Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 16 gennaio 2026  | aggiornato alle 21:04 | 116831 articoli pubblicati

Rotari
julius meinl
Rotari

Foodservice in primo piano: Rimini inaugura Sigep World tra business e green economy

È partita alla Fiera di Rimini la 47ª edizione di Sigep World, manifestazione di riferimento per il foodservice internazionale. Oltre 1.300 espositori e buyer da 75 Paesi raccontano un settore in evoluzione tra innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, con l’India Guest Country 2026 e un focus su gelato, pasticceria, caffè, panificazione e pizza

di Redazione Italia a Tavola
16 gennaio 2026 | 18:00
Rimini capitale del foodservice: Sigep Wolrd al via tra business, innovazione e sostenibilità
Rimini capitale del foodservice: Sigep Wolrd al via tra business, innovazione e sostenibilità

Foodservice in primo piano: Rimini inaugura Sigep World tra business e green economy

È partita alla Fiera di Rimini la 47ª edizione di Sigep World, manifestazione di riferimento per il foodservice internazionale. Oltre 1.300 espositori e buyer da 75 Paesi raccontano un settore in evoluzione tra innovazione, sostenibilità e internazionalizzazione, con l’India Guest Country 2026 e un focus su gelato, pasticceria, caffè, panificazione e pizza

di Redazione Italia a Tavola
16 gennaio 2026 | 18:00
 

Nella mattina di venerdì 16 gennaio alla Fiera di Rimini ha preso ufficialmente il via la 47ª edizione di Sigep World - The World Expo for Foodservice Excellence, che proseguirà fino a martedì 20 gennaio. La manifestazione, organizzata da Italian Exhibition Group, ospita le principali filiere del fuoricasa, dalla produzione alle tecnologie, con particolare attenzione a gelato, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza. Sono presenti oltre 1.300 espositori, con una componente internazionale in crescita del 33% rispetto all’anno scorso. Tra i buyer attesi vi sono operatori provenienti da 75 Paesi, con l’India come Guest Country 2026.

Foodservice in primo piano: Rimini inaugura Sigep World tra business e green economy

Ha preso ufficialmente il via l'edizione 2026 di Sigep World

Cerimonia di apertura e interventi istituzionali

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato Alessandra Locatelli, ministro per le Disabilità, Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, Juri Magrini, assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, e Maurizio Renzo Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Alessandra Locatelli ha sottolineato il ruolo sociale e inclusivo della fiera: «Ringrazio Sigep World e Italian Exhibition Group per questa occasione che dimostra che innovazione, qualità e inclusione possono e devono camminare insieme. Ho visitato diversi stand che offrono opportunità a ogni persona, valorizzandone talenti e competenze. La vera sfida è investire insieme per rendere più forti le nostre comunità e tutto il Paese».

Michele de Pascale ha evidenziato il ruolo strategico della manifestazione: «Sigep World rappresenta un appuntamento di rilievo internazionale per la promozione del ‘saper fare’ dell’Emilia-Romagna. La capacità di attrarre operatori, buyer e visitatori da tutto il mondo rafforza la reputazione della nostra regione sui mercati internazionali». Lorenzo Galanti ha illustrato le iniziative ICE collegate alla fiera: «Supportiamo oltre 500 buyer esteri e 20 start-up nazionali e internazionali nel Sustainability District. L’India sarà protagonista come Guest Country 2026, mentre il Piano Mattei per l’Africa coinvolge delegati di 21 cooperative di caffè africane».

Foodservice in primo piano: Rimini inaugura Sigep World tra business e green economy

Uno dei talk della prima giornata di Sigep World

Juri Magrini ha rimarcato l’importanza di innovazione e internazionalizzazione: «Investire significa valorizzare eccellenze produttive, anticipare tendenze e confrontarsi con il mondo, confermando Rimini come punto di riferimento per i principali expo italiani ed europei». Maurizio Ermeti ha sottolineato la crescita internazionale del brand Sigep: «Sigep è già presente a Singapore, in Cina e negli Stati Uniti, e oggi ospita una delegazione dall’India. Il nostro obiettivo è rafforzare la piattaforma globale di riferimento per le filiere coinvolte». Roberta Frisoni, assessora regionale al Turismo, Sport e Commercio, ha aggiunto: «Sigep ha saputo qualificarsi come evento unico, concentrando la creatività e le proposte sostenibili di migliaia di professionisti, confermando la leadership di Rimini nel settore MICE regionale».

Mozzarella di Bufala Campana

Le novità e le tendenze del foodservice

In fiera si presentano le principali innovazioni del settore. Per il gelato, le aziende propongono punti vendita mobili, configurabili come gelateria o corner beverage, gusti esotici e aromatici, gelati alcolici, alla birra scura, funzionali per colazioni e merende energetiche, e vegani al 100% con fruttosio, per garantire qualità e praticità anche fuori dai tradizionali contesti.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
SIGEP Rimini foodservice gelato pasticceria panificazione cioccolato caffè pizza internazionalizzazione innovazione India
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Caviar Giaveri
Per dell'Emilia Romagna
Elle&Vire
Fontina DOP
Caviar Giaveri
Per dell'Emilia Romagna
Elle&Vire
Fontina DOP
Sana
Comavicola

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026