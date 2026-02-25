Perché gli hotel di lusso diventano hub culturali durante i grandi eventi

I grandi alberghi in città, come il Principe di Savoia, seguono i ritmi dei grandi eventi integrando e sviluppando all’interno delle proprie proprietà momenti dedicati alla cultura e al wellness, per trasformare l’hotel in hub sociale. Questo tipo di approccio non solo soddisfa la domanda ma crea anche un “centro di gravità” dove gli ospiti trascorrono più tempo e vivono momenti memorabili legati alla manifestazione.
Gestione di una clientela eterogenea
Gli hotel si stanno attrezzando per accogliere una clientela sempre più eterogenea; ad esempio, il cliente delle Olimpiadi è molto diverso dal cliente della moda o del Salone del Mobile. La flessibilità è necessaria non solo quando l’ospite è in casa ma anche in fase di prenotazione e pre-arrival. Sempre più bisogna essere proattivi e propositivi nei confronti dei clienti, siano essi individuali o agenzie, con le quali, soprattutto in occasione dei grandi eventi, gestiamo grandi flussi di clientela.
Hotel come partner strategici e tecnologici
L’albergo diventa quindi un partner importante in occasione di grandi eventi, in quanto si trasforma sia in “consulente” sia in agenzia per il cliente che non conosce la città e le sue opportunità. Per far fronte ai picchi di richiesta dovuti a grandi eventi, gli hotel di lusso stanno investendo sempre più in tecnologie per capire in anticipo le preferenze dei visitatori (ad esempio periodo di soggiorno, servizi richiesti, esperienza ideale) e adattare l’offerta prima ancora che l’ospite arrivi.
Questo permette di affrontare al meglio gli aspetti operativi legati ai grandi afflussi di clienti e mantenere al tempo stesso un elevato standard qualitativo di soggiorno.
Hotel come piattaforme di networking e cultura
Gli hotel di lusso non sono solo luoghi di soggiorno, ma piattaforme di networking internazionale, veri e propri spazi espositivi e relazionali, che ospitano eventi, installazioni e incontri esclusivi. La lobby diventa un luogo vivo, in cui la città si riconosce.
Gli hotel si trasformano assieme alla città: dall’atmosfera cool e raffinata delle settimane della moda, alle collaborazioni di prestigio della Design Week, alle campagne social dedicate ai grandi eventi sportivi come quella con gli atleti olimpici.
Collaborazione tra hotel e città per una maggiore attrattività
Perché il settore dell’hôtellerie diventi sempre più attrattivo è necessario che dialoghi, ascolti e collabori con tutti i protagonisti dei grandi eventi, come ad esempio comune, associazioni, infrastrutture, ristoranti, trasporti, ecc. Per diventare più attrattiva e competitiva come ecosistema, l’hôtellerie - soprattutto nel segmento luxury - non può agire da sola: ha bisogno che la città evolva insieme al settore. Le richieste principali riguardano integrazione, infrastrutture, governance e posizionamento internazionale.
Alcuni esempi di ciò che rappresenta una formula vincente di collaborazione tra città e strutture ricettive:
- Lavorare in sinergia per promuovere Milano come brand sul panorama internazionale
- Infrastrutture e accessibilità “seamless”
- Dialogo costante tra amministrazione e operatori hospitality
- Cura degli spazi urbani per presentare al meglio la città a ospiti internazionali
- Collegamenti aeroportuali efficienti (navette premium, fast lane, servizi dedicati ai grandi eventi)
- Trasporti pubblici potenziati durante eventi internazionali
- Mobilità integrata (car sharing di fascia alta, transfer elettrici)
- Digitalizzazione di alcuni servizi come City app integrate con hotel e servizi premium
Milano è un patrimonio umano e creativo che merita di essere scoperto con tempo e attenzione. Dobbiamo lavorare insieme per offrire agli ospiti una chiave di lettura di Milano come città dinamica, pronta alle sfide, che si reinventa e scopre, grazie anche ai grandi eventi, nuove sfumature e opportunità.