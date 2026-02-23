Dove sta andando la cucina oggi? Le risposte degli chef a Foodart Experience

Torna “Foodart Experience - Il menu del futuro” - il progetto di Unilever Food Solutions dedicato all’analisi delle tendenze gastronomiche e alla loro applicazione concreta nelle cucine professionali - e lo fa rimettendo al centro una domanda che attraversa oggi tutta la ristorazione: dove sta andando davvero la cucina contemporanea? L’iniziativa riparte con un nuovo ciclo di incontri e con una squadra di protagonisti che racconta bene il momento del settore. Nell’edizione 2026 gli chef coinvolti sono Pierluca Ardito, Fabrizio Cervellieri, Rita Busalacchi, Gennaro Esposito, Tommaso Foglia, Anthony Genovese, Roberta Merolli, Giovanni Solofra e Ivano Veccia. Il primo appuntamento è fissato per martedì 24 febbraio alle 15:30 alla Gambero Rosso Academy di Palermo e vedrà protagonisti Giovanni Solofra e la pastry chef Roberta Merolli, chiamati a interpretare la tendenza “Radici del gusto”.

Torna “Foodart Experience - Il menu del futuro”

Quattro direzioni per leggere la cucina di oggi

Il progetto, ricordiamo, nasce dal report annuale Future Menus, costruito con il contributo di oltre 1.100 chef di 20 Paesi, una base di lavoro che consente di leggere i cambiamenti senza fermarsi alle mode del momento. In Italia l’iniziativa è sviluppata insieme alla Fic (Federazione italiana cuochi) e coinvolge chef e professionisti invitati a tradurre le tendenze in idee operative, piatti e riflessioni utili a chi lavora ogni giorno in cucina. Dal rapporto emergono quattro direttrici chiare: “Street food urbano”, dove i cibi da strada entrano nei menu con una nuova lettura tecnica; “Cucina senza confini”, spinta dagli incroci culturali e dalle biografie degli chef; “Radici del gusto”, che guarda al patrimonio gastronomico locale e alle ricette dimenticate; e “Cibo esperienza”, legato alla richiesta crescente di percorsi personalizzati e coinvolgenti per il cliente.

Cosa sapere su Unilever Food Solutions Unilever Food Solutions (UFS) è la divisione del gruppo Unilever specializzata nel foodservice, attiva in oltre 70 Paesi e supportata da una rete internazionale di più di 250 chef professionisti. Il suo lavoro si concentra sullo sviluppo di prodotti, soluzioni operative e strumenti pensati per chi lavora ogni giorno in cucina, con l’obiettivo di semplificare i processi, ottimizzare i tempi e garantire standard costanti. Accanto all’offerta di ingredienti e basi tecniche, UFS affianca i professionisti con formazione, ricerca e analisi di mercato, mettendo a disposizione dati, trend e supporto pratico per la costruzione di menu e proposte gastronomiche. Il portfolio comprende brand diffusi nel settore come Calvé, Carte D’Or Professional, Hellmann’s, Knorr Professional, Maille, Maizena e Pfanni, che rendono la divisione un interlocutore stabile per ristoranti, hotel e operatori del fuoricasa.

Solofra e Merolli alla (prima) prova delle tendenze

Ogni chef interpreta la tendenza di cui è ambasciatore attraverso ricette inedite e racconti di lavoro, con l’obiettivo di trasformare un’analisi di scenario in strumenti concreti. Il debutto spetta, come anticipato, a Solofra e Merolli, coppia nella vita e ai fornelli, impegnata da anni in un percorso comune. Solofra, già alla guida del Tre Olivi di Paestum, premiato con due stelle Michelin nel 2023, porta un bagaglio costruito in cucine di alto profilo; accanto a lui Merolli affianca la dimensione dolce e il lavoro sulle eccellenze, contribuendo a definire una proposta che ruota attorno agli ingredienti simbolo della cultura mediterranea. Con loro, sul palco di Palermo, anche Giuseppe Buscicchio, chef executive Unilever Food Solutions.

Giovanni Solofra e Roberta Merolli i primi protagonisti “Foodart Experience - Il menu del futuro”

Il senso dell’operazione sta tutto qui: partire da un report internazionale e verificare, tappa dopo tappa, come quelle tendenze prendono forma nella pratica quotidiana di chi cucina davvero. Gli incontri di Foodart Experience servono proprio a questo, mettere a confronto analisi e mestiere, visione e servizio, con chef chiamati a dimostrare sul campo cosa significa tradurre una direzione gastronomica in piatti, metodo e proposta. Per iscriversi al primo appuntamento con Giovanni Solofra e Roberta Merolli clicca qui.