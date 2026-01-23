Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 23 gennaio 2026  | aggiornato alle 16:15 | 116967 articoli pubblicati

STM
Rotari
Rotari

open air

Il gestore di glamping, un nuova figura chiave per esperienze in mezzo alla natura

L’Istituto europeo del turismo promuove il ruolo di gestore di glamping, una nuova figura del turismo 2026, con competenze che uniscono hotellerie, sostenibilità e gestione di strutture ricettive alternative

di Redazione Italia a Tavola
 
23 gennaio 2026 | 13:23

Il gestore di glamping, un nuova figura chiave per esperienze in mezzo alla natura

L’Istituto europeo del turismo promuove il ruolo di gestore di glamping, una nuova figura del turismo 2026, con competenze che uniscono hotellerie, sostenibilità e gestione di strutture ricettive alternative

di Redazione Italia a Tavola
23 gennaio 2026 | 13:23
 

Il turismo si evolve, cambiando linguaggi, modelli di ospitalità e le aspettative dei viaggiatori, sempre più attenti a sostenibilità, autenticità e qualità dell’esperienza. In questo contesto emerge il gestore di glamping , definito dall’Istituto europeo del turismo (Iet) come una delle figure professionali strategiche del settore turistico del 2026. Non si tratta di un albergatore tradizionale: questa figura integra competenze dell’hotellerie con la gestione di strutture ricettive non convenzionali e attenzione alla sostenibilità. Tende di lusso, lodge, bubble room, yurte o case sugli alberi rappresentano una nuova tipologia di accoglienza in cui la relazione con la natura è combinata al comfort dei servizi. Il gestore di glamping si occupa di progettare e coordinare queste strutture, organizzando l’offerta di servizi e esperienze in linea con le esigenze di un turismo più responsabile e consapevole.

Il gestore di glamping, un nuova figura chiave per esperienze in mezzo alla natura

Il gestore di glamping integra competenze dell’hotellerie con la gestione di strutture ricettive non convenzionali e attenzione alla sostenibilità

Formazione integrata per una professione complessa

Per rispondere alla complessità della professione, l’Iet ha sviluppato un percorso formativo che affronta diversi ambiti: dalle caratteristiche del glamping alle normative, autorizzazioni e adempimenti amministrativi. La formazione contempla anche la gestione dei costi e dei ricavi, la stagionalità, il pricing e la definizione di un business plan. Particolare attenzione è riservata all’allestimento sostenibile della struttura, alla progettazione degli spazi esterni e all’integrazione paesaggistica.

Il gestore di glamping, un nuova figura chiave per esperienze in mezzo alla natura

Tende di lusso, lodge, bubble room, yurte o case sugli alberi rappresentano una nuova tipologia di accoglienza

Il percorso considera anche la programmazione di attività legate al territorio, come escursioni naturalistiche e iniziative enogastronomiche, e l’organizzazione dei servizi interni. La comunicazione e il marketing turistico sono parte integrante della formazione, con analisi dei portali di prenotazione, siti web, strategie digitali e collaborazioni con operatori del settore. L’obiettivo è fornire competenze operative per la gestione efficiente di strutture di ospitalità alternativa.

Montasio Cattel

Competenze multidisciplinari e profili professionali

A garantire la completezza del percorso contribuisce un corpo docente con esperienza nel turismo, nella gestione alberghiera, nell’ambiente e nel paesaggio. Tra i docenti figurano esperti in valutazioni ambientali, economia del turismo e gestione di strutture ricettive di alto livello. «La formazione mira a offrire una comprensione globale della professione, dalle scelte operative alla gestione del territorio e delle risorse naturali», spiegano i responsabili dell’Iet. Il gestore di glamping rappresenta un esempio di come il settore turistico stia definendo nuovi standard professionali. La figura integra competenze organizzative, ambientali e gestionali, riflettendo le trasformazioni del mercato e le nuove priorità dei viaggiatori. In questo senso, il glamping si conferma non solo come tipologia ricettiva, ma come elemento di sviluppo per un turismo consapevole e sostenibile.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
glamping turismo sostenibile Iet turismo esperienziale ospitalità alternativa formazione
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Fontina DOP
Ristorexpo
Molino Cosma
Molino Grassi
Fontina DOP
Ristorexpo
Molino Cosma
Molino Grassi
Dr Schar
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026