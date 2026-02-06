Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 06 febbraio 2026  | aggiornato alle 13:12 | 117249 articoli pubblicati

Dolce rigore

La precisione scientifica della cottura come guida del laboratorio di pasticceria

Precisione e controllo sono elementi chiave nella cottura in pasticceria professionale. Le soluzioni Rational supportano i laboratori con tecnologie intelligenti che garantiscono risultati uniformi, affidabili e ripetibili

di Redazione Italia a Tavola
 
06 febbraio 2026 | 10:14

La precisione scientifica della cottura come guida del laboratorio di pasticceria

Precisione e controllo sono elementi chiave nella cottura in pasticceria professionale. Le soluzioni Rational supportano i laboratori con tecnologie intelligenti che garantiscono risultati uniformi, affidabili e ripetibili

di Redazione Italia a Tavola
06 febbraio 2026 | 10:14
 

Nel settore della pasticceria professionale, il controllo dei parametri di lavorazione e temperatura rappresenta un fattore determinante per la qualità del risultato finale. Temperatura, tempi di cottura e livello di umidità incidono in modo diretto su struttura, colore e gusto delle preparazioni. Ridurre le variabili operative significa aumentare l’affidabilità dei processi e ottenere risultati ripetibili nel tempo. In questo contesto si inseriscono le soluzioni Rational, progettate per supportare i professionisti con tecnologie di cottura intelligenti e sistemi di gestione avanzata.

iVario di Rational, per cotture sempre perfette
iVario di Rational, per cotture sempre perfette

iVario e il rigore operativo nelle preparazioni delicate

L’attenzione al dettaglio richiesta dalla pasticceria trova un alleato concreto in iVario, strumento adottato anche da Luca Montersino, maestro pasticcere torinese, noto personaggio televisivo e brand ambassador Rational. L’utilizzo di questa tecnologia consente di gestire con precisione assoluta le fasi più sensibili delle lavorazioni, come creme, caramelli e riduzioni.

Luca Montersino, maestro pasticcere e brand ambassador di Rational
Luca Montersino, maestro pasticcere e brand ambassador di Rational

«La pasticceria è precisione e passione - racconta - Con iVario posso concentrarmi sulla creatività sapendo che temperatura e tempi sono perfettamente controllati. Preparare una crema pasticcera o un caramello salato diventa semplice e sicuro, senza rinunciare alla qualità artigianale che i clienti si aspettano».

La vasca reattiva, i sensori intelligenti e la regolazione automatica del calore permettono un controllo costante anche su grandi volumi produttivi, garantendo uniformità e affidabilità.

Costanza produttiva e organizzazione del laboratorio

La costanza di risultato è un’esigenza centrale anche per Simone Spini, della Pasticceria Spini di Morbegno (So), professionista che ha costruito il proprio metodo su rigore e ripetibilità. Nel lavoro quotidiano, l’impiego combinato di iCombi Pro e iVario consente di mantenere standard elevati su ogni lotto produttivo. «La differenza più evidente - spiega - è la costanza. Ogni teglia esce come la precedente, senza sorprese. Imposto una ricetta e so che il risultato sarà sempre lo stesso: questo permette di lavorare con tranquillità, riducendo errori e stress».

Simone Spini, da Morbegno, pasticcere che utilizza i sistemi di cottura iCombi Pro e iVario di Rational
Simone Spini, da Morbegno, pasticcere che utilizza i sistemi di cottura iCombi Pro e iVario di Rational

La gestione automatizzata di temperatura, umidità e flussi d’aria libera tempo ed energie, permettendo di concentrarsi sulla selezione delle materie prime e sulla finitura del prodotto.

Tecnologia intelligente al servizio della competenza artigianale

Con iCombi Pro e iVario Pro, Rational affianca i professionisti in tutte le fasi della produzione dolciaria: dalle creme ai grandi lievitati, dalle cotture statiche alle preparazioni più complesse. Il sistema ConnectedCooking consente di standardizzare le ricette, monitorare i processi e mantenere il controllo operativo in tempo reale. Un approccio che unisce sicurezza, precisione e continuità, lasciando al pasticcere il pieno governo della creatività.

Rational Italia
Via Peppino Impastato 34A 30174 Venezia (Ve)
Tel +39 041 8629050

© Riproduzione riservata STAMPA

 
pasticceria professionale RATIONAL iVario iCombi Pro precisione di cottura tecnologie di cottura controllo temperatura costanza produttiva laboratorio di pasticceria ConnectedCookingLuca Montersino Simone Spini
 
