ROBOcream amplia la gamma di cuocicrema, dalla versione da banco fino alla 200 litri

Al Sigep 2026 di Rimini, ROBOcream si è presentata come punto di riferimento per i professionisti dell’horeca, introducendo nuove funzionalità e soluzioni dedicate alla gestione della crema pasticcera. «Da quest’anno ROBOcream si presenta con una gamma completamente rivista e davvero completa: partiamo dai modelli da 5 litri, passando per i 15 litri in diverse versioni, fino ai 25, 40 e 60 litri, con la grande novità dei 200 litri», spiega Andrea Berardi, direttore vendite Italia di ROBOcream. La collezione esposta al Padiglione aziendale ha incluso macchine progettate per garantire precisione, controllo dei tempi di cottura e una struttura della crema sempre perfetta. Le anteprime permetteranno ai pastry chef, ristoratori e operatori di banqueting di osservare dimostrazioni dal vivo, testando la tecnologia inverter applicata alla preparazione della crema. «È una risposta a una richiesta specifica del mercato: parliamo di laboratori in numero limitato, ma che vogliono mantenere una lavorazione di tipo artigianale pur avendo necessità di un pastorizzatore e cuocicrema di grandi dimensioni» continua Berardi.

ROBOcream, per una crema pasticcera perfetta

Ogni cuocicrema ROBOcream è studiato per replicare fedelmente i gesti del professionista: temperature, tempi e agitazione sono gestiti con precisione per eliminare variabili che possono compromettere la qualità in momenti di alta pressione operativa. «ROBOcream resta una realtà pensata principalmente per l’artigiano: anche quando aumentano le capacità produttive, l’obiettivo rimane quello di preservare il gesto, il controllo e la qualità tipici della lavorazione artigianale», aggiunge Berardi. Questo approccio assicura una crema pasticcera stabile, setosa e perfettamente liscia, valorizzando dessert, farciture e servizi al cucchiaio.

I cinque cardini di ROBOcream per i professionisti

ROBOcream si distingue nel settore per i suoi cinque principi fondamentali:

Crema pasticcera eccellente ogni giorno: temperatura, cottura e agitazione sono gestite automaticamente per garantire una consistenza uniforme.

temperatura, cottura e agitazione sono gestite automaticamente per garantire una consistenza uniforme. Rispetto della ricetta originale: i parametri possono essere personalizzati per replicare esattamente il gusto e la firma del professionista.

i parametri possono essere personalizzati per replicare esattamente il gusto e la firma del professionista. Riduzione dello sforzo e maggiore controllo: mentre la macchina lavora, il personale può concentrarsi su altre preparazioni, ottimizzando carichi di lavoro e stress operativo.

mentre la macchina lavora, il personale può concentrarsi su altre preparazioni, ottimizzando carichi di lavoro e stress operativo. Ottimizzazione dei tempi di lavoro: la crema si mantiene stabile, consentendo una pianificazione lineare del servizio e workflow più fluidi in hotel, ristoranti e laboratori ad alto volume.

la crema si mantiene stabile, consentendo una pianificazione lineare del servizio e workflow più fluidi in hotel, ristoranti e laboratori ad alto volume. Costanza dei risultati: qualità identica anche al cambiare degli operatori, ideale per banchetti, catering e produzioni continue.

Qualità costante e rispetto dei tempi di lavoro con ROBOcream

«Il nostro fiore all’occhiello resta il mondo della crema: è su questo che continuiamo a essere un riferimento, grazie a macchine che permettono precisione, ripetibilità e rispetto assoluto della ricetta», tiene a puntualizzare Berardi.

Benefici per pasticcerie, hotel e ristorazione

«La macchina che oggi riscontra il maggior successo sul mercato è la multifunzione da banco, pensata principalmente per la crema ma capace di gestire anche molte altre preparazioni. Abbiamo completamente rivisto questo modello anche alla luce della nuova normativa: a Sigep lo abbiamo presentato in anteprima, con una pulsantiera più semplice da gestire, oltre 50 programmi e un’interfaccia ancora più intuitiva per il lavoro quotidiano», continua Berardi. In ogni laboratorio professionale, la crema pasticcera rappresenta un elemento distintivo. ROBOcream consente di preservare la ricetta del professionista, assicurando che il gusto e la consistenza rimangano inalterati, indipendentemente dal ritmo di lavoro o dalla sostituzione del personale. Questa costanza è particolarmente cruciale per i servizi fine dining, il room service e il banqueting, dove l’eccellenza del risultato finale deve essere sempre garantita.

La macchina permette anche di liberare il personale dalle attività più ripetitive

La macchina permette anche di liberare il personale dalle attività più ripetitive, offrendo maggiore spazio creativo per sviluppare nuove ricette o concentrarsi sulla presentazione dei dessert. Grazie alla stabilità della crema e alla possibilità di programmazione avanzata, è possibile organizzare il flusso di lavoro con precisione, riducendo sprechi e ottimizzando tempi di servizio.

Al Sigep 2026, i professionisti hanno avuto la possibilità di sperimentare tutte le funzionalità avanzate di ROBOcream, dalla gestione dei parametri fino al monitoraggio dei cicli di cottura, osservando come tecnologia e precisione artigianale possano convivere in un unico strumento.

ROBOcream come metodo per la qualità

ROBOcream non è semplicemente una macchina, ma un metodo di lavoro che integra precisione, controllo e rispetto delle ricette. La tecnologia applicata consente di replicare ogni dettaglio, dalla struttura della crema al bilanciamento dei sapori, senza modificare l’identità del prodotto. Questo approccio permette ai professionisti dell’horeca di mantenere alta la qualità del servizio e di offrire sempre un prodotto eccellente, valorizzando ogni preparazione dolce o salata.

Con ROBOcream risultati ottimali in ogni contesto professionale, dalla pasticceria ai servizi di banqueting

Le nuove soluzioni ROBOcream hanno messo in evidenza la capacità di combinare automazione intelligente e facilità d’uso, migliorando workflow e risultati finali in ogni contesto professionale, dalla pasticceria d’élite ai servizi di banqueting più complessi. «Tecnologia e controllo sono strumenti al servizio del professionista: il nostro obiettivo è continuare a offrire soluzioni che aiutino a lavorare meglio, senza mai snaturare l’identità del prodotto», chiude Berardi.