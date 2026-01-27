Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 27 gennaio 2026  | aggiornato alle 15:52 | 117023 articoli pubblicati

Ospitalità: l'obiettivo prioritario è ottenere il riconoscimento di tutte le professioni

Dopo nove anni alla presidenza di Amira, Valerio Beltrami nel nuovo percorso di presidente di Fiapor Solidus punta a valorizzare le professioni dell'ospitalità italiana. Il programma affronta riconoscimento delle professioni, lavoro usurante, ore di pratica, turnover e finanziamenti agli istituti alberghieri, per sostenere giovani e personale

di Valerio Beltrami

presidente Solidus Turismo

27 gennaio 2026 | 09:30

di Valerio Beltrami
presidente Solidus Turismo
27 gennaio 2026 | 09:30
RIVISTA - Ospitalità: l'obiettivo prioritario è ottenere il riconoscimento di tutte le professioni
RIVISTA - Ospitalità: l'obiettivo prioritario è ottenere il riconoscimento di tutte le professioni

Ospitalità: l'obiettivo prioritario è ottenere il riconoscimento di tutte le professioni

Dopo nove anni alla presidenza di Amira, Valerio Beltrami nel nuovo percorso di presidente di Fiapor Solidus punta a valorizzare le professioni dell’ospitalità italiana. Il programma affronta riconoscimento delle professioni, lavoro usurante, ore di pratica, turnover e finanziamenti agli istituti alberghieri, per sostenere giovani e personale

di Valerio Beltrami
presidente Solidus Turismo
27 gennaio 2026 | 09:30
 

Dopo nove anni alla presidenza di Amira e molti articoli scritti su Italia a Tavola, eccomi qua oggi con un nuovo percorso da affrontare con una nuova carica. Gli otto presidenti delle associazioni Amira (maitre), Ais (sommelier), Ada (direttori d’albergo), Abi (barman), Fic (chef), Aih (governanti), Aira (impiegati d’albergo) e Faipa (portieri d’albergo), mi hanno eletto e affidato il ruolo di presidente nazionale di Fiapor Solidus (federazione italiana associazioni professionisti ospitalità ristorazione).

Ospitalità: l'obiettivo prioritario è ottenere il riconoscimento di tutte le professioni

Il passaggio di testimone, alla guida di Solidus, tra Valerio Beltrami e Francesco Guidugli

Il dopo Francesco Guidugli non sarà facile (permettetemi di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto durante il suo mandato di presidente), però la mia voglia, la mia passione, il mio amore per queste professioni sopra citate mi danno la spinta per affrontare questa sfida con la mia splendida squadra, e portare avanti quello che il mio programma si propone.

Priorità e strategie per sostenere le professioni dell’ospitalità in Italia

Nel programma vorrò incontrare politici, imprenditori, sindacati, enti di formazione, Fipe, Federalberghi, Renaia e altri per affrontare i seguenti argomenti:

  • Riconoscimento delle professioni.
  • Riconoscimento lavoro usurante.
  • Aumentare le ore di pratica negli istituti alberghieri.
  • Poter applicare un turnover, per dare la possibilità al personale di potersi gestire meglio la propria vita privata.
  • Trovare una formula (magari usufruendo di una percentuale dell'imposta di soggiorno) per finanziare gli istituti alberghieri dove si formano i futuri professionisti dell’ospitalità, ma dove non si hanno soldi per sostenere le ore di pratica.

Non ho la bacchetta magica, so che il programma è molto ambizioso e difficile da affrontare e raggiungere "le alte mete", ma se ognuno farà qualcosa si potranno ottenere dei miglioramenti in questo settore, dove oggi il turismo è una delle parti più importanti del PIL in Italia, ma dove purtroppo per tanti motivi i giovani rifiutano di lavorare in questo ambito e, per questo, tutti sono alla ricerca di personale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
FIAPOR SOLIDUS AMIRA ospitalità italiana riconoscimento professioni lavoro usurante ore di pratica turnover istituti alberghieri giovani personaleValerio Beltrami Francesco Guidugli
 
