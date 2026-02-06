Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 06 febbraio 2026  | aggiornato alle 17:50 | 117263 articoli pubblicati

accordo

di Redazione Italia a Tavola
 
06 febbraio 2026 | 16:54

Prenotazioni digitali nei ristoranti, Fipe sigla un’intesa con Quandoo

L’intesa offre condizioni agevolate e strumenti per migliorare organizzazione, visibilità e fidelizzazione dei clienti, con reportistica e gestione dei dati di proprietà del ristoratore, contrastando anche il no-show

di Redazione Italia a Tavola
06 febbraio 2026 | 16:54
 

La Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) ha siglato un accordo con Quandoo, piattaforma nata a Berlino nel 2012 e oggi presente in 12 Paesi tra Europa e Asia. In Italia la piattaforma permette a quasi 6mila ristoranti di ricevere e gestire prenotazioni online, mentre a livello globale conta oltre 17mila esercizi collegati. L’intesa rientra in un percorso più ampio volto a favorire l’innovazione nelle imprese del settore e a fornire strumenti utili a ottimizzare la gestione, aumentare la visibilità online e migliorare le performance aziendali.

Fipe e Quandoo: un accordo per la ristorazione digitale

Prenotazioni online tra gestione e fidelizzazione

I sistemi di prenotazione digitale non sono solo un servizio per i clienti, ma un vero e proprio strumento di pianificazione e controllo. Attraverso la piattaforma, i ristoratori possono ridurre il fenomeno del no-show, inviando promemoria automatici e richiedendo eventuali garanzie a tutela delle prenotazioni. «Si tratta di un supporto concreto per migliorare l’efficienza del servizio e la gestione dei coperti», spiegano dalla Federazione.

Condizioni agevolate e vantaggi per le imprese associate

L’accordo, della durata di un anno, offre condizioni dedicate agli associati Fipe. I nuovi clienti potranno accedere al piano Quandoo for Restaurants Pro con azzeramento della quota di iscrizione e canone mensile ridotto, oltre a commissioni per coperto inferiori rispetto al listino standard. Per i ristoranti già clienti, circa 700 in Italia, è previsto un adeguamento delle condizioni contrattuali e l’assegnazione di 30 coperti gratuiti, un’estensione rara nelle convenzioni di questo tipo.

Prenotazioni digitali nei ristoranti, Fipe sigla un’intesa con Quandoo

Le condizioni della promozione Fipe

Dati di proprietà e reportistica per strategie mirate

Un elemento distintivo dell’accordo riguarda la piena proprietà dei dati delle prenotazioni: informazioni su frequenza di visita, abitudini di prenotazione e picchi di domanda restano a disposizione del ristoratore. La piattaforma fornisce inoltre report dettagliati, utili per lo sviluppo di strategie di fidelizzazione e di ampliamento della clientela. «Questi strumenti aiutano il ristoratore a conoscere meglio i propri clienti e a migliorare il servizio offerto», sottolineano gli esperti di Fipe.

Informazione e supporto per l’adesione

Per garantire una corretta adesione al programma e spiegare nel dettaglio le condizioni dell’accordo, la Federazione realizzerà attività di comunicazione e formazione dedicate agli associati. L’obiettivo è favorire un’implementazione consapevole e sostenibile della gestione digitale delle prenotazioni.

