Non solo caffè: accoglienza, fiducia e un’esperienza completa creano il bar ideale

Il bar ideale in Italia non si misura più solo sull’espresso perfetto, ma sull’esperienza completa: il barista esperto punta a «fare felice il cliente», unendo relazione, servizio personalizzato e affidabilità delle attrezzature». Il banco resta il luogo simbolo per il 58% dei consumatori, mentre colazione e metà mattinata sono i momenti top di consumo (55% e 51%). Il caffè al bar si conferma infatti un rito radicato e trasversale: oltre la metà degli italiani lo consuma due o tre volte a settimana e quasi uno su cinque ogni giorno. Ma il mercato italiano è in piena trasformazione. Anche per questo nasce la Italian Espresso Collection, selezione di locali ambasciatori del vero espresso e cappuccino italiani che combinano tecnica, atmosfera e coinvolgimento del cliente.

Il bar ideale: l’evoluzione del rito del caffè in Italia

Il caffè al bar si conferma un rito radicato e trasversale: oltre la metà degli italiani lo consuma due o tre volte a settimana e quasi uno su cinque ogni giorno. Ma il mercato italiano è in piena trasformazione: fidelizzare la clientela non significa più solo offrire qualità in tazza, ma proporre un’esperienza completa che integri servizio, ambiente e relazione.

Il caffè al bar rimane un rito quotidiano per oltre la metà degli italiani

A tracciare le nuove direttrici di evoluzione è l’Istituto Espresso Italiano (IEI), che ha presentato a Milano, in occasione di IEI Connect 2026 presso l’Excelsior Hotel Gallia, la ricerca Il Bar Ideale, condotta da Sylla. Lo studio ridefinisce il concetto di bar, indicando il ruolo centrale del cliente e la figura del barista ideale, votato a «fare felice il cliente», ponendo relazione, affidabilità delle attrezzature, efficienza e personalizzazione del servizio al centro della sua missione.

Il presidente di Iei, Alessandro Borea

«Dalla preparazione dell’espresso all’atmosfera del locale, la ricerca ha generato una fotografia concreta dell’esperienza reale al banco», spiega il presidente di Iei, Alessandro Borea. «Per valorizzare i bar più meritevoli abbiamo creato la Italian Espresso Collection, una selezione di locali ambasciatori del vero espresso e cappuccino italiani, scelti non solo per la conformità tecnica ma anche per la capacità di offrire un’esperienza emozionante e coinvolgente».

Esperienza completa e cultura del caffè

Il bar ideale va oltre la bevanda: la ricerca mostra come innovazione e cultura siano strumenti fondamentali per stare al passo con il gusto italiano. Eventi, degustazioni e formazione continua dei baristi sono parte integrante del servizio, con il 53% delle iniziative dedicate a degustazioni e eventi e il 40% alla formazione tecnica. Il barista esperto non solo prepara il caffè, ma crea un legame di fiducia con il cliente, contribuendo a fidelizzare e valorizzare il locale.

I momenti di consumo privilegiati restano la colazione (55%) e la metà mattinata (51%), mentre dopo pranzo e nel pomeriggio il consumo cala fino a diventare marginale in serata. Il banco rimane il luogo simbolo dell’esperienza per il 58% dei consumatori, mentre la fedeltà alla miscela e al locale di fiducia è molto forte, con il 68% che resta fedele al proprio gusto. La scelta del caffè dipende da cremosità, intensità e piacere della degustazione, ma l’esperienza ideale si arricchisce di atmosfera, servizio e fiducia nel marchio.

Profili dei consumatori e nuovi criteri di valutazione

La ricerca individua diversi profili di consumatori: dai Curatori Esigenti e Curiosi del Gusto, attenti a qualità ed estetica, agli Utilitaristi Disaffezionati, ai Comunitari del Bar e ai Disincantati Funzionali, più pragmatici e orientati alla funzionalità. I Piaceri Concreti prediligono buon cibo e atmosfera accogliente, mentre i Social-Giocosi cercano ambienti conviviali e stimolanti. IEI propone così un metodo dinamico di valutazione dei bar, basato su criteri oggettivi, edonici e descrittori liberi, che premia l’eccellenza tecnica e l’esperienza complessiva.

La Italian Espresso Collection

A coronare questa trasformazione nasce la Italian Espresso Collection, selezione d’élite di locali ambasciatori del vero espresso e cappuccino italiani. I locali scelti non si distinguono solo per la tecnica, ma per la capacità di offrire un’esperienza emozionante e completa, trasformando ogni tazza in un momento unico di piacere autentico. La qualità dell’espresso è garantita dai partner tecnici dell’evento, tra cui Costadoro, Milani, Lavazza e La San Marco. L’Istituto Espresso Italiano, che riunisce torrefattori, costruttori di macchine e macinadosatori e altre aziende della filiera, tutela e promuove la cultura dell’espresso e del cappuccino italiani di qualità, con 37 aziende aderenti.