Campionati della cucina italiana 2026: vince il Team Napoli

Nel decimo anniversario dei Campionati della cucina italiana, il Team Napoli ha conquistato il titolo assoluto nella categoria Cucina calda a squadre senior, imponendosi come protagonista della competizione nazionale. L’evento, organizzato dalla Federazione italiana cuochi (Fic) in collaborazione con Italian Exhibition Group, si è svolto presso la fiera Beer & Food Attraction di Rimini, attirando oltre 600 cuochi e circa 2mila professionisti tra assistenti e aiuti chef. Le creazioni presentate, tutte 100% made in Italy, hanno entusiasmato il pubblico, confermando la qualità e la creatività della cucina italiana.

Il Team Napoli vincitore dei Campionati della cucina italiana a Rimini

La cucina regionale in evidenza

Oltre alle gare principali, la manifestazione ha valorizzato la cucina regionale attraverso sessioni dedicate a Basilicata, Calabria e Sicilia, permettendo ai visitatori di scoprire prodotti e tecniche locali. Questo approccio ha rafforzato il legame tra innovazione culinaria e rispetto delle tradizioni gastronomiche italiane, promuovendo la diversità territoriale.

Presenze istituzionali e protocollo per inclusione

L’evento ha registrato numerose partecipazioni istituzionali: tra gli ospiti il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e il presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, con interventi in collegamento del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara e della ministra del Turismo Daniela Santanché. Durante l’inaugurazione, Locatelli ha firmato con il presidente Rocco Pozzulo un protocollo di intesa per l’inclusione dei ragazzi con disabilità nelle cucine professionali.

Premi e riconoscimenti

Tra i vincitori delle altre categorie:

K1 Cucina Calda Singola Senior: Vincenzo Natale

Vincenzo Natale K2 Pasticceria da ristorazione Senior: Andrea Soledad Lopez

Andrea Soledad Lopez K3 Cucina Vegan Senior: Ala Balabyschkina

Ala Balabyschkina K3 Cucina Vegan Junior: Alami Achab

Alami Achab Contest Street Food d’Autore: Team Francia

Team Francia Contest Mistery Box: Cercel & Hassibi

Rocco Pozzulo, presidente della Federazione Italiana Cuochi (Fic)

La dirigenza Fic, tra cui il presidente nazionale Rocco Pozzulo, Carlo Bresciani (Pres. FIC Promotion), Pietro Roberto Montone (Vicepres. vicario), Salvatore Bruno (Segr. Gen.), Alessandro Circiello (Resp. Media & Public Affairs), Roberto Rosati (Resp. Cerimoniale), Gianluca Tomasi (General Manager Nazionale Italiana Cuochi), Seby Sorbello (Resp. Eventi) e Roberto Lodovichi (Cda ProMotion), ha presenziato alle premiazioni, sottolineando l’importanza del ricambio generazionale e della valorizzazione dei talenti emergenti.

Il commento del presidente Pozzulo

«Questo è un anniversario importante - ha dichiarato il presidente Rocco Pozzulo - che segue il riconoscimento Unesco ottenuto per primi dalla cucina italiana e che ha visto un boom di iscrizioni ai Campionati di Rimini proprio tra i giovani e le donne, un segnale molto positivo sia per il ricambio generazionale nelle nostre cucine, drammaticamente in crisi per la mancanza di personale, sia per l'intero comparto agroalimentare 100% made in Italy, che potrà contare sull'attenzione di professionisti sempre più consapevoli circa qualità e provenienza delle materie prime».