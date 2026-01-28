Bar, ristoranti e hotel: ecco tutte le scadenze fiscali di febbraio

Dopo le prime scadenze di gennaio, febbraio prosegue con una serie di scadenze fiscali e contributive per il comparto Horeca (quindi di bar, ristoranti e hotel). Il mese concentra adempimenti che riguardano corrispettivi, contributi previdenziali, liquidazioni Iva e comunicazioni obbligatorie, con un calendario che coinvolge imprese, professionisti e operatori della filiera.

Febbraio 2026, scadenze fiscali: la guida completa per bar, ristoranti e hotel

Lunedì 2 febbraio: scadenza del modello Uni-Emens

Il mese si apre con la trasmissione del modello Uni-Emens (2 febbraio), che raccoglie i dati contributivi e retributivi riferiti a dicembre 2025, includendo anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro. Per il settore agricolo è inoltre prevista la presentazione telematica del modello Dmag, relativo alle retribuzioni degli operai agricoli del quarto trimestre 2025. Nella stessa data deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate anche la dichiarazione per la liquidazione definitiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale per il 2025.

Lunedì 9 febbraio: bonus pubblicità

Il 9 febbraio è dedicato al bonus pubblicità. Entro questa data deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025, necessaria per confermare il diritto al credito d’imposta maturato.

Lunedì 16 febbraio: il cuore del mese fiscale

La scadenza più importante di febbraio è quella del 16, che concentra liquidazioni, ritenute e contributi. In primo piano la liquidazione Iva di gennaio, con il relativo versamento dell’imposta dovuta. A questa si affianca la liquidazione del quarto trimestre 2025 per i contribuenti “speciali”, che devono versare l’imposta tenendo conto dell’eventuale acconto già corrisposto. Sul fronte Irpef, vanno versate le ritenute operate a gennaio su redditi di lavoro dipendente e assimilati, inclusi i collaboratori coordinati e continuativi (codice tributo 1001), e quelle su redditi di lavoro autonomo (codice 1040). Rientrano inoltre le ritenute relative a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza, all’utilizzo di marchi e opere dell’ingegno e ai contratti di associazione in partecipazione ancora in essere dopo il D.Lgs. 81/2015, con distinzione tra apporto di lavoro e apporto di capitale.

Entro la stessa data devono essere versate anche le ritenute del 4% operate dai condomini per prestazioni derivanti da contratti di appalto o d’opera e quelle del 21% sulle locazioni brevi da parte di intermediari immobiliari e portali telematici. Sempre il 16 febbraio scade il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr 2025, al netto dell’acconto già versato a dicembre. Sul piano previdenziale, i datori di lavoro devono versare i contributi Inps relativi alle retribuzioni di gennaio, mentre gli iscritti alla gestione commercianti e artigiani sono tenuti al pagamento della quarta rata fissa 2025 dei contributi sul reddito minimale. Per la gestione separata Inps è previsto il versamento dei contributi, con aliquota compresa tra il 24% e il 33,72%, sui compensi corrisposti a incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali che superano i 5mila euro, oltre ai contributi dovuti per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro. Per i soggetti non iscritti ad altre gestioni obbligatorie e privi di partita Iva, l’aliquota sale al 35,03%. Chiude la giornata la scadenza per il pagamento del premio Inail, relativo alla regolazione 2025 e all’anticipo, anche rateizzato, per il 2026.

Venerdì 20 febbraio: contributi Enasarco

Il 20 febbraio le case mandanti devono provvedere al versamento dei contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2025, un adempimento che riguarda le imprese che si avvalgono di agenti e rappresentanti di commercio.

Mercoledì 25 febbraio: elenchi Intrastat

Il 25 febbraio è il termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi Intrastat relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel mese di gennaio dai soggetti mensili.

Sabato 28 febbraio: dichiarazione Iva Ioss

Il mese si chiude, il 28 febbraio, con l’invio della dichiarazione Iva Ioss relativa alle vendite a distanza di beni importati nel mese di gennaio, con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni.