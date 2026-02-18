Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 18 febbraio 2026  | aggiornato alle 09:21 | 117462 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Rational
Rational

Identità Campana

Abbinare la pizza napoletana al vino: il progetto di Avpn e Ais Campania

La pizza napoletana è un'icona globale dell’italian food, va tutelata dalle imitazioni. Ais Campania e Avpn avviano un progetto formativo sull’abbinamento pizza-vino, tra tecnica, territorio e sperimentazione

di Redazione Italia a Tavola
 
18 febbraio 2026 | 08:00

Abbinare la pizza napoletana al vino: il progetto di Avpn e Ais Campania

La pizza napoletana è un'icona globale dell’italian food, va tutelata dalle imitazioni. Ais Campania e Avpn avviano un progetto formativo sull’abbinamento pizza-vino, tra tecnica, territorio e sperimentazione

di Redazione Italia a Tavola
18 febbraio 2026 | 08:00
 

Lo straordinario successo della pizza napoletana è il risultato tangibile di una storia collettiva in cui ogni singolo elemento ha contribuito a realizzare un’opera di altissimo artigianato gastronomico:

  • la selezione consapevole delle materie prime;
  • le tecniche di lievitazione dell’impasto;
  • a gestione del forno a legna e il bagaglio insostituibile dell’esperienza di tanti operatori che ha reso celebre questo disco di pasta, diventato icona mondiale dell’italian food.

Abbinare la pizza napoletana al vino: il progetto di Avpn e Ais Campania

Abbinare la pizza napoletana al vino: il progetto di Avpn e Ais Campania

Un patrimonio culinario globale da tutelare

Un cibo planetario, accogliente e multiculturale: un modello alimentare invidiato che bisogna difendere e tutelare da maldestri tentativi di imitazione. L’Ais Campania sta lavorando, in partnership con l’Avpn, a un progetto formativo e divulgativo sul tema centrale dell’abbinamento della pizza con il vino, con la preziosa collaborazione di tutte le ventidue delegazioni regionali dell’Associazione Italiana Sommelier.

Abbinamento pizza e vino: tecnica, territorio e sperimentazione

L’abbinamento è infatti uno strumento fondamentale per la reciproca valorizzazione al fine di un’esperienza sensoriale completa e gratificante.

Abbinare la pizza napoletana al vino: il progetto di Avpn e Ais Campania

Tommaso Luongo, Presidente AIS Campania

La scelta di un vino può essere motivata da fattori diversi, alcuni complementari, altri alternativi: la tecnica di pairing nell’applicazione dei principi di contrapposizione, concordanza e affinità aromatica indirizza verso opzioni finalizzate alla soddisfazione saporifera e tattile del palato; la preferenza per una denominazione di territorio è spesso sostenuta da radicate e consolidate consuetudini nel segno della tipicità; altra strada percorribile è quella di affidarsi alla sperimentazione di approcci innovativi e altrettanto emozionanti ma occorre intuizione e competenza professionale.

Un percorso articolato e avvincente che analizzeremo nei prossimi numeri di Italia a Tavola

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pizza napoletana abbinamento pizza vino AIS Campania AVPN italian food lievitazione impasto forno a legna pairing gastronomico denominazioni di territorio cultura gastronomica
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Cirio Conserve Italia
TuttoFood
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Best Wine Stars
Webinar
Great Taste Italy
Cirio Conserve Italia
TuttoFood
Agugiaro e Figna Le 5 Stagioni
Best Wine Stars
Alaska Sea Food

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026