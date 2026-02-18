Lievitazione: senza controllo non è arte, è solamente improvvisazione

La lievitazione è un processo fondamentale nella panificazione e nella pasticceria, che determina struttura, fragranza e consistenza dei prodotti da forno. Pane, brioche o dolci devono il loro equilibrio a fermentazione microbiologica, chimica e tecnica di lavorazione. La scelta del lievito, la gestione dei tempi di impasto e la maturazione sono elementi chiave per ottenere risultati professionali.

Per ottenere risultati professionali la scelta del lievito e la gestione degli impasti e dei tempi di maturazione sono fondamentali

Nella rubrica Scienza degli ingredienti di Italia a Tavola esploriamo i tipi di lievito, il loro meccanismo d’azione e le tecniche migliori, dai dolci lievitati classici come i cornetti ai grandi lievitati da ricorrenza, come la colomba pasquale.

Cosa significa lievitare

Come sottolinea Alessandro Bertuzzi, docente di Cast Alimenti, «lievitare significa aumentare di volume grazie alla fermentazione un determinato prodotto. La lievitazione è quindi un effetto della fermentazione, non la causa». Ogni aumento di volume è frutto dell’attività dei microrganismi o di reazioni chimiche, non di un fenomeno spontaneo. Comprendere questo consente maggiore precisione soprattutto nei lievitati complessi.

La lievitazione è un effetto della fermentazione, non la causa

La lievitazione non è solo un processo fisico di aumento di volume, ma un insieme di fenomeni biologici, chimici e fisici che determinano la formazione e la ritenzione dei gas all’interno dell’impasto. Questi fenomeni influenzano direttamente struttura, microstruttura, alveolatura, consistenza e profilo aromatico dei prodotti finiti. La farina gioca un ruolo cruciale: il suo pH leggermente acido seleziona microrganismi specifici, influenzando la fermentazione con la microflora del lievito madre, variabile in base ad ambiente e lavorazione.

Dal punto di vista normativo, il lievito per panificazione è regolato dal D.P.R. n. 502/1998, che definisce vitalità cellulare, umidità e contenuto di ceneri.

Riferimenti normativi su lievito Il D.P.R. n. 502 del 30 novembre 1998 disciplina la produzione e il commercio del pane, definendo i parametri del lievito compresso, secco o liquido. In particolare, il regolamento stabilisce che il lievito deve avere cellule vitali, umidità controllata (circa tra il 75–83%) e ceneri minori o uguali all'8% riferite alla sostanza secca, garantendo sicurezza, fermentazione uniforme e qualità del prodotto finale. Per la pasticceria, la normativa non è specifica: i lieviti utilizzati nei cornetti, brioche o grandi lievitati possono rispettare gli stessi parametri qualitativi, ma alcuni prodotti dolciari impiegano lieviti chimici o miscele speciali non coperti dal DPR. In questi casi, le indicazioni sono pratiche di settore: corretta conservazione, rinfreschi del lievito madre e controllo della fermentazione assicurano aromi e alveolatura ottimali, pur non essendo un obbligo normativo.

Il lievito compresso è un insieme di cellule viventi essenziali per impasti coerenti; il lievito madre è un impasto fermentato spontaneamente con lieviti e batteri lattici, che sviluppano aromi complessi e maturazione più lunga.

Tipi di lievitazione in pasticceria

Lievitazione Chimica

Il lievito chimico reagisce tra composti acidi e basi, spesso bicarbonato di sodio o potassio, eventualmente integrati da cloruro d’ammonio per effetti particolari, come nel caso delle favette dei morti, liberando CO 2 e formando una maglia areata nell’impasto. Bertuzzi spiega: «Il lievito chimico è formato da tre elementi: una parte acida, una basica e un agglomerante, normalmente farina. Gli acidi sono citrici o ascorbici, mentre le basi sono bicarbonati. All’aumentare della temperatura, acido e base reagiscono generando CO²». Ideale per plumcake e cake, è veloce e semplice, ma non produce aromi naturali.

Quando usare il lievito chimico (e quando no) Il lievito chimico è una miscela di bicarbonato di sodio e un acido che reagisce durante la cottura liberando anidride carbonica senza fermentazione microbiologica. È ideale per dolci, torte e pasticceria veloce, quando serve lievitazione istantanea e non sono richiesti aromi complessi o struttura molto alveolata. Quando non usarlo: prodotti che richiedono sviluppo di aromi fermentativi, digeribilità o struttura alveolata (es. pane, pizza, colombe); in questi casi la fermentazione microbiologica è preferibile.

I lieviti chimici industriali possono essere progettati per lavorare a specifiche temperature, mentre quelli artigianali hanno prestazioni più limitate. Le quantità variano dai 5 ai 20 grammi per chilo di farina, sufficienti a esaurire completamente la reazione durante la cottura. Questo tipo di lievitazione non genera aromi naturali, ma si basa esclusivamente sull’espansione dei gas.

Lievitazione Fisica

La lievitazione fisica si ottiene attraverso la stratificazione di pasta e burro, come avviene nella pasta sfoglia e nella millefoglie. Bertuzzi precisa: «Nella pasta sfoglia, la lievitazione fisica è dovuta esclusivamente alle pieghe e alla stratificazione del burro nell’impasto. Nel cornetto italiano, invece, si combinano lievitazione fisica e microbiologica».

Nella millefoglie la lievitazione fisica si ottiene attraverso la stratificazione di pasta e burro

In questo caso, il vapore generato durante la cottura solleva gli strati, creando una alveolatura regolare senza l’utilizzo di lieviti chimici o compresso. Nei prodotti misti, come il cornetto italiano, la stratificazione e la fermentazione biologica interagiscono per dare consistenza, fragranza e sapore ottimali.

Lievitazione Microbiologica - lievito compresso (o di birra)

Il lievito di birra, o compresso, è alla base dei prodotti tradizionali. Bertuzzi chiarisce: «Il lievito compresso non deriva più dai residui della lavorazione della birra, oggi viene coltivato su substrati zuccherini in maniera controllata». Questa evoluzione ha permesso di ottenere lieviti più stabili, con attività fermentativa controllata, capaci di garantire risultati uniformi in panetteria e pasticceria. Come sottolinea Bertuzzi: «La CO ² prodotta dal lievito microbiologico porta con sé aromi derivanti dall’attività vitale del microrganismo, a differenza della CO ² prodotta da lieviti chimici, che non genera profumi».

Lievito compresso (o di birra) Lievito compresso (o di birra) Forma Temperatura conservazione Tempo conservazione Umidità % Metodo di aggiunta fresco, compresso (confezioni da 0,5 a 20 kg) 2-7 °C 3- 4 settimane 67-72 aggiungere altri ingredienti o disperdere in acqua prima dell'impastamento fresco, crema (semiliquido) 1-4 °C 10-14 giorni 80 aggiungere agli altri ingredienti secco, attivo ambiente 3-12 mesi 6-8 idratare a 30-43 °C er 10-15 minuti prima dell'impiego secco, instant ingredient ambiente in atmosfera modificata 6-12 mesi 4-6 miscelare con gli ingredienti secchi (per pizze)

Può essere utilizzato con fermentazione diretta, cioè l’impasto viene preparato e subito infornato, o indiretta, lasciando maturare l’impasto 12-48 ore a 4-16 °C in condizioni controllate umidità, per aromi e struttura più complessi. È ideale per pane, cornetti, focacce, pizze e grissini. La CO ² prodotta crea prodotti più profumati e con alveolatura uniforme e fragranza equilibrata, a differenza del lievito chimico.

Lievito compresso vs lievito madre: una scelta strategica Lievito compresso (di birra): microrganismi vivi che fermentano gli zuccheri producendo anidride carbonica e aromi leggeri. È veloce, prevedibile e adatto a produzioni quotidiane di pane, focacce e cornetti .

microrganismi vivi che fermentano gli zuccheri producendo anidride carbonica e aromi leggeri. È veloce, prevedibile e adatto a produzioni quotidiane di . Lievito madre: coltura naturale di lieviti e batteri lattici con fermentazione lenta e profilo aromatico complesso. Perfetto per grandi lievitati da ricorrenza (colomba, panettone), dove struttura, aroma e conservabilità hanno priorità.

Il lievito compresso deve essere conservato in frigorifero, poiché temperature inappropriate possono ridurre la vitalità cellulare, compromettendo la produzione di gas e la gestione dell’impasto. Esistono anche lieviti osmotolleranti, resistenti a impasti ad alto contenuto zuccherino, utili per dolci particolarmente ricchi o in condizioni di lavorazione particolari. Un classico esempio di lievitazione microbiologica avviene con l'utilizzo del lievito madre.

Il lievito madre

Il lievito madre è un impasto vivo di farina e acqua, con lieviti selvaggi e batteri lattici. Bertuzzi chiarisce: «Il lievito compresso è un concentrato di un unico ceppo, Saccharomyces cerevisiae, mentre il lievito madre contiene una combinazione di Saccharomyces cerevisiae, batteri lattici e batteri acetici. All’interno possiamo contare fino a 400 tipologie di microrganismi».

Errori comuni sulla colomba: Lievito madre non attivo: poca crescita e aroma debole.

La gestione del lievito madre avviene attraverso i cosiddetti rinfreschi, cioè aggiunte di farina e acqua che stimolano l’attività microbica. «I rinfreschi - continua Bertuzzi - permettono al lievito madre di raggiungere piena capacità fermentativa, essenziale per far sviluppare e innalzare impasti come quello della colomba e per apportare un bouquet aromatico distintivo». Questa pratica quotidiana, con controllo di temperatura e umidità, è cruciale per garantire una fermentazione uniforme, senza la quale anche un lievito di qualità perderebbe efficacia.

Grazie ai rinfreschi il lievito madre raggiunge piena capacità fermentativa, essenziale per far sviluppare e innalzare impasti come quello della colomba

«Per una buona colomba, bisogna avere un lievito madre in piena attività, rinfrescato quotidianamente e gestito con precisione. Farlo lavorare correttamente è ciò che permette alla colomba di sviluppare volume, struttura e aroma senza schemi complicati».

La giusta lievitazione dei prodotti da forno Prodotto Tipo di lievitazione Beneficio principale Rischio/limite Plumcake, cake, muffin Chimica Rapidità di esecuzione, facilità di utilizzo, volume immediato Assenza di aromi naturali, struttura meno complessa Pasta sfoglia, millefoglie Fisica Alveolatura regolare, estrema friabilità, nessun lievito aggiunto Tecnica complessa, sensibilità a temperatura e lavorazione Cornetto italiano Fisica + microbiologica Fragranza, stratificazione e sviluppo aromatico combinati Gestione tecnica avanzata, rischio squilibri tra burro e fermentazione Grandi lievitati (colomba, panettone) Microbiologica (lievito madre) Profondità aromatica, struttura complessa, maggiore conservabilità Gestione lunga e delicata, instabilità se il lievito non è in piena attività

La lievitazione in pasticceria: bisogna produrre bene, non solo tanto

Capire i meccanismi biologici, chimici e fisici della lievitazione permette ai professionisti di ottenere prodotti con alveolatura perfetta, aroma distintivo e consistenza ideale, unendo scienza e arte della pasticceria. La lievitazione non è un’opinione, è una scelta tecnica. E come tutte le scelte tecniche, separa chi produce bene da chi produce tanto.