Rimini ospita la selezione italiana per la Catering Cup 2027

Da domenica 15 febbraio la Fiera di Rimini rinnoverà l’atteso appuntamento con i Campionati della cucina italiana, organizzati dalla Federazione italiana cuochi. Il grande evento dedicato alle competizioni, con centinaia di iscritti e molteplici categorie di gara, andrà in scena infatti il 15, 16 e 17 febbraio, nell’ambito di Beer&Food Attraction. L’appuntamento targato 2026 è ancora più importante, se si considera che quest’anno i Campionati festeggiano il proprio decennale. E quanto la manifestazione sia attesa e desiderata, lo dimostrano i tanti successi registrati nel corso degli anni ed il fatto che, nei mesi scorsi, appena pubblicata l’apertura alle iscrizioni, è stato subito registrato il “tutto esaurito” alle adesioni, un “sold out” appassionante e di carattere internazionale.

Dal 15 al 17 febbraio si terranno i Campionati della Cucina Italiana targati Fic

Internazionale come lo spessore che l’evento ha assunto nel tempo, grazie alla prestigiosa partecipazione di Worldchefs, l’organizzazione mondiale dei cuochi, di cui Fic è partner orgogliosa. Quest’anno, poi, le note internazionali saranno dettate anche dalla celebrazione della nomina della cucina italiana a Patrimonio Immateriale Unesco, avvenuta lo scorso 10 dicembre a Nuova Dehli, oltre che con alcuni appuntamenti tra selezioni e competizioni mondiali, che nei tre giorni si aggiungeranno alle gare nazionali previste.

La selezione italiana per l’International Catering Cup 2027 prenderà forma sul palco di Rimini

Un appuntamento, in particolare, sta suscitando l’interesse degli chef, la selezione italiana del Team che prenderà parte alla prossima International Catering Cup, prevista nel 2027 al Sirha, il Salone internazionale dell’enogastronomia e ristorazione che ogni due anni si svolge a Lione. Sarà il palco di Rimini, infatti, nel padiglione Federcuochi, a ospitare la competizione italiana, ma già dai connotati d’oltralpe.

A intervenire, oltre al presidente Fic, Rocco Pozzulo, saranno il presidente dell’Icc e fondatore del concorso, lo chef francese Joël Mauvigney, la direttrice generale del concorso, Marjorie Bouvier, lo chef pluripremiato alla Catering Cup ed oggi coordinatore, supervisor e Ambassador del Team Italia, Andrea Mantovanelli, ed il coach del Team, Andrea Monastero, che assieme al compagno di squadra, il pastry chef Federico Corsi, con tanta passione, impegno, sacriFicio e con la guida dell’allora coach Mantovanelli, ha conquistato il titolo di vicecampione del mondo nell’edizione 2025. Un evento nell’evento, insomma, se si considera che, proprio come i Campionati Fic, anche l’Icc festeggia il proprio compleanno, anzi… compleanni: 20 anni dalla fondazione e 10 anni di concorso.

Rocco Pozzulo, presidente Fic

«Siamo lieti di ospitare ancora una volta a Rimini l’Icc e la selezione italiana del Team che parteciperà al prossimo Sirha di Lione - dichiara il presidente Fic, Rocco Pozzulo. - Ritroviamo con grande piacere sul nostro palco due amici e bravi professionisti, il presidente francese del concorso, Joël Mauvigney, e la direttrice Marjorie Bouvier, e assieme festeggeremo i compleanni speciali dei nostri prestigiosi eventi».

International Catering Cup, 20 anni di competizone

«Vi saluto con affetto e stima e vi ricordo che la prossima edizione del mondiale Icc sarà la decima e che festeggeremo assieme i 20 anni dalla nascita della competizione - afferma il presidente francese, Joël Mauvigney. - Ci ritroveremo tutti assieme per l'edizione 2027, che sarà ancora più speciale agli occhi delle aziende della gastronomia di tutto il mondo. Una competizione che afferma sempre più i valori della competenza, professionalità, creatività, innovazione, rigore e gestione delle forze. Per queste ragioni, mi auguro e spero che la squadra italiana, qui rappresentata al mio fianco da Andrea Mantovanelli, sarà presente nelle prossime edizioni. L’Italia riveste, infatti, un ruolo di eccellenza mondiale nella gastronomia. Vi auguro una bella selezione e contiamo su di voi. Vi saluto e vi auguro buon lavoro per la preparazione della finale italiana».

Joël Mauvigney, fondatore dell'Icc

«Sicuramente, dopo tante esperienze entusiasmanti come candidato e concorrente protagonista, e poi come coach e dopo la conquista del prestigiosissimo secondo posto sul podio mondiale, adesso come ambasciatore italiano, è una grande gioia e un onore per me essere riusciti a portare con Federcuochi la selezione italiana del concorso a Rimini, direttamente a casa Fic - aggiunge lo chef Andrea Mantovanelli - e ricordo con orgoglio che si tratta di una delle prime tre gare tra le più importanti e prestigiose al mondo». L’appuntamento a Lione ogni due anni, infatti, vede andare in scena non solo l’International Catering Cup, ma anche la Coppa del Mondo di PastIcceria ed il Bocuse d’Or, di cui si parlerà sempre a Rimini, con la presentazione del Team in gara per la finale europea il prossimo marzo a Marsiglia.

Tecnica, manualità e gestione delle energie: come i coach preparano i team alla competizione mondiale

«Faremo la selezione italiana per l’Icc, cercando di capire le nostre capacità. Non guarderemo tanto e non solo la bravura dei candidati, ma soprattutto cosa sanno fare dal punto di vista della giusta tecnica e della manualità - aggiunge Andrea Monastero, vicecampione del mondo 2025. - Si tratta di una competizione molto complicata, sia nel cucinare che nella gestione delle energie. Una gara molto lunga e faticosa, fatta di stress, e occorrono impegno e coraggio per affrontarla».

Da sinistra, gli chef Mantovanelli, Corsi e Monastero

Questa, infine, la Giuria che valuterà i candidati a Rimini, con Joël Mauvigney, presidente; Marjorie Bouvier, componente della Confederation CNCT; Andrea Monastero, vicecampione del mondo, giudice di laboratorio e degustazioni; Enzo Franceschelli, membro dell’Academie Culinaire de France; Marcello Palmieri, Charcutier, creatore della Mortadella Favola; Andrea Grignaffini, giornalista gastronomico; Remo Pasquini, componente del Team Italia; Claudia Gaspari, segreteria organizzativa dell’Icc in Italia; Andrea Mantovanelli, in qualità di Ambassador Italia per la Icc e che a Lione sarà giurato in degustazione; e Rocco Pozzulo, come presidente Fic, che sarà in Giuria degustazione.