Quando l’abbigliamento horeca diventa sostenibile: la giacca Puck premiata ai Barawards

Siggi Group conquista la medaglia d’argento ai Barawards 2025, ottenendo il secondo posto nella categoria “Strumenti di servizio” grazie alla giacca chef Puck. Il premio conferma il ruolo dell’azienda come punto di riferimento nell’abbigliamento professionale per il mondo horeca, capace di coniugare ricerca sui materiali, attenzione all’ambiente e funzionalità per chi lavora ogni giorno in cucina.

La stand Siggi Group al Sigep Giovani

Promossi dalle testate specializzate Bargiornale, Ristoranti e Hotel Domani, i Barawards rappresentano uno dei più autorevoli riconoscimenti nel settore dell’ospitalità. L’edizione 2025 ha registrato numeri record, con oltre 120 candidature valutate secondo criteri rigorosi: design, funzionalità ed ergonomia, prospettive di mercato, coerenza con le esigenze del settore e impatto ambientale. La classifica finale è stata determinata dal voto di un panel qualificato di esperti (80%) e dal voto online (20%). Il premio sottolinea l’impegno dell’azienda nell’offrire soluzioni professionali per il mondo horeca, con attenzione ai materiali e all’ergonomia, rafforzando al contempo il proprio ruolo nella formazione dei giovani chef attraverso iniziative come Sigep Giovani, dove Siggi accompagna studenti e docenti nella crescita professionale del settore.

Giacca chef Puck: design e responsabilità ambientale

La giacca chef Puck nasce dalla collaborazione tra Siggi Group e Maeba International ed è realizzata con materiali certificati Relivetex. Si tratta di eccedenze e rimanenze tessili accuratamente selezionate e rigenerate, trasformate in nuova materia prima attraverso un processo che riduce la produzione di rifiuti e valorizza il concetto di economia circolare. Una scelta che consente di mantenere elevati standard di performance, comfort ed estetica, rispondendo alle esigenze operative dei professionisti della ristorazione.

La giacca chef Puck di Siggi Group, seconda ai Barawards 2025 nella categoria “Strumenti di servizio”

Materiali certificati e funzionalità per i professionisti

L’utilizzo di tessuti rigenerati non compromette la qualità del capo, ma ne rafforza il valore tecnico. La giacca Puck è progettata per garantire ergonomia, resistenza e vestibilità, elementi fondamentali in un contesto lavorativo ad alta intensità come la cucina professionale. Questo approccio si inserisce in una linea più ampia di capi sviluppati da Siggi Group con lo stesso processo produttivo, a conferma di una strategia orientata alla riduzione dell’impatto ambientale del settore tessile.

La Giornata dell’Innovazione e il dialogo con il settore horeca

Le premiazioni dei Barawards 2025 sono state annunciate durante la Giornata dell’Innovazione, ospitata a Milano presso il Palazzo della Cultura. L’evento ha riunito chef, bartender, pasticceri, distributori, aziende e opinion leader dell’ospitalità italiana, offrendo un momento di confronto sui temi chiave del fuoricasa contemporaneo. Il riconoscimento ottenuto da Puck testimonia la capacità di Siggi Group di interpretare le esigenze del mercato con soluzioni concrete e misurabili.

Siggi Group e il sostegno alla formazione: 10 anni con Sigep Giovani

Accanto allo sviluppo di prodotto, Siggi Group conferma un impegno costante nella formazione delle nuove generazioni. Nel 2025 si celebrano i 10 anni di collaborazione con Sigep Giovani, il concorso dedicato agli studenti delle scuole alberghiere e professionali, ideato e diretto dal Maestro Samuele Calzari nell’ambito della fiera Sigep di Rimini. Dal 2016 a oggi, Siggi ha vestito circa 1.500 studenti e docenti provenienti da 120 scuole italiane, fornendo le giacche da chef ai partecipanti.

Il Maestro Samuele Calzari nel suo intervento a Sigep Giovani

Investire sui giovani per il futuro dell’horeca

La presenza a Sigep Giovani e la storica sponsorizzazione di MasterChef Italia rientrano in una strategia più ampia di Siggi Group, orientata alla valorizzazione del talento e delle competenze nel settore horeca. Fornire abbigliamento professionale agli studenti non rappresenta solo un supporto tecnico, ma un segnale di fiducia verso chi si affaccia al mondo della ristorazione e della pasticceria.

Siggi Group a Sigep Giovani, per promuovere la formazione in ambito ristorativo

Un percorso coerente tra prodotto, ambiente e comunità

Il premio ai Barawards 2025 e il sostegno continuativo alla formazione raccontano un percorso coerente, che unisce sviluppo di prodotto, responsabilità ambientale e attenzione alle persone. La giacca chef Puck diventa così simbolo di un approccio che guarda al presente del settore e ne accompagna l’evoluzione, al fianco dei professionisti di oggi e di domani.