Il Campionato italiano di pasticceria 2026, ospitato nell’Area Conpait del Sigep World, ha consacrato Giuseppe Molinaro come nuovo campione italiano di pasticceria. La competizione, uno dei riferimenti principali per la pasticceria d’autore in Italia, ha visto il pasticcere distinguersi per tecnica, creatività e capacità di interpretare le nuove tendenze del settore, ottenendo il primo posto su sette finalisti selezionati tra i migliori professionisti nazionali.

Campionato italiano di pasticceria, il podio: Molinaro al centro tra Caleffi (seconda) e Longo (terzo)

Giuseppe Molinaro trionfa al Campionato Italiano di Pasticceria 2026

L’Area Conpait del Sigep World 2026 ha ospitato una delle competizioni più rilevanti della pasticceria nazionale: il Campionato Italiano di Pasticceria. Anche quest’anno l’evento ha confermato la sua importanza come punto di riferimento per i professionisti del settore, attirando addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia, desiderosi di assistere a un confronto all’insegna della tecnica, della creatività e dell’innovazione. Tra i sette finalisti selezionati spicca Giuseppe Molinaro, che si è distinto per la capacità di coniugare precisione tecnica, gusto estetico e interpretazione personale della pasticceria contemporanea. La finale ha visto i concorrenti cimentarsi in prove complesse, dove le abilità dei finalisti sono state messe alla prova con attenzione ai dettagli, equilibrio dei sapori e armonia visiva. Alle spalle di Molinaro si sono classificati Letizia Caleffi e Mariano Longo, rispettivamente al secondo e al terzo posto, mentre gli altri finalisti hanno contribuito a un confronto serrato e ricco di spunti creativi.

Campionato Italiano di Pasticceria 2026: il podio Podio 1° posto – Giuseppe Molinaro 2° posto – Letizia Caleffi 3° posto – Mariano Longo

Una giuria di maestri e il premio “Scintilla Creativa”

Le creazioni dei pasticceri sono state valutate da una giuria composta da figure di rilievo nazionale e internazionale, tra cui Giuseppe Russi, Silvio Bessone, Lorenzo Puca, Jacopo Zorzi, Gregory Doyen, Francesco Boccia, Cristiano Gaggion e Giuseppe Leotta. La presidenza di giuria è stata affidata a Pier Paolo Magni, mentre la figura di presidente onorario è stata ricoperta da Emmanuele Forcone, che ha supervisionato la valutazione con occhio attento alla tecnica e alla coerenza artistica delle proposte.

Oltre al titolo principale, un riconoscimento speciale, il premio “Scintilla Creativa”, è stato assegnato a Stefano Palumbo in memoria di Emilia Coccolo Chiriotti, fondatrice di Pasticceria Internazionale. Il premio celebra chi sa proporre idee innovative senza perdere il legame con la tradizione, qualità evidente anche nel percorso vincente di Molinaro, che ha saputo unire modernità e radici dolciarie con equilibrio e personalità.

Una vetrina per l’eccellenza artigianale italiana

«Il Campionato Italiano di Pasticceria continua a rappresentare una vetrina dell’eccellenza artigianale italiana e un trampolino di lancio per i talenti emergenti», ha dichiarato Angelo Musolino, presidente Conpait. L’edizione 2026 ha ribadito come il Sigep World resti un riferimento globale per gelateria, pasticceria, cioccolato, caffè, panificazione e pizza, un’occasione per osservare da vicino le tendenze più interessanti del settore e per valorizzare il lavoro dei maestri italiani.

La vittoria di Molinaro non è solo un riconoscimento individuale, ma rappresenta la capacità della pasticceria italiana di rinnovarsi senza dimenticare le radici. L’evento ha permesso ai professionisti di confrontarsi, agli appassionati di ispirarsi e agli operatori di settore di individuare nuovi standard di eccellenza. Il Campionato ha così confermato il suo ruolo centrale nella promozione della cultura dolciaria nazionale, mettendo in luce come il talento e la creatività siano alla base di un settore in continua evoluzione.