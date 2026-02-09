Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 09 febbraio 2026  | aggiornato alle 20:21 | 117300 articoli pubblicati

golosità

Alcuni dolci artigianali dei pasticceri italiani da regalare a San Valentino

Dall’orsetto in cioccolato di Elisabetta Filonzi alle monoporzioni di Luca Porretto per San Valentino, l'Accademia Maestri Pasticceri Italiani presenta creazioni di alta pasticceria che uniscono gusto, estetica e passione

di Redazione Italia a Tavola
 
09 febbraio 2026 | 18:48

In occasione della giornata degli innamorati, Ampi - Accademia Maestri Pasticceri Italiani propone una selezione di dolci unici dove creatività, passione e sapori si incontrano. I Maestri Elisabetta Filonzi, Maurizio Frau, Imma Iovane, Stefano Lorenzoni e Luca Porretto offrono interpretazioni originali e raffinate del tema dell’amore, pensate sia per degustazioni personali sia come regali eleganti.

Battito di Luca Porretto

Elisabetta Filonzi: soggetti romantici in cioccolato artigianale

Per San Valentino, Elisabetta Filonzi ha realizzato tre soggetti romantici: l’orsetto, il koala e il cucciolo di cane. Ogni creazione è in cioccolato al latte, con base in fondente e piccoli dettagli in cioccolato bianco. Questi dolci combinano eleganza e giocosità, trasformandosi in un regalo originale e scenografico per dichiarazioni d’amore speciali.

Alcuni dolci artigianali dei pasticceri italiani da regalare a San Valentino

L’orsetto, il koala e il cucciolo di cane di Elisabetta Filonzi

Maurizio Frau: il Cupido in cioccolato

Maurizio Frau propone un Cupido in cioccolato, con cuore e base in cioccolato al latte e ali e aureola in cioccolato bianco. La precisione tecnica unita alla scelta degli ingredienti rende questa creazione un simbolo giocoso e raffinato dell’amore, perfetto per chi desidera sorprendere con un dolce unico.

Alcuni dolci artigianali dei pasticceri italiani da regalare a San Valentino

Il Cupido in cioccolato di Maurizio Frau

Imma Iovine: Bacio di Rosa e Praline del Cuore

Imma Iovine porta il romanticismo tra rose, cuori e dolcezza con due creazioni signature. Il Bacio di Rosa è un elegante equilibrio di consistenze e sapori, con namelaka al cioccolato fondente, cuore di gelée ai lamponi e litchi, biscuit morbido al cioccolato fondente e base croccante al pralinato di nocciole. Le Praline del Cuore racchiudono in un guscio di cioccolato fondente una ganache alla vaniglia e una gelatina al lampone, creando un piccolo scrigno di dolcezza dove intensità e delicatezza si incontrano in perfetta armonia.

Alcuni dolci artigianali dei pasticceri italiani da regalare a San Valentino

La monoporzione Bacio di Rosa di Imma Iovine

Stefano Lorenzoni: monoporzioni dedicate all’amore

Stefano Lorenzoni propone due monoporzioni pensate per celebrare l’amore. La prima, Tre cioccolati, è avvolta dalla croccantezza del cioccolato fondente e decorata con la scritta dorata LOVE in cioccolato fondente, mentre la seconda, Mousse Cioccolato Bianco, presenta una farcitura al frutto della passione che richiama la dolcezza degli innamorati. Ogni creazione è studiata per un’esperienza di gusto raffinata.

Alcuni dolci artigianali dei pasticceri italiani da regalare a San Valentino

Una delle monoporzioni dedicate all’amore di Stefano Lorenzoni

Luca Porretto: dolci che raccontano storie d’amore

Luca Porretto celebra l’amore personale con due dolci intensi e scenografici. Una monoporzione dedicata alla moglie Chiara combina base croccante di biscotto al caramello e nocciola pralinata, namelaka al dulcey, caramello al caffè, biscuit al caffè e bavarese al gianduia, completata da una glassa a specchio rosso metallizzato e una delicata namelaka al cioccolato bianco. La creazione Battito unisce cremoso al pistacchio e gel al lampone vivace con mousse al mascarpone e vaniglia del Madagascar, il tutto su fondo sablée al cacao, rifinito con glassa a specchio rosso metallizzato e un “ti amo” che emerge con tutta la sua intensità.

