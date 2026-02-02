Hotel Majestic: curriculum improbabili e insulti social allo chef Alfieri, ma la brigata c’è

L’annuncio sui social, alla ricerca di personale, cui è seguita una pioggia di commenti indignati e di insulti. A dover gestire tutto questo, Andrea Alfieri, chef alla guida la cucina del Majestic Mountain Charme Hotel, quattro stelle superior di Madonna di Campiglio (Tn). Nonstante candidature arrivate dai profili più disparati - dai neofiti ai pensionati -, lo chef è riuscito ad allestire la propria squadra per la stagione, ma si tratta di un equilibrio precario.

Alfieri e la ricerca via social: cosa è successo

La tempesta si era scatenata dopo l’ennesimo annuncio di chef Alfieri che per il Majestic cercava personale per completare la propria brigata dopo che precedenti ricerche erano risultate senza esito, mentre il turnover rimaneva elevato, nonostante l’intensità del lavoro richieda una struttura solida e stabile.

L'Hotel Majestic di Madonna di Campiglio

Nei periodi di massima affluenza, infatti, la cucina del locale è chiamata a sostenere ritmi che arrivano fino a 200-300 coperti al giorno, un impegno che rende ancora più evidente la difficoltà nel costruire squadre durature e adeguate. Ora, nonostante la pioggia di commenti negativi - alcuni anche offensivi e minacciosi, come racconta lo stesso Alfieri - il team è stato messo insieme, non senza difficoltà.

Curriculum in aumento, ma profili sempre più disomogenei

I curriculum, in realtà, non mancano. «Ne sono arrivati una marea», osserva Alfieri. A colpire, però, è la varietà dei profili: molti pensionati - sia con un passato nella ristorazione che no - che tornano a proporsi dopo una vita di lavoro, accanto a candidati senza alcuna esperienza in cucina, provenienti da settori completamente diversi. «Si vede che cercano lavoro ovunque», spiega lo chef, evidenziando come l’ingresso in una cucina professionale resti complesso per chi non ha mai affrontato ritmi, responsabilità e organizzazione del lavoro tipici della ristorazione.

Tra le candidature ricevute emerge anche una forte presenza di lavoratori stranieri. Un segnale che conferma come il mercato del lavoro nel settore sia ormai internazionalizzato, ma anche come la disponibilità di personale qualificato e stabile resti limitata. Al momento, l’organico è stato completato in modo sufficiente per affrontare la stagione in corso. «Adesso possiamo andare avanti», spiega Alfieri, precisando però che si tratta di un equilibrio temporaneo, destinato a essere rimesso in discussione con l’arrivo dell’estate.

Il nodo degli orari spezzati resta centrale, più dello stipendio

Durante i colloqui, una criticità emerge con chiarezza: l’organizzazione del tempo di lavoro. «Tanti non vogliono più fare lo spezzato», ammette lo chef. Una modalità storicamente diffusa nel settore, ma oggi sempre meno compatibile con le aspettative dei lavoratori. L’esperienza maturata o il livello delle strutture frequentate in passato passano in secondo piano. «Chi ha lavorato bene in un tre stelle può inserirsi senza problemi anche in contesti di livello superiore», osserva Alfieri, ridimensionando l’idea che servano percorsi esclusivamente d’élite.

La sala ristorante dell'Hotel Majestic

Sul piano economico, lo chef non individua criticità reali. «Siamo in linea con il mercato», ribadisce. A pesare è piuttosto la narrazione che emerge online. «Si leggono commenti che parlano di stipendi da 5-6 mila euro al mese», racconta, definendo queste cifre irrealistiche e lontane dalla sostenibilità di un’impresa.

Social e rancore: un clima che fa riflettere

L’esposizione mediatica ha generato una quantità enorme di commenti, spesso negativi e talvolta aggressivi. «Su mille commenti, 990 sono negativi», osserva Alfieri, parlando di un clima di rancore diffuso verso ristoratori, chef e imprenditori. Più che gli attacchi personali, a colpirlo è il significato più ampio di questo atteggiamento. «Fa pensare, perché queste persone dovrebbero essere quelle che domani mandano avanti cucine e alberghi».

Lo chef Andrea Alfieri

Accanto alla rabbia che emerge sui social, continua però ad arrivare un flusso costante di candidature, anche da parte di chi non ha mai lavorato in cucina. Per Alfieri è il segnale di una difficoltà sociale più ampia. «Se mandi un curriculum in un ambito che non hai mai frequentato, probabilmente è perché hai bisogno di lavorare». Lo chef, infatti, respinge l’idea che si tratti di un problema circoscritto alla sua realtà. «Non riguarda solo me, è una questione generale», spiega, sottolineando come la difficoltà nel reperire personale sia ormai strutturale e presente da anni in tutto il comparto.