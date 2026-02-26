La lampada di design che illumina e purifica l’aria in hotel e ristoranti

Nel settore hospitality, la qualità dell’ambiente interno assume un ruolo sempre più centrale nella definizione dell’esperienza ospite. La soluzione aira® LUCE rappresenta una risposta tecnica e progettuale alle esigenze di hotel, bar, ristoranti premium, lounge e strutture ricettive di fascia alta. Prodotta con tecnologia avanzata e distribuita in esclusiva da Mares Marketing, la lampada multifunzionale integra illuminazione Led e sistema di purificazione dell’aria al plasma. L’obiettivo è migliorare il comfort visivo e respiratorio senza compromettere l’estetica degli ambienti.

La nuova soluzione aira® LUCE coniuga illuminazione a Led e un sistema di purificazione dell'aria al plasma

Il prodotto si distingue perché agisce direttamente nello spazio vissuto dagli ospiti. Non opera in aree tecniche isolate, ma interviene nell’aria effettivamente respirata durante l’intera permanenza nei locali. Questo approccio consente di coniugare design hospitality e qualità dell’aria percepita.

Tecnologia al plasma per eliminare odori e contaminanti

Il sistema di filtraggio al plasma rappresenta il cuore funzionale della soluzione. La tecnologia consente di neutralizzare fino al 98% di odori sgradevoli, oltre a ridurre la presenza di virus, batteri, pollini e allergeni nell’ambiente.

aira® LUCE neutralizza fino al 98% di odori sgradevoli ed è adatta a tutti gli spazi conviviali dell'hospitality, dalle sale dei ristoranti a quelle degli hotel

La soluzione è sviluppata con standard qualitativi elevati. La produzione Made in Germany è certificata da enti indipendenti come VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.. Ulteriori verifiche sulla performance olfattiva sono fornite da Olfasense GmbH e sulle emissioni da UTA Umwelttechnik & Analytik GmbH. L’assenza quasi totale di emissione di ozono rende la tecnologia compatibile con le esigenze di salute degli ospiti e rispetto dell’ecosistema indoor.

Efficienza energetica e ridotta manutenzione operativa

Un altro elemento distintivo riguarda la gestione dei costi operativi. aira® LUCE è progettata per garantire bassi consumi energetici e una manutenzione estremamente limitata nel tempo. I filtri al plasma sono riciclabili e sviluppati per operare senza generare emissioni di ozono, contribuendo alla sostenibilità degli spazi commerciali e al rispetto delle normative ambientali più stringenti.

aira® LUCE, oltre che per abbellire gli ambienti, è progettata per garantire bassi consumi energetici

Questa caratteristica rende la soluzione particolarmente adatta a strutture con elevati flussi di visitatori, dove la continuità del servizio è un fattore strategico.

Versatilità installativa per ambienti hospitality premium

La lampada è disponibile in configurazione tonda o ovale e può essere installata come plafoniera a soffitto oppure come applique da parete. L’installazione è rapida e non richiede interventi strutturali complessi, permettendo l’integrazione in sale ristorante, reception, lounge bar, aree comuni e spazi di accoglienza.

La versione tonda di aira® LUCE

Per le zone wellness e i servizi dedicati alla cura personale è disponibile aira® LUCE Mirror, uno specchio di design che integra la stessa tecnologia di purificazione al plasma, ampliando l’offerta verso ambienti intimi e ad alto valore percepito.

aira® LUCE Mirror, uno specchio di design che amplia l'offerta verso ambienti più intimi

Mares Marketing e la distribuzione internazionale della soluzione

Fondata nel 1981, Mares Marketing opera come gruppo internazionale specializzato nella distribuzione di elettrodomestici e soluzioni tecnologiche per il business, come aira® LUCE. L’azienda ha sviluppato negli anni un modello orientato al supporto dei partner commerciali, collaborando con oltre 200 clienti a livello globale e promuovendo la diffusione di know-how e servizi progettuali dedicati.