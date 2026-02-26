Da Napoli a Kyoto: la pizza è materia di studio in università

Dai vicoli di Napoli alle aule universitarie internazionali, la pizza napoletana continua il suo viaggio in giro per il globo raccontando una vera e propria evoluzione gastronomica: non più solo fenomeno pop, la pizza è sempre più riconosciuta come oggetto di studio, ricerca e trasmissione accademica. In questo percorso di crescita e consapevolezza, noi dell’Associazione Verace Pizza Napoletana siamo da anni protagonisti attivi sulla scena internazionale, portavoci di un mestiere in origine tramandato oralmente, oggi diventato una disciplina professionale anche grazie al progetto School in the World.

Grazie al progetto School in the World, l'Avpn diviene protagonista attiva sulla scena internazionale

Il riconoscimento internazionale e la tutela del pizzaiolo

Il riconoscimento del disciplinare Avpn nei più prestigiosi atenei e scuole di alta formazione testimonia un impegno chiaro: diffondere la cultura della vera pizza napoletana a ogni latitudine, nel rispetto della tradizione, delle materie prime e dei gesti artigianali che da secoli ne definiscono l’identità. Un lavoro che si traduce in educazione e tutela del mestiere del pizzaiolo, un’arte sopravvissuta nei secoli e rimasta fedele alle proprie radici tanto da essere riconosciuta come patrimonio immateriale dall’Unesco.

School in the World di Avpn è presente in tutta Europa, ma anche in Nord e Sud America e in Asia

Oggi il modello formativo Avpn conta numerose sedi in tutto il mondo: dagli Stati Uniti (Inglewood) e Canada (Montreal), passando per Rancagua (Cile), Canela (Brasile) e Sidney (Australia) fino in Europa con le scuole di Londra, Granada, Istanbul, Linsengericht e Veitsbronn in Germania e una fitta rete in Francia, con sedi a Parigi, Cap d'Ail e all'isola di Reunion.

Apertura internazionale a Cina, Giappone e Brasile

Un esempio emblematico di questa apertura internazionale arriva anche dalla Cina, dove lo scorso novembre abbiamo inaugurato la Scuola Avpn a Guangzhou, nel cuore della regione del Guangdong, un’area strategica per innovazione e scambi culturali in cui la pizza napoletana ha trovato spazio di dialogo con una delle culture gastronomiche più antiche e complesse al mondo.

Avpn ha aperto una delle sue scuole a Guangzhou, in Cina

Un altro fiore all’occhiello del network School in the World è la consolidata collaborazione con l'Università Ritsumeikan di Kyoto in Giappone, terra da sempre attenta al rigore e all’osservanza delle tradizioni, dove la pizza viene sempre più analizzata non solo come arte ma come oggetto di studio scientifico e manageriale. Dall’altra parte del globo, il Brasile si sta affermando come il nuovo orizzonte della pizza napoletana: a Brasilia sta nascendo un rapporto strategico con il Senac DF (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), l’ente di riferimento per la formazione professionale del Paese che diventerà il principale indirizzo per la certificazione di nuovi professionisti in uno dei mercati più dinamici al mondo.

Avpn, eccellenza globale e ponte tra culture

La presenza crescente di Avpn nella formazione di alta qualità in tutto il mondo conferma il suo ruolo di realtà custode e promotrice di un’eccellenza unica, sempre più universale e ponte tra culture. Tutti segnali forti di come l’interesse per la pizza stia evolvendo da semplice consumo di massa a sapere strutturato e condiviso, senza mai perdere la sua vocazione di bene popolare e simbolo di eccellenza qualitativa, indipendentemente dalla sua posizione geografica.