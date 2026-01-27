RistoExpo, premio alla Carriera per lo chef Moreno Cedroni

«Quando ho sentito la descrizione del vincitore mi sono chiesto “Ma chi sarà?”» ha scherzato con la consueta - innata - eleganza Moreno Cedroni, dopo aver ascoltato la sua presentazione al Premio alla Carriera che l’edizione di RistoExpo 2026 - dedicata all’Elogio della normalità - gli ha assegnato. «Ricevere il premio con un tema di fondo come questo è bellissimo, - ha commentato subito lo chef due stelle Michelin - perché saper fare innovazione con quello che è normale è la cosa più bella del mondo.

Chef Moreno Pedroni ha ricevuto un premio alla carriera durante Ristorexpo 2026

L’uomo continua a cercare di cambiare la normalità, anche a tavola; pensiamo alla stagionalità dei prodotti e al fatto che si vuole andare al supermercato e trovare sempre tutto e tutto l’anno, senza saper aspettare e rispettare i tempi della natura».

La normalità in cucina e la responsabilità degli ingredienti

Perché la normalità in cucina, anche quando ci si chiama Cedroni, sta anche nella straordinaria semplicità dell’essere responsabili nella scelta degli ingredienti, nella serietà del mestiere del cucinare, nel restituire senso alla tecnica anche nella più libera creatività, come ha sottolineato Giovanni Ciceri, ideatore di RistoExpo, l’evento dedicato ai professionisti del fuori casa. Una descrizione che rimanda alla grandezza di Cedroni, capace di sorprendere e giocare con gli ingredienti, ma con quelle basi solide rappresentate dalla cucina mediterranea.

Il Premio alla Carriera e l’eredità di Herbert Hintner

Cedroni ha ricevuto il Premio nella cerimonia di apertura della rassegna - in corso da domenica 25 sino al 28 gennaio a Lariofiere - Erba (Como) - da un emozionato Herbert Hintner. Il primo incontro di RistorExpo con Cedroni risale al 2003, proprio quando raccolse l'eredità di chef Hintner alla guida dell'Associazione Jeunes Restaurateurs d'Europe; un ruolo che ha poi contribuito a consacrarne la leadership e la credibilità internazionale.

Sulla destra, Moreno Cedroni riceve il premio alla carriera da un emozionato Herbert Hinter

"Cedroni ha saputo riscrivere il linguaggio della cucina italiana contemporanea, portando l’innovazione a dialogare con la tradizione mediterranea, senza mai snaturarne l’essenza. Il suo è un percorso fatto di intuizioni coraggiose, rigore assoluto e la capacità rara di anticipare il tempo, restando profondamente fedele alla propria identità” la motivazione del Premio, che ha sottolineato il personale racconto contemporaneo dello chef marchigiano, fatto di contaminazioni intelligenti e di quel un laboratorio di innovazione e gusto rappresentato dal ristorante stellato Madonnina del Pescatore a Senigallia.

La carriera e i valori che hanno formato Cedroni

«Nel 1984, quando per me tutto è iniziato, avevo 20 anni e sono partito dalla normalità della tradizione, quella della cucina delle nonne e delle mamme. Pensiamo al recente riconoscimento Unesco: nasce da lì, da quella tradizione di casa» evidenzia lo chef che ha saputo rivoluzionare la cucina di mare italiana.

Moreno Cedroni mentre ringrazia il pubblico presente sul palco di Ristorexpo

«Dico sempre che questo lavoro è uno sport agonistico e prevede tanto allenamento, come nel calcio. Oggi si esce dalle scuole alberghiere convinti di essere pronti per la serie A. Il modello mediatico odierno non contempla normalità: questa parola significa fatica, impegno, anche errori. La normalità è anche mangiare bene. I nostri giovani devono saper tornare a quello: niente di gridato, di ostentato. Noi dobbiamo essere portatori di normalità vissuta e saper mostrare loro le modalità necessarie per intraprendere seriamente questa professione ed evitare di saltare tappe fondamentali per la crescita, anche umana. Per tornare al rispetto, all’umiltà e alla temporalità. Questo premio mi dà una spinta maggiore nel farlo» ha concluso Cedroni, che ha voluto sottolineare il ruolo della moglie - presente in platea - accanto a lui dal 1990.

A Ristorexpo 2026, Moreno Cedroni ha tenuto una speciale Lectio assieme a Mariella Organi

La Lectio Magistralis e la formazione dei giovani

Mariella Organi, anima raffinata alla guida della sala del ristorante di Senigallia, è stata con Cedroni protagonista di una Lectio Magistralis per gli studenti di tanti istituti alberghieri presenti a RistorExpo. Anche davanti ai più giovani, ancora una volta insieme, Cedroni e Organi hanno ribadito l’importanza della normalità, intesa anche come solida formazione, desiderio di conoscenza e capacità di apprendere. «La normalità è l’identità di ogni giorno. La base della normalità è saper lavorare bene» il messaggio lasciato anche alla platea dei più giovani.