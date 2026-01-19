Riflessi firma tavoli multifunction al ristorante veneziano di Alessandro Borghese

Gennaio 2026 segna l’ingresso di Riflessi nel ristorante “Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità” a Venezia, recentemente inserito nella Guida Michelin 2025. Situato nel prestigioso Palazzo Vendramin Calergi con affaccio sul Canal Grande, il locale unisce storia, eleganza e atmosfere esclusive, facendo da cornice a un progetto di alta rilevanza per l’hospitality italiana.

Tavolo Living con piano cottura a induzione integrato, perfetto per showcooking immersivi

Il cuore del progetto è il tavolo Living, dotato di piano cottura a induzione integrato nel top in ceramica Silver Root White (12 mm). La soluzione consente showcooking immersivi direttamente a tavola, offrendo esperienze culinarie placée dove gli ospiti interagiscono con la brigata di cucina. Il tavolo trasforma ogni servizio in un palcoscenico culinario, valorizzando l’eccellenza della gastronomia italiana.

Esperienza immersiva e convivialità

La nuova formula proposta da Riflessi combina socialità, condivisione e design, permettendo agli ospiti di partecipare attivamente a degustazioni e percorsi di live tasting. Il progetto interpreta in chiave contemporanea il binomio alta cucina e design sartoriale, offrendo soluzioni funzionali e di grande impatto estetico.

Il tavolo Living di Riflessi unisce socialità, condivisione e design

La Collezione Riflessi

La gamma plug-and-play, sviluppata con Marazzi The Top e InvisaCook, garantisce prestazioni elevate e sicurezza grazie all’induzione integrata nelle lastre ceramiche. Le finiture disponibili includono Silver Root White, Silver Root e Capraia lucido, con piani personalizzabili da 1 a 3 metri e cassetti comandi a scomparsa per una pulizia estetica ottimale.

Riflessi e l’eccellenza italiana

Con questo progetto, Riflessi conferma il proprio ruolo di riferimento nel Made in Italy, combinando funzionalità, bellezza e design su misura. Tavoli multifunzione, materiali performanti e personalizzazione sartoriale definiscono un nuovo standard per l’hospitality, rafforzando la leadership del brand nel settore dell’arredamento professionale e dell’esperienza culinaria.