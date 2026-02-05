Dal diploma agli hotel 5 stelle: come la formazione apre le porte del turismo di lusso

Secondo l’edizione 2025 di Luxury Hospitality Report di Thrends l'Italia nel 2029 arriverà ad avere 917 hotel a 5 stelle. Attualmente ne troviamo 745 e le 5 top destinazioni per numero di aperture nei prossimi anni sono: Roma, Milano, Venezia, Taormina (Me) e Forte dei Marmi (Lu). Un segmento in crescita che necessita di una formazione accurata e adeguata ai tempi.

Iath propone un corso in inglese sul turismo di lusso

Luxury Experience Design: il corso in inglese per lavorare nei grandi hotel

Sono tanti i corsi di formazione, in Italia o all’estero, pubblici o privati, ma alcuni, come quelli in Svizzera, hanno costi alti, che poche famiglie si possono permettere di affrontare. Troviamo diversi corsi ITS ad orientamento turistico, distribuiti in tutto il territorio, ma noi siamo andati a visitare lo Iath (International Academy of Tourism an Hospitality) a Cernobbio (Co), che per il secondo anno propone un corso in inglese sul turismo di lusso (Luxury Experience Design & Hospitality Management) oltre ad erogare altri tre corsi di alta specializzazione, sia in italiano che in inglese.

Iath è nata nel 2014

Va premesso che gli ITS sono finanziati dal Ministero dell’Istruzione e dal Fondo Sociale Europeo e dalle Regioni e quindi il loro costo è accessibile a tutti. Sono scuole biennali di eccellenza post diploma ad alta specializzazione, vere alternative all’università. Promuovono un metodo formativo pratico, con docenti provenienti dal mondo del lavoro, un semestre teorico, seguito da tre mesi di stage. Rilasciano un diploma di Tecnico Superiore riconosciuto e a livello nazionale ed europeo, che offre la possibilità di accedere anche all’università.

Iath Academy: la storia

È una Fondazione con partecipazione di fondi pubblici, nata a Cernobbio nel 2014. Tra l’altro vanta come soci fondatori Villa d’Este spa, Lario Hotels spa e il Comune di Cernobbio. Semplice da raggiungere, anche con i mezzi pubblici, che hanno la fermata proprio davanti all’ingresso dell’Academy. Lo Iath Academy occupa il vecchio setificio Bernasconi, che a fine Ottocento aveva creato una vera cittadella della seta con fabbrica, asilo nido, uffici e alloggi. Un esempio di archeologia industriale, che ancora oggi mantiene la sua antica struttura. La ristrutturazione dello splendido edificio è riuscita a valorizzare la natura decorativa della boiserie e dei lampadari. Visto l’alto numero di studenti era necessario aggiungere un altro edificio. Infatti lo scorso ottobre è stata inaugurata la nuova sede con spazi innovativi per la didattica e, grazie a pareti mobili, la rende ideale a eventi e conferenze.

Borse di studio e tirocini all’estero: prepararsi al mercato globale dell’hotel

Il panorama dell’hotellerie sul lago di Como si sta allargando sempre più: la cittadina lombarda si trasformerà in un vero e proprio “distretto del lusso”, infatti il prossimo anno in Piazza Cavour arriveranno due hotel a 5 stelle lusso. Il corso in inglese dedicato al lusso dunque «cavalca l’onda incentrata sull’ospitalità e a questo mondo», sottolinea Anita Longo, direttore dello Iath Academy. Il motivo di questa tendenza? Basta osservare i dati economici: i grandi gruppi della moda soffrono; alle borse griffate spesso si preferisce vivere l’esperienza di un grand’hotel. Il corso teorico inizierà ad ottobre per terminare a marzo, seguito da stage di tre mesi(obbligatorio) oppure da sei in Italia o all’estero, a scelta. Per accedere ai corsi dello Iath occorre avere un diploma di maturità e la conoscenza in lingua inglese. Per iscriversi all’esame di ammissione (ecco il calendario: 11-20 febbraio, 13-27 marzo, 10 aprile e 8, 15 e 29 maggio), occorre compilare il modulo sul sito ufficiale.

La proposta è indirizzata a chi possiede già un diploma

Per valutare le competenze si deve superare un test attitudinale, una verifica della lingua inglese e le competenze in Microsoft Office, oltre ad un colloquio motivazionale con responsabili Hr risorse umane di catene alberghiere. Iath Academy ogni anno organizza eventi di Career Day per mettere in contatto gli studenti con le migliori realtà del settore del turismo. Questi eventi offrono agli studenti l'opportunità d’incontrare direttamente i recruiter di aziende prestigiose. Gli eventi facilitano l'incontro tra domanda e offerta nell'ospitalità di lusso, offrendo agli studenti un’opportunità concreta per avviare la propria carriera. Non basta, l’ufficio placement di Iath Academy Cernobbio facilita l’inserimento lavorativo, grazie a una vasta rete di oltre 500 aziende partner del settore turistico.

Come è strutturato il corso

La frequenza al corso è obbligatoria (sono consentite assenze al massimo del 20% delle mille ore di lezioni) e la didattica è al passo dei tempi: prevede project work, laboratori tecnici e digitali e lezioni frontali. L’aspetto positivo sta nel numero degli allievi per classe, che non supera le 25 unità, non solo gli allievi hanno a loro disposizione un tutor che li segue. La partnership con scuole di alta formazione come Glion Institute of Higher Education e Les Roches Global Hospitality Education e NHL Stenden University permette ai diplomati di accedere ai corsi bachelor internazionali. Grazie a diverse borse di studio i migliori potranno essere supportati nei tirocini formativi all’estero. I costi dell’Academy? Una quota annuale, calcolata in base all’Isee. Il programma Campus LakeOn di Iath Academy offre supporto agli allievi fuori sede, facilitando la ricerca di alloggio, migliorando l’integrazione tra studente e territorio.