Ristoranti e burocrazia: come semplificare turni, cedolini e contratti

Ha preso la burocrazia di petto. E i risultati gli stanno dando ragione. La svolta epocale vede in primo piano Marco Ogliengo che, con Francesco Scalambrino, ha creato Jet-Hr, la startup per abbattere la burocrazia legata al lavoro e alla gestione dei dipendenti. Un'unica piattaforma per gestire l'intero ciclo di vita del personale, dalle assunzioni ai turni, dai cedolini agli adempimenti obbligatori, con la possibilità di scegliere un consulente del lavoro specializzato nella ristorazione. «Vogliamo eliminare la burocrazia dal sistema italiano - spiega Ogliengo - Un problema annoso, che impedisce di lavorare bene. Ci muoviamo settore per settore, per coprire ogni singolo business. L’obiettivo è garantire valore reale, che significa risparmio economico e di tempo».

Jet-Hr è la tech company che semplifica le gestione delle attività amministrative

Jet-Hr, un'unica piattaforma proprietaria

Jet-Hr è la tech company italiana che sta disegnando un nuovo modello di gestione del personale eliminando la complessità burocratica grazie a strumenti digitali semplici. Fondata a dicembre 2022, conta già 250 dipendenti. Attraverso un’unica piattaforma proprietaria, Jet Hr automatizza l’elaborazione del payroll (il processo di elaborazione, emissione e archiviazione delle buste paga), e permette di assumere e gestire automaticamente le attività amministrative in modo semplice e immediato.

Nel mondo della ristorazione, per esempio, viene portato l'approccio che ha già trasformato la gestione Hr (Risorse umane) in migliaia di aziende italiane: semplificare ciò che ruota attorno al personale. «In questo settore - sottolinea Ogliengo - la gestione operativa è un puzzle complesso: turni, contratti a chiamata, lavoro stagionale e la sfida costante di trovare i collaboratori giusti. La nostra soluzione non solo riduce la burocrazia e accelera le assunzioni, ma permette ai ristoratori di concentrarsi sulla crescita».

Marco Ogliengo, amministratore delegato e cofondatore di Jet-Hr

Jet-Hr, rilevare le anomalie in tempo reale

Il nuovo modulo di Jet-Hr consente di pianificare i turni (pranzo, cena, spezzato o giornata intera) in un unico calendario condiviso che tiene automaticamente conto delle assenze già pianificate, come riduzione orario e ferie, garantendo una visione completa in un unico punto. Per velocizzare ulteriormente il lavoro, è possibile preimpostare le tipologie di turni più comuni e copiarle su più giorni o più dipendenti in un clic, oppure spostare e scambiare turni all'ultimo momento senza perdere tempo. I dipendenti timbrano dallo smartphone con l’app o scansionando un Qr code nel locale o tramite geolocalizzazione. I reminder automatici ricordano ai dipendenti quando è il momento di timbrare. La piattaforma rileva in tempo reale le anomalie: ritardi, timbrature mancanti, straordinari non previsti. A fine mese, le ore lavorate confluiscono automaticamente nei cedolini: nessun doppio inserimento, nessun errore, approvazione in un clic. Per chi gestisce venti persone su tre turni, è una differenza che si sente.

Elaborazione di Carnaroli al ristorante stella Michelin Procaccini Milano, cliente di Jet-Hr

«In un ristorante stellato, come Procaccini Milano, il vero capitale sono le persone: la brigata di cucina, la sala, chi lavora dietro le quinte ogni giorno con dedizione e precisione - puntualizza Alessandro Gentile, direttore generale di Procaccini Management - Per noi era fondamentale trovare uno strumento che non fosse solo efficiente dal punto di vista amministrativo, ma che ci aiutasse a prenderci cura meglio del nostro team. Con Jet-Hr abbiamo reso più trasparente la gestione dei turni, presenze e contratti. Ciò significa offrire ai nostri collaboratori maggiore chiarezza, puntualità e organizzazione, creando un ambiente più sereno. Quando il team lavora bene e si sente tutelato, anche l’esperienza dell’ospite ne beneficia in modo naturale».

Con Jet-Hr il ristoratore può calcolare in autonomia il costo di ogni nuova assunzione prima di farla, confrontando contratti a tempo indeterminato, determinato e apprendistato, valutando il costo di collaboratori a partita Iva, verificando l'impatto delle principali agevolazioni come quelle per gli under 35, e ottenendo una stima del netto percepito dal dipendente, utile per allineare le aspettative già in fase di colloquio. Inoltre è possibile vedere in tempo reale il costo dei turni pianificati, confrontandoli con l’incasso per prendere decisioni operative e consultare report sempre aggiornati su costo totale del personale, ferie non godute e Tfr. Quando invece un dipendente lascia, la piattaforma calcola automaticamente tutti i costi di uscita aggiornati all'ultimo cedolino e raccolti in un unico riepilogo.

Jet-Hr, nessun rischio di dimenticanze e sanzioni

Chi gestisce lavoratori a chiamata è tenuto a comunicarlo preventivamente al ministero del Lavoro tramite piattaforma Cliclavoro. Un adempimento che, se dimenticato o eseguito in ritardo, espone a sanzioni da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore coinvolto. Jet-Hr predispone questa comunicazione in automatico nel momento in cui il lavoratore viene chiamato, eliminando qualsiasi attività manuale. Nessun rischio di dimenticanze ed esposizione a sanzioni.

A completare l'offerta, i ristoratori hanno la possibilità di scegliere consulenti del lavoro formati sull'utilizzo della piattaforma. Operano direttamente all'interno di Jet-Hr, rispondono in tempi rapidi su situazioni specifiche e segnalano proattivamente opportunità di ottimizzazione contrattuale e risparmio.