merende energetiche, e vegani al 100% con fruttosio, per garantire qualità e praticità anche fuori dai tradizionali contesti.