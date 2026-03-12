Negli hotel di lusso stanno scomparendo le camere singole: cosa sta cambiando nelle nuove stanze

Non più semplici “luoghi dove dormire”, ma ambienti in cui vivere, rilassarsi, lavorare, ricevere ospiti o trascorrere tempo di qualità. Nel segmento luxury oggi si prediligono spazi sempre più ampi, flessibili e multifunzionali, perché l’ospite non pernotta solamente, ma vive una esperienza indimenticabile grazie a servizi su misura. C’è un movimento crescente che spinge verso “il lusso sussurrato”. Bando agli oggetti vistosi: alcuni desiderano “disintossicarsi” per fuggire dagli stereotipi, cercando il benessere mentale. Ecco “Cloud Dancer”, il colore scelto da Pantone, che evoca leggerezza e che allontana pensieri tristi. Fondamentale creare un ambiente favorevole al riposo come i colori tenui, morbidi e soffici come le nuvole.

Hotel sugli alberi: l’esempio del My Arbor Dolomites

L’hotel altoatesino My Arbor Dolomites ha una parte dell’edificio sollevata da terra, come fosse una casa sull’albero. Sostenuta da pilastri che ricordano tronchi, crea l’impressione di un albero su cui sono “appesi” gli spazi dell’hotel. Alcune camere si trovano fino a 35 metri dal suolo, dando la sensazione di stare su un nido sospeso tra le cime degli alberi nelle tre categorie di camere: Nest Suite, Hangout Suite e Treetop Suite. Gli interni, sono curati in ogni dettaglio: dagli arredi in legno di larice anticato e abete rosso brunito dal sole, alle ampie vetrate, dai tessuti in loden e lino, fino ai toni caldi e naturali della terra. Il risultato è un design essenziale, armonioso e accogliente, che trasmette un profondo senso di benessere e di connessione con la natura.

Una delle suite del My Arbor Dolomites

Scomparsa delle stanze singole negli hotel di fascia alta

«Negli ultimi anni la camera singola tradizionale è diventata una rarità, soprattutto nel segmento del lusso. L’ospite che viaggia da solo oggi non accetta più compromessi sul comfort e predilige camere doppie ad uso singolo, più generose negli spazi e più flessibili», sottolinea Alessia Meli, Coo (direttore operativo) del Gruppo Ginobbi-Palazzo Ripetta. «Anche chi viaggia per lavoro desidera vivere l’esperienza di una camera completa: non necessariamente una suite, ma ambienti luminosi, ariosi e accoglienti, non ridotti all’essenziale né in termini di spazio né di amenities.»

Una delle stanze di Palazzo Ripetta

Camere d’hotel più grandi: la richiesta degli ospiti internazionali

La richiesta di stanze di grandi dimensioni è in costante crescita. In particolare ospiti arabi e americani, caratterizzati da un soggiorno medio piuttosto lungo, prediligono camere ampie, confortevoli e ben organizzate. Lo spazio diventa quindi un elemento fondamentale per garantire benessere, privacy e qualità dell’esperienza. La camera d’hotel di oggi è diversa da quella del passato: è più ampia, tecnologica e super accessoriata. Oggi integra domotica, comfort personalizzati e numerosi servizi accessori. Un punto di forza fondamentale sono i bagni, grandi e spaziosi, spesso parte centrale dell’esperienza di benessere. Fino a circa vent’anni fa, invece, le camere erano più essenziali e non tutte disponevano di bagno privato, che talvolta veniva condiviso con altre stanze.

Una delle stanze del Park Hotel ai Cappuccini

Stanze king size e suite familiari: le scelte degli hotel

«Una tendenza che abbiamo colto è la richiesta di camere più grandi, adatte alle famiglie ma anche ad un pubblico particolarmente esigente», sottolinea Chiara Borghi, Communication Manager R Collection Hotels, catena di proprietà della famiglia Rocchi. «Non esitiamo a rinunciare a qualche chiave in hotel per creare spazi adeguati a questa richiesta. Dal 2025 il Grand Hotel Victoria Concept & Spa di Menaggio (Co) per esempio offre quattro nuove Suite, due Master con due camere da letto e area living molto amate dalle famiglie e due Presidential, progettate come un open space di 100mq con letto king-size, cabina armadio, un grande bagno con vasca e doccia, ideali per coppie alla ricerca di un soggiorno esclusivo, magari per festeggiare una ricorrenza speciale.

Una delle stanze del Grand Hotel Victoria

Al Grand Hotel Bristol Spa Resort di Rapallo (Ge) da quest'anno offriremo due nuove Family Suite con due camere da letto, e ne abbiamo in progetto una terza ancora più grande, con un totale di tre camere da letto. Stiamo infine completando il restyling di Casa du Lac, la nostra nuova acquisizione a Varenna, che riaprirà a maggio 2026 completamente rinnovato; anche qui abbiamo scelto di unire due camere per ricavare la prima Suite della struttura, che è un boutique hotel e conta in totale 13 camere. Anche per la clientela business lo spazio è un requisito imprescindibile nella scelta dell'hotel e cresce la propensione ad acquistare; quest'anno per esempio nell'ambito di un progetto di restyling delle camere dell'Hotel Mentana, in centro a Milano, abbiamo ridotto da 9 a 5 il numero delle camere singole per ricavare 2 camere più grandi e doppie. In linea generale siamo molto attenti ai riscontri che ci arrivano dal mercato, viaggiamo molto e partecipiamo a tutte le principali fiere ed eventi di settore dove l'offerta dialoga con la domanda, analizziamo i trend del settore e prestiamo molta attenzione alle richieste dei nostri ospiti, principalmente attraverso le recensioni», prosegue Chiara Borghi.

Simmons, da oltre 150 anni materassi con performance di alto livello

Il sistema letto è uno dei parametri fondamentali per misurare l’indice di gradimento degli ospiti. Quando si dorme bene: si è più felici , affrontando meglio la giornata. La storia di Simmons si fonda fin dalle origini con un dialogo continuo tra conoscenza scientifica e progetto industriale. Già nel 1925 il marchio aveva avviato collaborazioni con istituti di ricerca, ponendo il sonno al centro di un’indagine rigorosa. Da questa attenzione nasce un prodotto con performance di alto livello. Non è un caso che Simmons sia diventata un riferimento per gli alberghi più prestigiosi del mondo, tanto è vero che 18 delle 20 principali catene alberghiere internazionali, insieme a numerosi hotel indipendenti di alto profilo, lo hanno scelto. Con l’esclusivo servizio dormireacinquestelle.it, infatti, lo stesso materasso Simmons dell’hotel può diventare il materasso di casa. Grazie a questo l’hotel offre all’ospite un’opportunità unica, rafforzando il prestigio con prolungamento della guest experience.

Lo stesso materasso Simmons dell’hotel può diventare il materasso di casa

Materassi hotel: comfort, memory foam e qualità del riposo

Per la scelta di letti e materassi all’hotel My Arbor hanno adottato un approccio accurato. Sono stati esposti venti materassi diversi: amici e collaboratori li hanno provati e votati in modo anonimo. Il materasso che ha ottenuto il punteggio più alto si è distinto con un distacco netto rispetto agli altri. La scelta è ricaduta sui materassi Simmons, sinonimo di comfort e qualità eccellente.

Una delle stanze del Grand Hotel Bristol

Anche R Collection ha scelto lo stesso marchio: per i complementi di arredo, biancheria e materassi, la scelta è guidata dalla qualità. «Il fornitore di riferimento per i materassi è Simmons, per gli hotel 5 stelle e 5 stelle lusso scegliamo il modello top di gamma che offre sostegno dinamico e indipendente, riducendo la trasmissione delle vibrazioni. Imprescindibile per tutti gli hotel del gruppo la presenza dei topper, che aumentano il senso di comfort», continua Borghi «La medesima attenzione è riservata alla scelta dei cuscini; nei 5 stelle offriamo in dotazione con la camera quattro cuscini, con due diverse densità, per permettere all'ospite di personalizzare la scelta a favore di un migliore riposo. Offriamo anche un “pillow menu” con una ulteriore scelta di 5 cuscini anallergici e adatti ad esigenze specifiche»

La linea Simmons per hotel e il sistema letto

La stessa scelta è caduta al Park Hotel ai Capuccini di Gubbio (Pg): i letti sono arredati da sommier e un materasso Simmons. La combinazione del rigido imbottito offre un sostegno ortopedico che aumenta la resistenza senza alterare il comfort del materasso. Non solo è realizzato da un piano traspirante assicurando la perfetta circolazione dell'aria. Ogni componente è realizzato con lavorazioni esclusivamente italiane, garantendo cura artigianale e finiture di pregio. Il materasso Chest Beautyrest di Simmons è un modello della linea per hotel, caratterizzato da un sistema a molle indipendenti e dall'esclusiva tecnologia Active Support Inside per un sostegno anatomico. È composto da diversi strati che lavorano in sinergia per offrire il massimo comfort e sostegno.

Una delle stanze dell'Hote Tyrol

Il Sistema No Flip riduce la manutenzione, eliminando la necessità di girare periodicamente il materasso. I cuscini sono della linea Passion della Linea Black di Simmons, un capolavoro dove ogni cuscino è creato a mano. Anche all’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena (Bz) il materasso è ergonomico, da un lato più duro e dall’altro con memory più morbido. Il letto ha due materassi divisi, uno morbido e uno duro, per soddisfare la preferenza di una coppia e ricoperto da un topper.

Una delle stanze del 7Pines Resort Sardinia

Al 7Pines Resort Sardinia la scelta dei materassi è frutto di un’analisi accurata del comfort e delle esigenze degli ospiti. Sono stati privilegiati modelli ergonomici che garantiscano un riposo ottimale. Per elevare ulteriormente l’esperienza del sonno, ogni materasso è affiancato da un topper studiato per aggiungere morbidezza e supporto personalizzato.

Design e interior: il lavoro del team creativo Ruby Hotels

Ruby Group vanta 21 hotel in 15 città europee, dispone di un team di interior designers e creativi capitanata da Mattew Balon. Si occupa di definire ogni elemento d’arredo e l’anima di un hotel, a seconda della città e quartiere. Ogni camera di tutti i Ruby Hotel dispone di casse Marshall e abat-jour di Kartell.

Il letto di Ruby Hotel acquistabile anche per la casa

Il sistema letto Ruby è pensato per garantire comfort, durata e coerenza nel tempo per un utilizzo intensivo in ambito hotellerie. Materasso, cuscini, biancheria e accessori letto sono oggi disponibili anche per l’acquisto attraverso il Ruby Hotel Shop, permettendo agli ospiti di ricreare a casa l’esperienza vissuta in hotel. Il materasso Ruby presenta una struttura a molle insacchettate a 7 zone, con oltre 265 molle per metro quadrato, progettata per offrire un sostegno equilibrato ed ergonomico. L’altezza complessiva è di circa 30 cm, con un comfort definito ma accogliente. I materiali utilizzati sono certificati OEKO-TEX® Standard 100. Il materasso è prodotto in Germania ed è coperto da 2 anni di garanzia per gli acquisti effettuati tramite lo shop ufficiale.

Una delle stanze del Ruby Hotel

Protezione del materasso: il coprimaterasso in TENCEL™

A completamento del sistema letto, Ruby utilizza un coprimaterasso in TENCEL™, materiale noto per le sue proprietà traspiranti, termoregolatrici e di gestione dell’umidità, a supporto sia del comfort dell’ospite sia della durabilità del materasso nel tempo.