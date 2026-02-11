Doppio traguardo per Rational: 50 anni e 1,5 milioni di forni combinati prodotti

Nel 2026 Rational, punto di riferimento globale nella tecnologia per la preparazione di cibi caldi, celebra un doppio traguardo che rafforza la propria posizione nel settore delle cucine professionali. L’azienda tedesca festeggia infatti i 50 anni dal lancio del primo forno combinato e il raggiungimento di 1,5 milioni di unità prodotte, numeri che testimoniano una crescita costante e una leadership consolidata nel mercato dei forni combinati professionali.

A inizio 2026 Rational ha tagliato un doppio traguardo: 50 anni di attività e 1,5 milioni di forni combinati prodotti

A inizio 2026 Rational ha tagliato un doppio traguardo: 50 anni di attività e 1,5 milioni di forni combinati prodotti

Fin dalla presentazione del modello CD 101 nel 1976, tre anni dopo la fondazione da parte di Siegfried Meister, Rational ha introdotto un sistema capace di integrare calore secco e vapore in un unico apparecchio. Questa soluzione ha consentito di gestire con precisione arrosti, cotture al vapore e modalità combinate, ottimizzando tempi, qualità e organizzazione del lavoro. Nel 1980 il modello CD 201, primo combinato da pavimento, ha ampliato l’offerta per le grandi strutture con volumi produttivi elevati.

Evoluzione tecnologica dei forni combinati Rational

Lo sviluppo dei forni combinati Rational ha segnato tappe fondamentali nell’evoluzione delle attrezzature per la ristorazione professionale. Nel 1997 il lancio del ClimaPlus Combi ha introdotto il controllo preciso del clima in camera di cottura, migliorando uniformità e risultati. Nel 2004 il SelfCookingCenter ha portato l’automazione a un nuovo livello, regolando autonomamente parametri e processi. Nel 2020 l’iCombi Pro ha ulteriormente semplificato la gestione operativa, consentendo di ottenere risultati ottimali con un semplice tocco.

iCombi di Rational, l'ultimo nato della serie di forni combinati capaci di integrare calore secco e vapore in un unico apparecchio

iCombi di Rational, l'ultimo nato della serie di forni combinati capaci di integrare calore secco e vapore in un unico apparecchio

Ogni generazione di prodotto ha contribuito a rendere le cucine più efficienti, sostenibili e orientate alla standardizzazione qualitativa, riducendo sprechi energetici e ottimizzando le risorse. L’elevato livello di automazione produttiva garantisce uniformità costruttiva e durata nel tempo, elementi determinanti per il food service, l’horeca e la ristorazione collettiva.

Produzione record e qualità certificata: 1,5 milioni di unità

Il forno combinato numero 1.500.000, uscito dalla linea produttiva all’inizio del 2026, rappresenta un traguardo simbolico per l’azienda. L’unità celebrativa, caratterizzata da una speciale manopola dorata, è stata donata all’Hospice per bambini St. Nikolaus di Bad Grönenbach, struttura che supporta bambini affetti da malattie inguaribili e le loro famiglie.

Gli addetti alla linea produttiva col forno combinato numero 1.500.000 della produzione di Rational

Gli addetti alla linea produttiva col forno combinato numero 1.500.000 della produzione di Rational

«Grazie agli elevati volumi produttivi possiamo ottenere un alto grado di automazione nella fabbricazione e nell’assemblaggio, utilizzando tecnologie che nel nostro settore non sono affatto scontate. Questo ci permette di garantire, per ogni unità, lo straordinario livello di qualità e durata che i nostri clienti si aspettano» spiega Martin Hermann, chief technical officer di Rational.

Il forno numero 1.500.000, caratterizzato da una speciale manopola dorata, è stato donato all’Hospice per bambini St. Nikolaus di Bad Grönenbach

Il forno numero 1.500.000, caratterizzato da una speciale manopola dorata, è stato donato all’Hospice per bambini St. Nikolaus di Bad Grönenbach

La strategia aziendale si fonda sulla cosiddetta bottleneck-concentrated strategy, orientata a massimizzare il beneficio per il cliente piuttosto che il profitto immediato. I risultati confermano l’efficacia del modello: circa 50% di quota di mercato globale e circa 180 milioni di pasti preparati ogni giorno con apparecchi Rational nel mondo.

Fiducia del mercato e responsabilità sociale

Il cinquantesimo anniversario coincide con un riconoscimento internazionale della solidità del marchio. «Cinquant’anni di forni combinati Rational e 1,5 milioni di unità non sono delle semplici cifre: rappresentano il livello di soddisfazione e la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi da decenni in tutto il mondo. Ne siamo orgogliosi. Ed è ciò che ci motiva a continuare a mettere il beneficio del cliente al primo posto» afferma Markus Paschmann, Chief Sales & Marketing Officer di Rational.

La consegna dell’unità celebrativa all’Hospice è avvenuta alla presenza di Markus Paschmann e Martin Hermann. «Siamo estremamente grati per questo dono» ha commentato Marlies Breher, presidente della Süddeutsche Kinderhospiz Stiftung. «Ci aiuterà a garantire, in modo affidabile, una piccola ma significativa parte della giornata». L’iniziativa sottolinea l’attenzione dell’azienda verso il valore sociale della cucina professionale, dove la qualità del pasto contribuisce al benessere quotidiano.