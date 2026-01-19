Coppa del mondo del panettone 2026, ecco i dieci finalisti italiani

Riccardo Manduca, Roberto Moreschi, Fiorenze Ascolese, Luigi Vetrella e Matteo Papanice per il panettone tradizionale; Armando Pascarella, Pompilio Giardino, Luigi Avallone, Andrea Ceracchi e Alessandro Slama per il panettone al cioccolato: sono loro i dieci finalisti italiani della Coppa del mondo del panettone 2026, scelti al termine della finale nazionale andata in scena domenica 18 gennaio a Sigep World, a Rimini. Da qui, dunque, partirà il conto alla rovescia verso la finale mondiale di Milano, in programma il 7 e 8 novembre.

La giuria e i criteri di valutazione

A decretare i vincitori, il duro lavoro della giuria, chiamata a confrontarsi con panettoni di livello molto alto, dove il margine di errore era minimo e le distanze spesso sottili. Per il panettone tradizionale hanno giudicato Giuseppe Mascolo, campione del mondo 2022, Jesús Machi, presidente del Richemont Club Spagna, Stefania Mantero, maestro pasticcere Apei, Oscar Pagani dei Maestri del lievito madre, Gianbattista Montanari, maestro Ampi, Salvatore Tortora, campione del mondo 2021, Nicolas Botomisy, pastry chef e chocolatier, ed Enrico Cerea, maestro Apei e tre stelle Michelin.

Il podio della categoria "Panettone tradizionale"

La giuria del panettone al cioccolato era invece composta da José Romero, ambasciatore e dimostratore Molino Dallagiovanna, Carlotta Filippini, Marco Predan e Matteo Papagno, maestri pasticceri, Matteo Cunsolo, presidente del Richemont Club Italia, Angelo Di Masso, maestro Conpait, Ezio Marinato, maestro d’arte e mestieri 2016, e Paolo Staccoli, maestro pasticcere e cioccolatiere Apei.

Il podio della categoria "Panettone al cioccolato"

I criteri di valutazione, ricordiamo, hanno seguito una linea precisa e condivisa: prima l’analisi dell’aspetto esterno, quindi forma, volume e colore; poi il taglio, con attenzione all’alveolatura, alla distribuzione degli ingredienti e alla consistenza dell’impasto; infine l’assaggio, dove profumo, equilibrio gustativo e aromaticità hanno pesato più di ogni altra cosa. Un giudizio complessivo, che ha premiato i panettoni capaci di tenere insieme precisione tecnica e pulizia sensoriale.

Le due categorie in gara

Dalla finale di Rimini sono così emerse due classifiche distinte. Nel panettone tradizionale il primo posto è andato a Riccardo Manduca di Solodamanduca ad Aprilia, seguito da Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery a Chiavenna e da Fiorenze Ascolese de La Boutique dei Lievitati a San Valentino Torio; completano il gruppo Luigi Vetrella di Visioni Lievitati per eccellenza a Macerata Campania e Matteo Papanice di Cresci a Castellana Grotte. Nella categoria panettone al cioccolato ha chiuso al primo posto Armando Pascarella della sua pasticceria a San Felice a Cancello, davanti a Pompilio Giardino del Panificio Pompilio ad Adriano Irpino e a Luigi Avallone della Pasticceria Fratelli Avallone di Quarto; quarto e quinto posto per Andrea Ceracchi di Maciste Pasticceria a Cori e Alessandro Slama di Da Slama a Ischia.

Verso la finale mondiale di Milano

Come detto, con questa selezione si è definita la rosa dei candidati italiani alla finale mondiale 2026, che riunirà a Milano i migliori panettoni scelti nelle competizioni nazionali già svolte in Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Francia, Brasile, Singapore e Stati Uniti.

Che cosa sapere sulla Coppa del mondo del panettone La Coppa del mondo del panettone è una competizione internazionale che riunisce pasticceri da tutti i continenti attorno alla ricetta artigianale del panettone milanese, realizzata secondo un disciplinare preciso e condiviso. Ideata dal maestro Giuseppe Piffaretti, nasce con l’obiettivo di diffondere la cultura del grande lievitato italiano nel mondo, attraverso concorsi, masterclass e percorsi di formazione. Il progetto lavora anche sulla destagionalizzazione del panettone, già consumato tutto l’anno in Paesi come Brasile e Perù. Giunta nel 2026 alla quinta edizione, la Coppa ha contribuito a rendere il panettone un riferimento stabile della pasticceria internazionale.

Nei prossimi mesi toccherà a Perù, Giappone, Taiwan e Australia completare il quadro. A novembre, poi, sarà confronto diretto, senza filtri: un passaggio decisivo per capire dove sta andando il panettone artigianale nel mondo e quale spazio saprà ritagliarsi, ancora una volta, quello italiano.