Sicurezza alimentare e reputazione: l’igiene fa sempre più la differenza nei ristoranti

Nel settore Horeca, e in modo sempre più evidente nel mondo di ristoranti, pizzerie e gelaterie, la pulizia e sanificazione professionale non rappresentano più soltanto un adempimento normativo. Oggi costituiscono un vero e proprio fattore strategico, capace di incidere sulla sicurezza alimentare, sulla continuità operativa del locale e sulla percezione dell’esperienza da parte del cliente finale.

Nel mondo horeca, la pulizia costituisce un vero e proprio fattore strategico

Le nuove abitudini di consumo maturate nel periodo post-pandemico hanno reso i clienti più attenti, informati e consapevoli. L’igiene degli ambienti non è più un elemento dato per scontato, ma qualcosa che viene osservato, giudicato e spesso condiviso.

Andrea Rota, responsabile commerciale di Bg Service

«Il mondo della ristorazione è enorme», spiega Andrea Rota, responsabile commerciale di BG Service, azienda specializzata nella pulizia e sanificazione di esercizi pubblici tra cui proprio i ristoranti, «e spesso ci si dimentica che anche le gelaterie rappresentano un mercato importantissimo, soprattutto all’inizio della stagione, quando i volumi di lavoro aumentano in modo improvviso». In questo contesto, la pulizia smette di essere invisibile e diventa parte integrante dell’identità del locale.

Pulizie ordinarie e straordinarie: la base dell’igiene nelle attività alimentari

Nel settore delle pulizie professionali per attività che operano la somministrazione di cibo, le attività possono essere suddivise in più livelli. Il primo riguarda le pulizie ordinarie e straordinarie di superfici, attrezzature e aree operative.

La pulizia delle superfici rientra nel primo livello della pulizia professionale di un locale dove si somministra del cibo

«Parliamo di superfici, fuochi, forni, frigoriferi e attrezzature di lavoro», chiarisce Rota, «le pulizie ordinarie dovrebbero essere quotidiane, mentre quelle straordinarie servono per intervenire dove normalmente non si arriva». È proprio su questi punti “nascosti” che si concentrano molte delle criticità igieniche. Un caso emblematico riguarda i gruppi frigoriferi.

I motori delle celle frigorifere sono spesso dimenticati e vedono l'accumularsi di polvere che può compromettere il funzionamento dell'impianto

«I motorini delle celle frigorifere sono quasi sempre dimenticati», osserva Rota. «Lì si accumula polvere che compromette lo scambio termico, aumenta i consumi energetici e mette sotto stress l’impianto». Una manutenzione insufficiente non incide solo sull’igiene, ma anche sull’efficienza e sulla durata delle attrezzature.

Normativa Haccp e igiene: quando essere in regola non basta

Il sistema Haccp rimane il pilastro della gestione igienico-sanitaria nelle attività alimentari. Tuttavia, nella pratica quotidiana, il rispetto formale delle procedure non sempre coincide con una reale gestione del rischio. «Uno degli errori più comuni», sottolinea Rota, «è pensare di essere a posto solo perché c’è una ditta che cambia i filtri del condizionamento». Una convinzione diffusa che nasce dalla confusione tra manutenzione ordinaria e sanificazione certificata.

Checklist rapida per audit interni Superfici a contatto con alimenti sanificate quotidianamente

Macchinari smontabili puliti e disinfettati

Impianti di aspirazione controllati periodicamente

Registri haccp aggiornati

Certificazioni impianti aeraulici archiviate

Negli esercizi di somministrazione del cibo, i punti critici Haccp sono numerosi: superfici di lavoro, impasti, macchinari, frigoriferi, forni, cappe e impianti di aspirazione. «Il problema», aggiunge Rota, «è che molti non sanno che il controllo della carica batterica e delle polveri negli impianti aeraulici è obbligatorio ogni due anni. Non è una raccomandazione: è legge».

Pulizia e sanificazione: due concetti distinti da non confondere

Nel linguaggio comune i termini vengono spesso usati come sinonimi, ma pulizia e sanificazione indicano due processi diversi e complementari. «La pulizia rimuove lo sporco visibile», spiega Rota, «mentre la sanificazione agisce su batteri, virus, muffe e lieviti».

Differenza tra pulizia e sanificazione Attività Finalità Impatto Pulizia ordinaria Rimozione sporco visibile Igiene estetica Pulizia straordinaria Aree difficili Prevenzione guasti Sanificazione Eliminazione microrganismi Sicurezza alimentare Campionamenti Verifica parametri Conformità normativa

Nel settore horeca, questa distinzione ha un impatto diretto sulla sicurezza alimentare. «In cucina la disinfezione delle superfici è obbligatoria, perché il cibo entra a contatto diretto con i piani di lavoro». Ignorare questa differenza espone il locale a rischi sanitari, sanzioni e contestazioni in caso di ispezioni.

Impianti aeraulici e qualità dell’aria: una criticità ancora sottovalutata

Se sul tema dell’acqua e della legionella la sensibilità è ormai diffusa, sulla sanificazione dell’aria il settore resta in forte ritardo. «Siamo super indietro», ammette Rota. «Faccio tanti preventivi, ma pochissimi vengono accettati».

In Italia spesso la corretta pulizia e sanificazione degli impianti areaulici dei ristoranti è sottovalutata

La normativa europea, recepita anche in Italia, stabilisce tempistiche precise in base alla destinazione d’uso. «In ambito sanitario il controllo è annuale», spiega Rota, «mentre per le strutture horeca aperte al pubblico è previsto almeno una volta ogni due anni».

Perché l’aria conta quanto le superfici Influisce sul comfort del cliente

Riduce contaminazioni invisibili

È oggetto di normativa specifica

Fa parte della documentazione Haccp

Il fulcro della normativa è il campionamento di polveri e carica batterica. «Se rientri nei parametri, certifichiamo. Se sei fuori, la sanificazione dell’impianto diventa obbligatoria».

Impianti storici e falsa percezione di sicurezza

Nei centri storici la situazione è spesso ancora più complessa. «Sto seguendo ristoranti con impianti aeraulici vecchi di 30 o 40 anni», racconta Rota. «Non avevano mai fatto nulla, semplicemente perché non sapevano che fosse necessario».

Molti si affidavano alla sola sostituzione dei filtri. «Pensavano fosse sufficiente», aggiunge, «ma il filtro serve solo a far funzionare l’impianto, non a sanificarlo».

Forni, cappe e aspirazione: manutenzione preventiva o emergenza

Negli impianti di estrazione dei fumi, soprattutto in pizzerie e panifici, la manutenzione viene spesso rimandata fino al problema evidente. «Nel 90% dei casi ci chiamano quando il motore è bloccato o l’impianto non tira più», spiega Rota.

Normativa europea sugli impianti aeraulici • Riferimento ai principi UE di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Direttiva 89/654/CEE) • Requisiti europei di qualità dell’aria indoor e ventilazione degli edifici (UNI EN 16798) • Standard europeo per igiene, ispezione e pulizia degli impianti aeraulici (UNI EN 15780) • Classificazione ed efficienza dei filtri aria secondo normativa europea (UNI EN ISO 16890) • Controllo biennale degli impianti nelle strutture Horeca, secondo standard tecnici europei di settore • Campionamento di polveri e carica batterica per la verifica dello stato igienico dell’impianto • Intervento obbligatorio di pulizia e bonifica in caso di valori fuori parametro rispetto agli standard europei di riferimento

Farina e grasso si accumulano nel tempo, riducendo la sezione dei canali e aumentando il rischio di guasti. «Dopo cinque o dieci anni senza manutenzione», aggiunge, «è inevitabile trovarsi nei guai». Solo una minoranza di operatori sceglie una manutenzione programmata, nonostante i benefici in termini di sicurezza e continuità del servizio.

Prodotti e tecnologie per la pulizia professionale

Il mercato della pulizia professionale è in continua evoluzione. «È una giungla», osserva Rota, «i prodotti cambiano continuamente e bisogna saper scegliere». I prodotti enzimatici sono efficaci per il mantenimento, ma poco adatti agli interventi rapidi. «Quando devi rimettere in funzione un impianto in giornata», spiega, «servono prodotti alcalini forti, quelli che sciolgono davvero il grasso».

Soluzioni di sanificazione a confronto Soluzione Utilizzo ideale Note Prodotti alcalini Primo intervento Alta efficacia Enzimatici Mantenimento Tempi lunghi Acido ipocloroso Sanificazione Certificato HACCP Ozono / UV Ambienti specifici Costi elevati

Tecnologie come ozono, UV o criogenia vengono spesso proposte come soluzioni definitive. «Costano molto», commenta Rota, «ma non ho mai visto un collega dire che abbiano funzionato davvero».

Acido ipocloroso e sanificazione Haccp: efficacia e conformità

Per la sanificazione, l’esperienza del periodo Covid ha portato a una scelta precisa. «Utilizziamo acido ipocloroso», afferma Rota, «è sicuro da inalare, si dissipa rapidamente ed è certificato Haccp».

Uno dei prodotti più utilizzati è l'acido ipocloroso, sicuro da inalare, si dissipa rapidamente ed è certificato Haccp

Una soluzione che risponde sia alle esigenze operative sia a quelle normative. «Non diciamo che sia l’unica», conclude Rota, «ma è efficace, sicura e perfettamente in regola».

Igiene come vantaggio competitivo per il mondo della ristorazione

Il vero nodo resta culturale. «Il piccolo ristoratore spesso vede la sanificazione solo come un costo», osserva Rota. Ma il contesto è cambiato. Oggi igiene, formazione del personale e tracciabilità degli interventi incidono direttamente sulla reputazione del locale. Investire in pulizia e sanificazione professionale significa ridurre i rischi, migliorare l’organizzazione interna e comunicare affidabilità al cliente finale. In un mercato sempre più competitivo, la sicurezza alimentare non è più solo una tutela, ma un vero vantaggio strategico.