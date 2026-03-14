Meno alcol, più esperienza: così evolve il bar italiano

Il bar italiano è in piena mutazione genetica. Se fino a un decennio fa la sfida era "imparare a bere bene", oggi la partita si gioca su campi molto più complessi: la sostenibilità economica, l’inclusività dei prodotti analcolici, l’integrazione con la cucina e, soprattutto, il ritorno a una dimensione umana dell’accoglienza. Attraverso le voci di chi il bancone lo vive da cinquant’anni e di chi ne disegna le strategie di mercato, emerge il ritratto di un settore che sta faticosamente "cambiando pelle".

Radici e territorio: la scommessa di Tamai

In questo contesto di innovazione si inserisce la sfida di Tamai, la linea di premium spirits pugliesi nata dall’intuizione di Caterina Fiume, ideatrice e fondatrice del progetto. Se Pallini rappresenta la tradizione che si evolve, Tamai è l’esempio di come la nuova imprenditoria punti tutto sull'identità geografica per differenziarsi.

Caterina Fiume, ideatrice e fondatrice di Tamai

Caterina Fiume, ideatrice e fondatrice di Tamai

Non parliamo di etichette generiche, ma di una vera "architettura del gusto" che trasforma i frutti della terra rossa in strumenti tecnici per la miscelazione: dall’amaro alla carruba - recupero colto di un ingrediente della tradizione contadina - ai gin infusi con le botaniche selvatiche della macchia mediterranea. La lezione di Caterina Fiume è semplice: «Oggi la qualità è il prerequisito, ma è il racconto delle radici a fare la differenza tra il successo e l’anonimato». Il cliente moderno non vuole solo una ricetta bilanciata, vuole bere un territorio: «La linea Tamai nasce proprio da questa idea: valorizzare ingredienti locali per costruire un racconto che unisca finalmente tradizione agricola e innovazione», spiega la fondatrice.

La Generazione Z e il crollo del dogma alcolico

Uno dei pilastri della transizione è il crollo del dogma alcolico. Come sottolineato da Luca Azzolina (category spirit specialist di Cuziol), le nuove generazioni sono informate, autonome, ma profondamente meno inclini al consumo di alcolici tradizionali. Non è un rifiuto del bar, ma una richiesta di un’esperienza diversa: meno ebbrezza, più sapore. «I giovani oggi non cercano necessariamente di bere di più, ma di bere meglio», osserva Azzolina.

Luca Picchi, veterano della miscelazione italiana

Luca Picchi, veterano della miscelazione italiana

Questo trend ha spinto aziende storiche come Pallini a rivoluzionare il proprio catalogo. L’introduzione di prodotti come Limonzero (versione analcolica del celebre limoncello) non è solo una mossa commerciale, ma una risposta a una necessità sociale. «Il nostro obiettivo è dialogare con il mondo della mixology e con i nuovi stili di consumo senza smarrire il nostro blasone», commenta Antonietta Acquaviva, marketing manager dell'azienda. Il consumatore moderno cerca il "rito" del cocktail - il bicchiere bello, la decorazione curata, la complessità aromatica - senza subire gli effetti dell'alcol o i rischi legati alle sanzioni stradali, tema quest'ultimo molto sentito da Luca Picchi, veterano della miscelazione italiana e tra i massimi esperti del Negroni. «Oggi il mocktail non è più il 'frullato' di scarto, ma uno strumento estetico e gustativo per includere chi non beve nel tessuto sociale del bar», emerge dalle riflessioni di settore.

Il ritorno all'ospitalità: meno "alchimisti", più "host"

Negli ultimi anni, la figura del bartender è stata spesso mitizzata, trasformandola in una sorta di scienziato dei liquidi tra fermentazioni, rotavapor e tecniche sbalorditive. Tuttavia, Picchi, che nel 2026 festeggerà 50 anni di carriera, lancia un monito: «L’enfasi eccessiva sulla tecnica ha talvolta allontanato il professionista dall'essenza del mestiere: far stare bene le persone».

Antonietta Acquaviva, marketing manager di Pallini

Antonietta Acquaviva, marketing manager di Pallini

La transizione attuale vede un ritorno prepotente del concetto di "hosting". Non basta più saper fare un perfetto Martini (cocktail per antonomasia, drink preferito sia da Picchi che da Azzolina); occorre saper gestire la sala, coordinarsi con la cucina e, soprattutto, instaurare empatia con il cliente. «La tecnica è importante, ma non bisogna dimenticare che il bar è prima di tutto ospitalità», ribadisce Picchi. La tendenza futura? Locali dove il dialogo tra chef e bartender si fa sempre più forte e dove al centro si pone il benessere dell'ospite anziché l'ego del professionista.

Marketing: svecchiare la tradizione

Il settore sta anche imparando a comunicare meglio. L’esempio di Pallini è emblematico: il rebranding del "Bitterone" in Bitter Pallini e il rilancio degli sciroppi con estetiche vintage-moderne dimostrano che anche il prodotto tradizionale ha bisogno di spinte per dialogare con la mixology contemporanea. Iniziative come il Limoncello Lab Tour o le competition legate all'Agavesito (sciroppo d'agave prodotto dai ragazzi de La Punta di Roma) confermano il trend: «Il prodotto non si vende più "da solo", ma attraverso l’esperienza e la formazione». Il limoncello (anche zero alcol), da "digestivo della nonna", diventa base per Spritz contemporanei e drink complessi, uscendo dalla nicchia del dopo-cena per entrare in quella dell'aperitivo moderno.

Luca Azzolina, category spirit specialist di Cuziol

Luca Azzolina, category spirit specialist di Cuziol

Le ombre del settore: crisi del lavoro e costi energetici

Nonostante l’effervescenza creativa, l’inchiesta rivela preoccupazioni concrete. Azzolina solleva il velo su una realtà scomoda: «Il settore Horeca in Italia soffre di sottopagamento e precariato, spingendo i migliori talenti verso mete come Dubai». Il paradosso è servito: abbiamo una delle tradizioni di miscelazione più prestigiose al mondo, ma facciamo fatica a trattenere i giovani professionisti a causa di un sistema economico che valuta l'esperienza in modo distorto. A questo si aggiunge la pressione dei costi fissi - energia e materie prime - che costringe gli imprenditori a navigare a vista. La "confusione" percepita nel settore deriva proprio da questo squilibrio tra l'esplosione di nuovi brand (la proliferazione di Gin e Spirits è quasi ingestibile) e il ridotto potere d'acquisto dei consumatori.

Food pairing e ospitalità

La direzione sembra ormai chiara: il bar italiano sta evolvendo verso una forma di integrazione sempre più completa con il mondo della ristorazione. Il tema centrale è quello del food pairing, destinato a diventare uno dei pilastri del bere contemporaneo. Come sottolinea Azzolina, «il cocktail non è più pensato soltanto come aperitivo o come momento conclusivo della serata, ma come un vero compagno di tutto il percorso gastronomico». Dall’antipasto al dessert, la miscelazione punta a conquistare un posto stabile e riconosciuto all’interno delle carte dei ristoranti, compresi quelli di alta cucina e stellati.

In questo scenario, anche la tecnica continua ad avere un ruolo importante, ma con un approccio più maturo e mirato. Così lo scenico throwing, tanto apprezzato da Picchi, mantiene il proprio valore solo quando è realmente funzionale alla costruzione del drink e alla sua texture: «L’aspetto spettacolare, da solo, non basta più: il gesto tecnico non deve trasformarsi in un esercizio di stile o in una performance fine a sé stessa, ma restare al servizio della qualità nel bicchiere». Accanto a questa evoluzione estetica e gastronomica, emerge con forza anche un tema di consapevolezza. Il futuro del bar italiano sembra orientarsi verso un consumo più attento, quasi etico, in cui il valore dell’esperienza prevale sull’eccesso. Il bar non sarà solo il luogo dove si beve, ma un laboratorio di cultura liquida dove l'analcolico ha la stessa dignità di un Single Malt e dove il bartender torna a essere, prima di tutto, un ospite premuroso.