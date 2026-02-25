Perché gli hotel di lusso diventano hub culturali durante i grandi eventi

I grandi alberghi in città, come il Principe di Savoia, seguono i ritmi dei grandi eventi integrando e sviluppando all’interno delle proprie proprietà momenti dedicati alla cultura e al wellness, per trasformare l’hotel in hub sociale. Questo tipo di approccio non solo soddisfa la domanda ma crea anche un “centro di gravità” dove gli ospiti trascorrono più tempo e vivono momenti memorabili legati alla manifestazione.

Il Principe di Savoia, un grande albergo milanese perfettamente integrato nei grandi eventi della città

Il Principe di Savoia, un grande albergo milanese perfettamente integrato nei grandi eventi della città

Gestione di una clientela eterogenea

Gli hotel si stanno attrezzando per accogliere una clientela sempre più eterogenea; ad esempio, il cliente delle Olimpiadi è molto diverso dal cliente della moda o del Salone del Mobile. La flessibilità è necessaria non solo quando l’ospite è in casa ma anche in fase di prenotazione e pre-arrival. Sempre più bisogna essere proattivi e propositivi nei confronti dei clienti, siano essi individuali o agenzie, con le quali, soprattutto in occasione dei grandi eventi, gestiamo grandi flussi di clientela.

Hotel come partner strategici e tecnologici

L’albergo diventa quindi un partner importante in occasione di grandi eventi, in quanto si trasforma sia in “consulente” sia in agenzia per il cliente che non conosce la città e le sue opportunità. Per far fronte ai picchi di richiesta dovuti a grandi eventi, gli hotel di lusso stanno investendo sempre più in tecnologie per capire in anticipo le preferenze dei visitatori (ad esempio periodo di soggiorno, servizi richiesti, esperienza ideale) e adattare l’offerta prima ancora che l’ospite arrivi.

Gli hotel di lusso si impegnano a capire in anticipo le preferenze dei visitatori

Gli hotel di lusso si impegnano a capire in anticipo le preferenze dei visitatori

Questo permette di affrontare al meglio gli aspetti operativi legati ai grandi afflussi di clienti e mantenere al tempo stesso un elevato standard qualitativo di soggiorno.

Hotel come piattaforme di networking e cultura

Gli hotel di lusso non sono solo luoghi di soggiorno, ma piattaforme di networking internazionale, veri e propri spazi espositivi e relazionali, che ospitano eventi, installazioni e incontri esclusivi. La lobby diventa un luogo vivo, in cui la città si riconosce.

Una lobby ben curata in un hotel di alta fascia è un ottimo luogo per fare networking

Una lobby ben curata in un hotel di alta fascia è un ottimo luogo per fare networking

Gli hotel si trasformano assieme alla città: dall’atmosfera cool e raffinata delle settimane della moda, alle collaborazioni di prestigio della Design Week, alle campagne social dedicate ai grandi eventi sportivi come quella con gli atleti olimpici.

Collaborazione tra hotel e città per una maggiore attrattività

Perché il settore dell’hôtellerie diventi sempre più attrattivo è necessario che dialoghi, ascolti e collabori con tutti i protagonisti dei grandi eventi, come ad esempio comune, associazioni, infrastrutture, ristoranti, trasporti, ecc. Per diventare più attrattiva e competitiva come ecosistema, l’hôtellerie - soprattutto nel segmento luxury - non può agire da sola: ha bisogno che la città evolva insieme al settore. Le richieste principali riguardano integrazione, infrastrutture, governance e posizionamento internazionale.

Alcuni esempi di ciò che rappresenta una formula vincente di collaborazione tra città e strutture ricettive:

Lavorare in sinergia per promuovere Milano come brand sul panorama internazionale

per promuovere come sul panorama internazionale Infrastrutture e accessibilità “seamless”

e Dialogo costante tra amministrazione e operatori hospitality

tra amministrazione e operatori Cura degli spazi urbani per presentare al meglio la città a ospiti internazionali

per presentare al meglio la a Collegamenti aeroportuali efficienti ( navette premium , fast lane , servizi dedicati ai grandi eventi )

efficienti ( , , ai grandi ) Trasporti pubblici potenziati durante eventi internazionali

potenziati durante Mobilità integrata ( car sharing di fascia alta, transfer elettrici )

( di fascia alta, ) Digitalizzazione di alcuni servizi come City app integrate con hotel e servizi premium

Milano è un patrimonio umano e creativo che merita di essere scoperto con tempo e attenzione. Dobbiamo lavorare insieme per offrire agli ospiti una chiave di lettura di Milano come città dinamica, pronta alle sfide, che si reinventa e scopre, grazie anche ai grandi eventi, nuove sfumature e opportunità.