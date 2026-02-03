Cora vince il premio “Startup for Hospitality 2026” con una piattaforma AI per hotel

La cinquantesima edizione di Hospitality - Il salone dell’accoglienza si è aperta a Riva del Garda (Tn) come un ponte tra la storia della manifestazione e le sfide future del settore HoReCa. L’evento, tra le principali fiere internazionali dedicate a ospitalità e ristorazione in Italia, ha trasformato i padiglioni in un luogo dove innovazione tecnologica, tradizione e relazioni professionali si intrecciano, dando visibilità tanto alle startup emergenti quanto agli espositori storici che hanno contribuito alla crescita e alla credibilità del settore. «Hospitality non è solo una fiera, ma un’occasione per riflettere sul presente e immaginare il futuro dell’ospitalità», ha commentato Alessandra Albarelli, Direttrice Generale di Riva del Garda Fierecongressi, sottolineando l’importanza di portare soluzioni concrete agli operatori del comparto.

Il taglio del nastro dell‘edizione 2026 di Hospitality - Il salone dell‘accoglienza

Cora Hospitality: intelligenza artificiale al servizio delle strutture ricettive

Tra le novità dell’edizione 2026, il contest Startup for Hospitality ha evidenziato l’importanza dell’innovazione digitale. La vincitrice, Cora Hospitality, ha conquistato la giuria con una piattaforma di Operations Management basata su intelligenza artificiale, progettata per semplificare la gestione di strutture ricettive di ogni dimensione. La soluzione consente di ottimizzare le procedure quotidiane, migliorare la qualità dei servizi e ridurre i costi operativi, con un’interfaccia intuitiva e plug & play.

Cora Hospitality si è aggiudicato il contest Startup for Hospitality

«Il digitale sta diventando un pilastro centrale dell’ospitalità moderna - ha spiegato Albarelli - Startup for Hospitality ha portato in fiera proposte innovative che supportano gli operatori nel migliorare l’esperienza degli ospiti e nello sviluppo sostenibile del settore». Grazie alla vittoria, Cora Hospitality sarà presente al WMF - We Make Future Festival 2026 a Bologna, dove il progetto sarà presentato a un pubblico internazionale di investitori, imprese e stakeholder dell’innovazione.

The Celebrating With You Night: un omaggio al valore umano del settore

La prima giornata si è conclusa con “The Celebrating With You Night”, un evento che ha messo al centro non solo i risultati economici e tecnologici del comparto, ma anche il capitale umano che sostiene la fiera. La serata ha visto la partecipazione di espositori storici, partner e professionisti del settore, trasformando i padiglioni in un vero palcoscenico collettivo.

I premiati durante la “The Celebrating With You Night”

Durante la serata sono stati assegnati premi e riconoscimenti: la categoria First Mover ha celebrato le aziende che hanno confermato per prime la partecipazione all’edizione 2026, mentre Digital Master ha evidenziato chi ha saputo valorizzare le tecnologie digitali nell’accoglienza. The GateKeeper ha premiato le aziende che hanno contribuito ad ampliare il network della fiera, mentre le categorie storiche I Fedeli e I Fedelissimi hanno ricordato chi partecipa da oltre 30 e 40 edizioni. Il premio Il Pioniere, simbolo di continuità e dedizione, è stato attribuito a Menù, presente sin dalla prima edizione della manifestazione.

Best Camping Village Awards e Out&About

L’edizione 2026 amplia la propria offerta con il programma Out&About, dedicato a momenti esperienziali e iniziative collaterali. Tra queste debutta la prima edizione dei Best Camping Village Awards, organizzati da Teamwork in collaborazione con Hospitality. L’iniziativa premia i migliori campeggi, villaggi turistici e glamping italiani e internazionali, offrendo visibilità a un segmento in crescita del turismo outdoor e rafforzando l’idea di una fiera che non si limita agli spazi espositivi, ma che estende l’esperienza anche al territorio e alle realtà locali.

Un’edizione tra innovazione, territorio e networking

Con la 50ª edizione, Hospitality conferma la propria centralità nell’HoReCa italiano, mettendo in dialogo innovazione tecnologica, esperienza degli operatori e celebrazione di chi ha contribuito alla crescita del settore. L’integrazione tra startup emergenti, espositori storici e iniziative collaterali come i Best Camping Village Awards disegna una fiera sempre più vicina alle esigenze del settore, capace di combinare innovazione, cultura d’impresa e valorizzazione del territorio.